‘Cri Cri’ relanza su orquesta con polémica frase ¿inspirada en Jefferson Farfán?: “Ama Bomba, apaga la luz”

El primo del expelotero presentó a ‘Los de la Caliente’ y sorprendió con un lema que recordó al popular “Ama Charo”

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Primo de la ‘Foquita’ vuelve con ‘Los de la Caliente’ y desata polémica con frase dirigida a su madre. Infobae Perú / Captura: IG

El retorno de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, no pudo pasar desapercibido. El primo de Jefferson Farfán reapareció públicamente tras recuperar su libertad y lo hizo con una presentación cargada de simbolismo y mensajes que muchos interpretaron como una indirecta a la ‘Foquita’.

A tres semanas de salir de prisión preventiva, acusado de presunto abuso sexual, decidió relanzar su orquesta ‘Los de la Caliente’ con una campaña promocional que ya viene generando comentarios y especulaciones.

En medio de su presentación, el cantante no solo anunció que regresaba a los escenarios, sino que también soltó una frase con evidente tono desafiante: “Los de la Caliente. Después de tanta oscuridad, tengo libertad. Después del silencio, mi voz será escuchada. He vuelto y con más fuerza, listo para hacerme escuchar fuerte”. Estas palabras marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida, en la que asegura que quiere dejar atrás los problemas judiciales y concentrarse en la música.

Lo que más llamó la atención fue el lema elegido para esta nueva etapa, pues sonó como una parodia a la frase que hizo popular su primo, Jefferson Farfán, con el conocido “Ama Charo”. En lugar de eso, ‘Cri Cri’ lanzó: “Ama Bomba, apaga la luz”, en clara alusión a doña Judith, su madre, a quien en el entorno familiar también llaman con ese apodo.

La elección no pasó inadvertida. Para muchos seguidores en redes sociales, se trató de una estrategia de promoción que busca generar polémica, mientras que otros la interpretaron como un mensaje directo a Farfán, con quien el vínculo familiar se rompió hace tiempo.

El sobrenombre “Bomba” es usado referirse a su mamá, pero ahora Cristian lo retoma en un contexto que para algunos no es otra cosa que un gesto provocador hacia el exfutbolista.

El propio artista no confirmó ni negó si su intención fue sacarle pica a su primo, aunque sí dejó claro que su regreso busca también recuperar un lugar en la escena musical. “Después de la oscuridad, tengo libertad”, insistió, remarcando que para él esta es una nueva oportunidad.

En paralelo, Cristian Guadalupe dedicó unas emotivas palabras a quienes lo respaldaron en los momentos más difíciles. A través de su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo recibido durante el proceso judicial:

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que creyeron en mí. Su apoyo incondicional, su fe en mí ha sido fundamental para superar este momento difícil. Gracias por estar ahí, por estar con mi familia y por defenderme. Su apoyo ha sido un regalo invaluable”, escribió.

El cantante explicó que la fortaleza que necesitó para sobrellevar la prisión preventiva provino de su entorno cercano y de sus seguidores, quienes lo acompañaron a pesar de las críticas y las acusaciones. Por ello, aseguró que el relanzamiento de ‘Los de la Caliente’ no solo significa su regreso artístico, sino también una forma de devolver todo ese respaldo recibido.

‘Cri Cri’ se dirigió a la supuesta víctima

Tras su salida del penal, el cantante también se dirigió a la persona que lo denunció, y la acusó de inventar la historia. “Nunca te he tocado. Tú hiciste eso por separar a la familia”, sostuvo con firmeza, mostrando su indignación por lo que considera una mentira que lo llevó a perder casi un año de su vida entre rejas.

Magaly Medina destacó la gravedad de estas palabras, recordando que son acusaciones muy serias que ahora quedarán marcadas dentro del entorno íntimo de la familia Farfán. La conductora señaló que, de acuerdo con lo resuelto, “el juez no puede condenar a alguien a quien no hay ninguna prueba física ni vinculante con el delito del que se le acusa”.

