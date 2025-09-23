Perú

Bryan Torres sorprende al mostrar su apoyo a ‘Cri Cri’ y relanza orquesta en medio de tensiones con Jefferson Farfán: “De vuelta”

El salsero compartió en redes el emotivo abrazo con el primo de la ‘Foquita’, confirmando que su amistad sigue intacta

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

“Estamos de vuelta”: ‘Cri Cri’ relanza su orquesta y recibe respaldo de la pareja de Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura TV - Amor y fuego

El mundo de la farándula volvió a encenderse luego del reencuentro entre Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, y amigo de el salsero Bryan Torres, actual pareja de Samahara Lobatón.

La noticia llamó la atención no solo por el respaldo público que Torres mostró al primo de la ‘Foquita’, sino también porque dejó en evidencia la distancia que existe hoy entre el cantante y el exjugador de la selección peruana.

El encuentro se produjo apenas días después de que Martínez Guadalupe obtuviera su libertad, tras haber estado bajo prisión preventiva por una denuncia de presunto abuso sexual. En medio de la polémica, el salsero no dudó en expresar su afecto hacia él y compartirlo con sus seguidores.

Relanzamiento de orquesta

Tengo un invitado especial. Mi hermano, que lo amo con todo el corazón, Cri Cri”, fueron las palabras con las que Bryan Torres presentó orgulloso en redes sociales el momento en el que se abrazó con el primo de Farfán, confirmando que la amistad entre ambos sigue intacta pese a los rumores y las críticas. El video rápidamente se viralizó y generó comentarios divididos entre los usuarios.

Por su parte, ‘Cri Cri’ no dejó pasar la oportunidad para anunciar el regreso de su agrupación musical. “Estamos de vuelta”, dijo con entusiasmo, confirmando que planea relanzar su orquesta ‘Los de la Caliente’, un proyecto que tenía en pausa por sus problemas legales. Bryan, con una sonrisa, agregó: “Cuidado”, en tono de complicidad, mostrando la confianza que existe entre ambos.

El abrazo entre los dos artistas no pasó desapercibido, sobre todo porque Bryan Torres fue durante mucho tiempo parte del círculo más íntimo de Jefferson Farfán. En varias oportunidades se le vio acompañando al exfutbolista en reuniones privadas y celebraciones familiares. Sin embargo, esa cercanía parece haber quedado en el pasado, pues ya no se les ve juntos y, de acuerdo con versiones de la prensa de espectáculos, estarían distanciados desde que el salsero inició su relación sentimental con Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

La relación entre Torres y la familia de Farfán se tensó aún más cuando Samahara reveló en el programa de Beto Ortiz, El Valor de la Verdad, que la ‘Foquita’ le habría enviado un mensaje amenazante a su pareja.

Ella ha dicho que ha leído algo. Si ella lo ha leído de mi celular, algo debe haber ahí en mi celular”, respondió el cantante cuando fue consultado sobre ese episodio, sin confirmar ni desmentir lo relatado por la hija de Melissa Klug.

Bryan Torres niega tener problemas con Jefferson Farfán

Hace poco, cuando le preguntaron directamente por su vínculo con Jefferson Farfán, Bryan Torres fue claro en deslindar cualquier tipo de enfrentamiento: “Yo no tengo problema con nadie, al menos yo, no tengo problemas con nadie”, comentó con serenidad, aunque sin dar mayores detalles de sí todavía mantiene algún contacto con quien fuera uno de sus mejores amigos.

El respaldo mostrado a ‘Cri Cri’ en este momento tan particular no solo refleja la amistad que comparten, sino que también ha sido interpretado por algunos como un gesto de desafío hacia la Foquita, quien mantiene un silencio absoluto sobre el tema. Mientras tanto, la pareja de Samahara Lobatón parece no temer a las repercusiones de sus decisiones y continúa firme en sus proyectos personales y musicales, apoyando además a quienes considera parte importante de su entorno.

