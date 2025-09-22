Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine | TikTok

El cine peruano vuelve a emocionar a la cartelera con el estreno de Nanito, una historia que apuesta por mostrar el amor y la vida desde la mirada de los adultos mayores. Pero aunque las expectativas entre el público no eran bajas, la película se ha topado con un obstáculo que ha generado más tristeza que alegría entre quienes la hicieron posible: la falta de horarios y espacios suficientes en los cines para que el público la disfrute.

La cinta, que llegó a la pantalla grande el 18 de septiembre, ha sido recibida con palabras de apoyo en redes sociales, pero la realidad en las salas no acompaña ese entusiasmo. La situación se hizo viral luego de que varios usuarios notaran que Nanito apenas figura entre las opciones habituales de las cadenas de cine comercial, con horarios escasos e incómodos para la mayoría.

Ante este panorama, el propio protagonista, Guido Calderón, decidió tomar la palabra y contarle al público cómo ha vivido el estreno. Sin rodeos, se sinceró en redes sociales para compartir su sentir y dejar un mensaje claro: el futuro de la película está en manos del público.

“Tengo un sabor agridulce. Estoy muy contento por el lindo recibimiento que ha tenido la película, pero también estoy muy triste porque en algunas cadenas de cine nos han dado pocos horarios y muy malos”, reconoció Calderón, visiblemente agradecido por quienes sí han podido ver la película y frustrado porque muchos otros no han tenido la oportunidad.

Aprovechando el cariño del público, Calderón hizo un llamado para que más personas asistan a las funciones disponibles, recordando lo importante que son los primeros días del estreno para cualquier producción nacional. “Por favor ayúdennos asistiendo a las funciones programadas para que así nos salgan nuevos horarios”, pidió, resaltando que el éxito en la primera semana puede ser la diferencia entre que la película siga en cartelera o desaparezca pronto del mapa.

En redes sociales, la respuesta no se hizo esperar. Los mensajes de aliento y respaldo inundaron las publicaciones de Nanito. Muchos usuarios expresaron su decisión de comprar boletos y organizar salidas familiares, a pesar de los horarios poco amigables. “Todos a ver NANITO!!!❤️ es una película hermosa! Demasiado tierna, yo la vi y la recomiendo, nos enseña mucho”, escribió una espectadora emocionada.

Otro exigía: “Ya pueeeeees horario de noche!!!!! Fin de semana por la tarde!!!!! Apoyemos el cine peruano y con estos actores peruanos adulto mayores”. Otros agregaron: “Más horarios y salas por favor, queremos ir a ver a Nanito. Apoyemos lo nuestro!”, “Siempre es lo mismo con las películas nacionales, los horarios que dan son mínimos y en horarios que no ayudan a que más gente vaya a ver”, “Señooor me hizo reír y también llorar”.

¿De qué trata Nanito?

Nanito no es la típica película juvenil ni recurre a fórmulas conocidas. Su historia sigue a un hombre de 80 años, Nanito, quien decide lanzarse a reconquistar a su amor de toda la vida, Antonia. El filme busca retratar a los adultos mayores sin los clichés de siempre, mostrando su día a día, sus anhelos y la ternura de sus emociones. Según informó la producción, se trata de “una película sobre la vida, la esperanza y las segundas oportunidades, sin caer en estereotipos ni burlas”.

El rodaje se realizó en Arequipa durante cuatro semanas y bajo la batuta del productor general Walter Manrique. La producción lleva el sello de Yapa Films y se distingue, además, por apostar por el talento arequipeño: el 90% del equipo técnico y gran parte del elenco son locales. Junto a Guido Calderón y Martha Rebaza (quien interpreta a Antonia), aparecen actores como Roberto Palacios, María Eugenia Málaga, Andrés Luque, Jovan Pastor, Estefania Fuxet, Arturo Salazar, Román Lizárraga y Teffy Bengoa.

La apuesta por el talento regional y la mirada sincera hacia la vida de los adultos mayores convierten a Nanito en una joya especial de la cartelera nacional, de esas que merecen más oportunidades.