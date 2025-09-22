Perú

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Guido Calderón se pronunció ante la poca cantidad de salas disponibles para ver su filme

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine | TikTok

El cine peruano vuelve a emocionar a la cartelera con el estreno de Nanito, una historia que apuesta por mostrar el amor y la vida desde la mirada de los adultos mayores. Pero aunque las expectativas entre el público no eran bajas, la película se ha topado con un obstáculo que ha generado más tristeza que alegría entre quienes la hicieron posible: la falta de horarios y espacios suficientes en los cines para que el público la disfrute.

La cinta, que llegó a la pantalla grande el 18 de septiembre, ha sido recibida con palabras de apoyo en redes sociales, pero la realidad en las salas no acompaña ese entusiasmo. La situación se hizo viral luego de que varios usuarios notaran que Nanito apenas figura entre las opciones habituales de las cadenas de cine comercial, con horarios escasos e incómodos para la mayoría.

Ante este panorama, el propio protagonista, Guido Calderón, decidió tomar la palabra y contarle al público cómo ha vivido el estreno. Sin rodeos, se sinceró en redes sociales para compartir su sentir y dejar un mensaje claro: el futuro de la película está en manos del público.

“Tengo un sabor agridulce. Estoy muy contento por el lindo recibimiento que ha tenido la película, pero también estoy muy triste porque en algunas cadenas de cine nos han dado pocos horarios y muy malos”, reconoció Calderón, visiblemente agradecido por quienes sí han podido ver la película y frustrado porque muchos otros no han tenido la oportunidad.
Protagonista de la película Nanito
Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Aprovechando el cariño del público, Calderón hizo un llamado para que más personas asistan a las funciones disponibles, recordando lo importante que son los primeros días del estreno para cualquier producción nacional. “Por favor ayúdennos asistiendo a las funciones programadas para que así nos salgan nuevos horarios”, pidió, resaltando que el éxito en la primera semana puede ser la diferencia entre que la película siga en cartelera o desaparezca pronto del mapa.

En redes sociales, la respuesta no se hizo esperar. Los mensajes de aliento y respaldo inundaron las publicaciones de Nanito. Muchos usuarios expresaron su decisión de comprar boletos y organizar salidas familiares, a pesar de los horarios poco amigables. “Todos a ver NANITO!!!❤️ es una película hermosa! Demasiado tierna, yo la vi y la recomiendo, nos enseña mucho”, escribió una espectadora emocionada.

Otro exigía: “Ya pueeeeees horario de noche!!!!! Fin de semana por la tarde!!!!! Apoyemos el cine peruano y con estos actores peruanos adulto mayores”. Otros agregaron: “Más horarios y salas por favor, queremos ir a ver a Nanito. Apoyemos lo nuestro!”, “Siempre es lo mismo con las películas nacionales, los horarios que dan son mínimos y en horarios que no ayudan a que más gente vaya a ver”, “Señooor me hizo reír y también llorar”.

Protagonista de la película Nanito
Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

¿De qué trata Nanito?

Nanito no es la típica película juvenil ni recurre a fórmulas conocidas. Su historia sigue a un hombre de 80 años, Nanito, quien decide lanzarse a reconquistar a su amor de toda la vida, Antonia. El filme busca retratar a los adultos mayores sin los clichés de siempre, mostrando su día a día, sus anhelos y la ternura de sus emociones. Según informó la producción, se trata de “una película sobre la vida, la esperanza y las segundas oportunidades, sin caer en estereotipos ni burlas”.

El rodaje se realizó en Arequipa durante cuatro semanas y bajo la batuta del productor general Walter Manrique. La producción lleva el sello de Yapa Films y se distingue, además, por apostar por el talento arequipeño: el 90% del equipo técnico y gran parte del elenco son locales. Junto a Guido Calderón y Martha Rebaza (quien interpreta a Antonia), aparecen actores como Roberto Palacios, María Eugenia Málaga, Andrés Luque, Jovan Pastor, Estefania Fuxet, Arturo Salazar, Román Lizárraga y Teffy Bengoa.

La apuesta por el talento regional y la mirada sincera hacia la vida de los adultos mayores convierten a Nanito en una joya especial de la cartelera nacional, de esas que merecen más oportunidades.

Temas Relacionados

NanitoPelículas peruanascine peruanoperu-entretenimiento

Más Noticias

Monos, tortugas y pericos son vendidos a mil soles en el mercado clandestino de Lima

La pena por el comercio de animales protegidos por las autoridades podría llegar hasta 18 años

Monos, tortugas y pericos son

El caso de la madre asesinada en Comas revela la guerra de mafias del ‘Loco Joe’ desde Brasil, el ‘Jorobado’ y el ‘Monstruo’

Tres niños presenciaron el atentado contra su madre en un Audi, mientras las investigaciones de Panorama señalan que el ataque forma parte de una disputa por el control territorial y económico en la zona norte de Lima

El caso de la madre

IGP registró un sismo de magnitud 4 en Caraveli, Arequipa

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

IGP registró un sismo de

Más del 50% de casos de cáncer de mama en Perú se detectan en etapas avanzadas: 5 mujeres mueren cada día por esta enfermedad

Un estudio revela que el subtipo más agresivo de cáncer de mama representa la tercer parte de los casos en la selva, superando ampliamente a la sierra, donde solo alcanza el 14%

Más del 50% de casos

Roberto Silva conmovió con emotivo mensaje a su hija desde la tribuna tras el podio de Perú en el Sudamericano Sub 17 de vóley

Danna Silva, hija del exfutbolista, formó parte del equipo ‘blanquirrojo’ que alcanzó el tercer lugar en el torneo continental disputado en Lima. Al final del campeonato, protagonizó un lindo momento con su padre

Roberto Silva conmovió con emotivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Junta de Fiscales Supremos elige

Junta de Fiscales Supremos elige a Tomás Gálvez como nuevo Fiscal de la Nación

Keiko Fujimori lidera una encuesta: 46.2% de peruanos definitivamente no votaría por ella

Jóvenes de 18 a 24 años le dan la espalda a Dina Boluarte: 0% de aprobación y no votarían por ella si fuera candidata presidencial

Empate técnico entre Carlos Bruce y Renzo Reggiardo: ¿Quién será el próximo alcalde de Lima?

Cadena perpetua para extorsionadores: ¿Qué dice la ley de criminalidad sistemática?

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje

Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija tras polémica con Maju Mantilla, pero borra publicación: “Siempre a tu lado estaré”

Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre: “Por eso decidimos demandar”

Ely Yutronic anuncia con ternura que tendrá una niña: “Siempre me dice que soy su mejor regalo”

BTS regresa con fuerza al Top 10 de K-pop en iTunes Perú

Ricardo Mendoza será papá y Magaly Medina lo celebra: “Él y Katya lo deseaban”

DEPORTES

Roberto Silva conmovió con emotivo

Roberto Silva conmovió con emotivo mensaje a su hija desde la tribuna tras el podio de Perú en el Sudamericano Sub 17 de vóley

Se reveló al primer jugador en la lista de Manuel Barreto para la selección peruana de cara al amistoso con Chile en octubre

Paulo Autuori señaló el error de Sporting Cristal para alejarse del Torneo Clausura y elogió a Juan Pablo II: “Ese es el fútbol peruano”

“Eres un luchador”: Gremio envía emotivo mensaje de aliento a Erick Noriega tras duro episodio en el clásico ante Internacional

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025 HOY: detalles de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada