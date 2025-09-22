Perú

Precio del dólar sube: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de septiembre en Perú

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
¿Cuál es la tendencia del
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Revisa el precio del dólar hoy lunes 22 de septiembre en Perú. El tipo de cambio cerró hoy con alza a S/3,5030, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores.

  • Compra: S/3,490
  • Venta: S/3,510

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar. -
Así cerró el dólar. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,487
  • Venta: S/3,494

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

BCRP: Operaciones cambiarias

  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,5030
  • 01:30 pm: Se colocaron S/ 3 100 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,13 por ciento.
  • 01:15 pm: Se colocaron S/ 200 millones de CD BCRP a 12 meses a una tasa promedio de 3,87 por ciento.
  • 01:06 pm: El BCRP compró BTP 12AGO2037 por S/ 30 millones a una tasa de interés promedio de 6,44 por ciento.
  • 01:05 pm: El BCRP compró BTP 12AGO2034 por S/ 30 millones a una tasa de interés promedio de 5,89 por ciento.
  • 12:55 pm: Se colocaron S/ 300 millones de CD BCRP a 6 meses a una tasa promedio de 3,90 por ciento.
  • 12:35 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 6 meses S/ 300 millones, (b) CD BCRP a 12 meses S/ 200 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 3 100 millones.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Compra BTP 12AGO2034 por S/ 30 millones y (b) Compra BTP 12AGO2037 por S/ 30 millones.
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 7 100 millones.
  • 10:10 am: Se colocaron S/ 2 500 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,16 por ciento.
  • 09:10 am: Convocatoria de las siguientes subastas: Depósitos Overnight S/ 2 500 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 9 000 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) CD BCRP S/ 1 582,7 millones, (b) Repo de Valores S/ 99,2 millones, (c) Repo Cartera Alternativo S/ 273,6 millones y (d) Depósitos BCRP S/ 3 463,9 millones.

Proyecciones económicas de Perú

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El fortalecimiento del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Dólardólar en PerúTipo de cambioBCRPSol peruanoperu-economia

Más Noticias

Los lujosos regalos que recibe Dina Boluarte: perfumes, joyas y vajillas engrosan la lista de obsequios presidenciales

El registro presentado por las autoridades no incluye los relojes Rolex que, según diversas denuncias, habría recibido la jefa de Estado

Los lujosos regalos que recibe

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”

Ihosvanny Chambers rompió en llanto tras conquistar el primer título de vóley sudamericano en la historia de su país y agradeció el respaldo de la comunidad venezolana que los acompañó en Lima

DT de Venezuela se quebró

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

La historia de este importante galardón tendrá un nuevo ganador. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales candidatos, aunque podría haber sorpresas al final. Revisa todos los detalles de la gala

Ceremonia de Balón de Oro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El brasilero sorprendió al referirse a la pedida de mano de André Bankoff a la popular Cachaza, pero no pudo evitar de su exromance

Rafael Cardozo reacciona al compromiso

Nuevo paro en Machu Picchu: Anta bloquea estación de Peru Rail por disputa por el censo y turistas acceden solo vía Ollantaytambo

Un conflicto territorial con INEI en Choquequirao, Salkantay y Huamantay ha obligado a turistas internacionales a modificar sus planes y recurrir a rutas de madrugada tras la suspensión del tren entre Cusco y Ollantaytambo

Nuevo paro en Machu Picchu:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los lujosos regalos que recibe

Los lujosos regalos que recibe Dina Boluarte: perfumes, joyas y vajillas engrosan la lista de obsequios presidenciales

Tomás Gálvez asume como nuevo Fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Discurso de Dina Boluarte en la ONU: presidenta habló fuera de tiempo, sin micrófono, y tuvo que ser interrumpida dos veces para finalizar

Eduardo Arana rechaza vulneración de la neutralidad electoral: “No estamos haciendo campaña a favor o en contra de nadie”

Keiko Fujimori lidera una encuesta: 46.2% de peruanos definitivamente no votaría por ella

ENTRETENIMIENTO

Rafael Cardozo reacciona al compromiso

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

Ricardo Mendoza y su emotivo mensaje a su novia luego de revelarse que será papá: “Amores”

DEPORTES

DT de Venezuela se quebró

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

Dónde ver el Balón de Oro 2025 HOY: canal tv online de la ceremonia de premiación

A qué hora se entrega el Balón de Oro 2025 HOY: detalles de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada

Dirigente de Sydney FC confesó detalles del fichaje de Piero Quispe: “Es el jugador por el que pagas la entrada para verlo en el estadio”