Perú

Tomás Gálvez sueña con ser fiscal de la Nación: “Sería un honor”, aseguró aunque no se opondría a la designación de Zoraida Ávalos

Si bien se designó a Pablo Sánchez como titular del Ministerio Público interino, sería solo con el fin de convocar a la junta de fiscales supremos para votar por quien se quedará al frente durante la suspensión de Delia Espinoza

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Fiscal supremo se refirió al futuro titular del Ministerio Público. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El fiscal supremo Tomás Gálvez manifestó que se sentiría honrado de ocupar la Fiscalía de la Nación en el actual contexto de crisis institucional y no descartó aceptar el cargo si sus colegas lo proponen, aunque expresó que no se opondría a la designación de la magistrada Zoraida Ávalos.

Como se sabe, tras la suspensión de Delia Espinoza por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Pablo Sánchez asumió la Fiscalía de la Nación, pero solo con el fin de convocar a la Junta de Fiscales Supremos a fin de debatir y elegir de forma interina a la autoridad que conducirá la Fiscalía hasta que se resuelva la situación de Espinoza.

Consultado sobre su eventual designación, Gálvez consideró que todos cuentan con la experiencia y formación para continuar la gestión del Ministerio Público, al margen de la antigüedad de sus integrantes. No obstante, no ocultó sus ganas de ser elegido. “Creo que todos lo están. Y si a mí me lo piden, será un honor y voy a dar todo lo mejor de mí”, afirmó en entrevista con Willax.

Remarcó que la derogación del artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público eliminó la regla que otorgaba la sucesión automática al fiscal más antiguo. Según explicó, la selección ahora depende de una votación entre los cinco fiscales supremos en funciones. “Tendríamos que sujetarnos al criterio general establecido en la Constitución, que establece que el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Como es una cuestión interina, cualquiera podría ser. Debe ser quien esté en mejor situación”, expresó.

Tomás Gálvez aseguró que cualquiera
Tomás Gálvez aseguró que cualquiera de los fiscales supremos podrá asumir la Fiscalía.

En relación a su vínculo con el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, presunta organización criminal de intercambio de favores ilícitos entre jueces, fiscales, consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y abogados litigantes, se defendió argumentando sin pruebas que su implicancia fue un invento de Pablo Sánchez “para descabezar el Ministerio Público, parte de la Corte Suprema, y entregarle a este grupo que hasta ahora domina el Ministerio Público y la administración de justicia, y obviamente a [Martín] Vizcarra, para que se salve de las acusaciones que tenía”.

Sobre la acusación de haber llamado a César Hinostroza para interceder por un fiscal anticorrupción, aseguró que no existía ningún proceso en el Poder Judicial. Además, que si bien le pidieron que apoye a alguien en un caso de delito tributario, al representante de la editorial Corefo, Mauricio Arrieta Ojeda, solo le indicó que el caso no estaba en su fiscalía.

“Efectivamente, trabajé con Hinostroza en la Academia de la Magistratura y un día me dice: ‘Tomás, ¿sabes qué? Tengo un amigo que está averiguando un caso que creo que está en tu fiscalía’. Le dije: ‘Ah, que vaya a la fiscalía y ahí le damos la información’. Más tarde me llama y me dice: ‘El señor se llama Arrieta’. Sacó su cita, creo que fue el octavo en ser atendido. Cuando llega, me dice: ‘Doctor, estoy averiguando sobre este caso’. Era un caso impar. Nosotros veíamos solo los casos pares, entonces le dije que vaya a la primera Fiscalía. Eso fue todo. ¿Por eso soy cuello blanco?“, cuestionó.

“No me voy a oponer”

En otro momento, consultado sobre la posibilidad de que sea Zoraida Ávalos quien asuma de manera interina, adelantó que la respaldará. “Dependerá de los colegas. Yo no me voy a oponer al respecto”, sostuvo.

