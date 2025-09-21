Perú

Vocero de la Generación Z posa junto a Manuel Merino: “Esta asociación fue defensora de la constitucionalidad de mi gobierno”

El expresidente compartió una fotografía junto a Wildar Lozano, vocero de la Generación Z, y Lili Oria, presidenta de la Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes AFP, y afirmó que estas asociaciones han intentado comunicarse con él durante cinco años

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
El expresidente Manuel Merino, quien
El expresidente Manuel Merino, quien renunció tras las protestas de 2020, posa hoy junto al vocero de la Generación Z. Foto: Composición Infobae Perú

La movilización de la Generación Z, que comenzó el sábado 20 y continuará el domingo 21 de septiembre, reunió a miles de jóvenes en la Plaza San Martín, punto de partida de su recorrido hacia el Congreso. Los asistentes reclamaron modificaciones a la reforma del sistema de pensiones, acciones más efectivas frente a la inseguridad y la vacancia de Dina Boluarte.

Un hecho destacado fue la fotografía publicada por el expresidente Manuel Merino, en la que aparece junto a Wildalr Lozano, vocero de la Generación Z, y Lili Oria, presidenta de la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes AFP, mientras sostienen la bandera de One Piece.

“Tuve el honor de conocer a Lili Oria, presidenta de Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes AFP, y a Wildalr Lozano, líder de la agrupación juvenil Generación Z que llegó con esta bandera. Como buen capitán me explicó que era de One Piece”, escribió Merino en su publicación en Instagram.

Dirigentes juveniles explican a Merino el significado de la bandera de One Piece

En la fotografía, se observa a Merino junto a los dirigentes juveniles y la icónica Jolly Roger de los Piratas del Sombrero de Paja, la bandera de los Mugiwara. Este símbolo, que representa a la tripulación capitaneada por Monkey D. Luffy —protagonista de One Piece—, muestra una calavera sonriente con un sombrero de paja.

Merino se reunió con dirigentes
Merino se reunió con dirigentes jóvenes, quienes enfatizan que la Generación Z no representa intereses políticos. Captura: Instagram

Merino relató que la presencia de este emblema en la protesta le resultó llamativa, por lo que decidió investigarlo: “Me generó curiosidad, investigué y ahora ya sé que Luffy y su tripulación llevaban esta bandera mientras liberaban pueblos oprimidos”, afirmó el expresidente.

También resaltó la vigencia del símbolo para la juventud: “Cada generación necesita sus símbolos y sus causas. Y si la Gen Z trae consigo este espíritu rebelde frente a la injusticia, es un buen primer paso”, añadió. Merino subrayó que es fundamental que los jóvenes mantengan el pensamiento crítico y la responsabilidad al liderar movimientos sociales.

El expresidente puntualizó que la participación de la Generación Z está vinculada a la defensa de los derechos como aportantes, y advirtió que algunos sectores buscan politizar estas demandas legítimas en favor de intereses propios.

Merino defiende reunión con líderes juveniles

La publicación de Merino generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, muchos de los cuales se sorprendieron por su acercamiento a jóvenes que antes participaron en manifestaciones que precipitaron su salida del gobierno. “¿Con quiénes se junta?”, cuestionó un usuario en redes sociales.

Frente a este escenario, Merino aclaró que dicha asociación fue “defensora de la constitucionalidad de mi gobierno”. En sus palabras, el vocero de la Generación Z expresó desacuerdo con la manera en que algunos colectivos impulsaron las protestas que motivaron su renuncia.

10/11/2020 Manifestaci�n en Lima contra
10/11/2020 Manifestaci�n en Lima contra la investidura de Manuel Merino como nuevo presidente de Per� tras la destituci�n del anterior mandatario, Mart�n Vizcarra, llevada a cabo por el Congreso del pa�s. POLITICA SUDAM�RICA PER� LATINOAM�RICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Merino señaló que, tras varios años de intentos fallidos de contacto, finalmente se reunió con estos dirigentes: “Ese muchacho abiertamente está en contra de la forma en que actuaron quienes salieron a marchar. Llevan cinco años intentando comunicarse conmigo, sin éxito, pero por fin hemos podido coincidir”, sostuvo.

El encuentro despertó interés mediático por el vínculo entre Manuel Merino y los representantes de las organizaciones que promovieron las protestas.

Generación Z reafirma que la protesta no responde a intereses políticos

Pese a que Merino confirmó su encuentro con él en su cuenta de Instagram, Wildalr Lozano aclaró en Exitosa que la “Generación Z” no representa intereses políticos ni partidarios. Lozano aseguró que los manifestantes priorizan el beneficio del país y no pertenecen a ninguna agrupación política.

Bandera de anime que se volvió símbolo de la Generación Z en las marchas de Lima. Fuente: Exitosa

“Como dijimos anteriormente, no salimos bajo ningún nombre de partido político. Estamos indignados por esta reforma y tenemos derecho a expresar nuestro sentir. La población puede comprobar en el Registro Nacional de Afiliación que no formamos parte de ningún grupo”, afirmó.

El vocero resaltó que el objetivo de la movilización es dar voz a las inquietudes juveniles sobre el futuro laboral y social. Durante las protestas, la bandera de One Piece se transformó en un símbolo integrador que representa la lucha por derechos y libertades, sin afiliarse a partidos políticos.

Temas Relacionados

Generación ZManuel MerinoWildar LozanoLili OriaPerúPlaza San MartínCongresoperu-noticias

Más Noticias

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

El joven atacante peruano, en su debut como titular con los ‘caps’ en la MLS, amplió la diferencia con una loable definición dentro del área. Con esta exhibición, aspira a mantener su puesto en el once

Golazo de Kenji Cabrera ante

Golazo agónico de Alex Valera para su doblete y triunfo de Universitario vs UTC por Liga 1 2025

El delantero peruano fusiló al portero Diego Campos y desató la locura en el estadio Mansiche de Trujillo

Golazo agónico de Alex Valera

Universitario vs UTC 2-1: goles y resumen del agónico triunfo crema en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1

Los ‘cremas’ estaban obligados a ganar para mantenerse como líderes de esta segunda fase y lo consiguieron. Alex Valera fue la figura del encuentro con un doblete

Universitario vs UTC 2-1: goles

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Las dirigidas por Marcello Bencardino lucharon en los dos primeros sets, pero terminaron cayendo ante uno de los favoritos del certamen. Ahora, pelearán por el tercer lugar

Perú vs Brasil 0-3: resumen

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario venció 2-1 a UTC en la última jugada. Mañana, juegan Sporting Cristal y Alianza Lima

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

RLA atribuye a cartas y

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su

Carol Reali ‘Cachaza’ grita su felicidad tras comprometerse con André Bankoff: “¡Sí!, quiero caminar contigo para siempre"

Daddy Yankee sorprende en mercados de Lima degustando pan con chicharrón y chifa

Ricardo Mendoza anunció que será papá en su show de ‘Hablando Huevadas’ en la Torre Eiffel

Aldo Miyashiro y Emilram Cossío revivieron a sus personajes ‘Caradura’ y ‘El Nene’ después de 20 años

Conductora sorpresa reemplazará a María Pía Copello en MQM: “El lunes tendrán una nueva conductora que les va a encantar”

DEPORTES

Golazo de Kenji Cabrera ante

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

Golazo agónico de Alex Valera para su doblete y triunfo de Universitario vs UTC por Liga 1 2025

Universitario vs UTC 2-1: goles y resumen del agónico triunfo crema en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1

Perú vs Brasil 0-3: resumen de la dolorosa derrota de la ‘bicolor’ en la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada