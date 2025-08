Manuel Merino: “Al segundo día de asumir la Presidencia me llamaron a advertirme que habría cinco muertes”

Expresidente develó que fue advertido de la escala de violencia y muertes. | Infobae Perú

“Definitivamente, yo no he sido responsable”, afirmó Manuel Merino de Lama, expresidente de la República, al referirse al caso que marcó sus cinco días de gobierno: las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado ocurridas durante las protestas que precipitaron su renuncia. En conversación con Infobae Perú, el exmandatario defendió las decisiones adoptadas en su breve periodo, dio detalles inéditos sobre su gestión y analizó la situación actual de su bancada y otros actores del sistema político peruano.

—¿Qué opina de que la bancada de Acción Popular haya decidido ser parte de la última Mesa Directiva de este periodo?

Acción Popular ha escogido el peor momento para acompañar una Mesa Directiva de salida, donde no ha habido un desprendimiento en los partidos políticos para seleccionar a los mejores parlamentarios. Ni siquiera han mejorado la imagen del Congreso. La elección del presidente y haber permitido que Perú Libre repita la mesa con el mismo Waldemar Cerrón, hermano de un prófugo, no ayuda en nada. Alianza para el Progreso, de manera inteligente, dio un paso al costado. No por desprendimiento, sino porque saben que entramos a un proceso electoral y las incidencias de rechazo de la ciudadanía son menores si no participan en la mesa.

—¿Y cómo valora el respaldo de su partido a la presidencia de José Jerí, considerando la figura de Vizcarra y el trasfondo político?

Me preocupa porque el señor nunca ha hecho un deslinde con Martín Vizcarra y esperar el último año para cederle la posta, aun con graves investigaciones pendientes, es preocupante. Incluso, fuera de ello, él integró la Comisión investigadora de empresas chinas. Una de las investigaciones más importantes que tiene el Congreso y que está congelada.

Esa comisión investigadora que dio un primer resultado pero que no tuvo las conclusiones -de denuncia a los responsables-, ha quedado en cuarto intermedio. Desde hace más de tres o cuatro meses y quizás un poco más, que no se dice absolutamente nada. Hubo un costo de la investigación que ha hecho esa comisión encargada y claramente había determinado que más de 63 obras había licitado el señor Vizcarra en su periodo. Incluso, testigos devolvieron más de 700 mil soles correspondiente a dos de esas obras. Pero no fue el único. Más de 13 obras se licitaron en la gestión del señor Sagasti y 17 el señor Castillo.

—Usted también está implicado en ese caso, ¿cuál fue su implicancia en los contratos con empresas chinas?

Me llamaron también por ese tema, pero no tenía ninguna absoluta responsabilidad, ni yo ni mi ministro. Descubrimos en nuestra presentación en el Congreso que Vizcarra, como ministro de Transportes y Comunicaciones, le dio un encargo a una contadora pública colegiada para firmar contratos con las empresas chinas, sin ser nombrada en el ministerio ni en la dirección descentralizada. Firmó durante nuestro periodo un contrato por más de 200 millones de soles.

Exmandatario consideró que Acción Popular optó por el peor momento para ser parte de la Mesa Directiva.| Infobae Perú / Carlos Díaz

—¿Cómo fue posible que esta funcionaria siguiera firmando contratos durante su gestión sin que se diera cuenta?

Le dieron una encargatura para que pueda firmar y deshacer contratos como funcionaria de primer nivel, aunque esa responsabilidad la debe tener el ministro del sector. [...] Esta funcionaria ni por delicadeza, habiendo un nuevo gobierno, nos notificó. Nosotros ni nos enteramos durante nuestra gestión. Eso lo supe dos años después, en la comisión investigadora del Congreso. Recién el Ministerio Público me notificó para presentarme el 1 de septiembre y declarar si tuve reuniones con empresarios chinos o conocimiento del contrato, cosa que nunca sucedió.

En mi gestión ya habían comentarios sobre los contratos con las empresas chinas y yo le hice saber al ministro de Transportes que tenga cuidado. Por eso, cuando me notificaron lo llamé y me acompañó. Recién al ver el contrato vinos que la firma era de la contadora pública designada por el señor Vizcarra cuando fue ministro de Transportes.

—¿Cuál es la situación actual de esa funcionaria?

No lo sé. Recién a partir de la notificación sé que el Ministerio Público está avanzando en las investigaciones, porque en el Congreso se congeló. No sacó conclusiones ni presentó una denuncia constitucional. Yo espero que la Fiscalía tenga un avance regular, porque no podemos permitir que el proceso de actos de corrupción demore cuatro, diez o 20 años para que al final termine archivado. Tan es así que el señor Vizcarra ya está pidiendo el cierre de su proceso porque fue en su periodo como gobernador regional. Es decir, hace más de 11 o 12 años.

Dina Boluarte en el poder

—¿Por qué Dina Boluarte sigue en el poder a pesar de tener más fallecidos durante su gestión, mientras usted salió tras cinco días y dos muertes?

Son situaciones totalmente adversas, pero el principal diferencial fue el papel del Congreso. Nosotros entramos a un proceso de ocho meses para culminar un gobierno. Vizcarra había sabido ganarse a la ciudadanía, a pesar de que manejó pésimamente la pandemia con más de 220 mil muertos. El ánimo era distinto. Los jóvenes tomaban las calles azuzados, después de un momento de asfixia al haber estado hacinados y el Congreso se acobardó. Si yo no salía, me vacaban e iba a obedecer a los dos muertos. Yo iba a terminar detenido y tenía que defenderme. Al final iba a salir libre, pero por lo menos iba a estar preso los 6, 7, 8 meses o un año.

En el caso de Dina Boluarte, que durante mi gestión tuiteaba ‘Merino asesino, renuncia’ y llamaba a tomar las calles, le tocó lo que cosechó, pero, a diferencia mía, tenía el respaldo parlamentario y eso le permitió mantenerse. Incluso, tenía un proceso de investigación que podía haberla inhabilitado, pero eso se trabajó paralelamente al golpe de Estado que quiso hacer Castillo. Se realizó una repartija de ministerios que se mantiene.

Publicaciones de la desactivada cuenta de Dina Boluarte.

—¿Por qué no tuvo el respaldo del Congreso?

El Congreso se dejó amedrentar. Martín Vizcarra fue vacado con una votación de 105 votos, que no la tuvo ni Castillo; pero, después de ello, los medios de comunicación casi en su totalidad atacaron al Parlamento y a mi persona. Artistas y empresarios se movilizaban a través de las redes. El error nuestro fue decir que los recursos para la prensa los íbamos a enfocar a la pandemia. Fue quizás lo que nos aniquiló en ese momento. A ello, se suma que el Congreso se regaló. El congresista Luis Valdez, quien entonces era presidente del Parlamento, me llamaba telefónicamente mañana, tarde, noche y madrugada para decirme ‘Manuelito, por favor renuncia, porque te vamos a bajar’.

Pese a ello, yo no renuncié solo por eso. Consulté con distintos políticos y casi en su totalidad me decían que no había nada que hacer. Era eso o sacar a las calles a los militares, pero hacerlo podría haber incrementado el caos y generado más muertes.

Inti y Bryan

—¿Usted sigue creyendo que las muertes de Inti y Bryan fueron sembradas?

De manera extraoficial, el segundo día de haber asumido la presidencia, recibí una información de que iban a haber cinco muertos. Convoqué a la DINI, y tuvimos una reunión justo el día viernes, si no me equivoco [un día antes de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado]. Sin embargo, la información que recibimos no fue convincente.

—¿Quién le advirtió sobre posibles muertes, la Policía? ¿De dónde salió la cifra de cinco?

No fue la policía, sino oficiales en retiro que me llamaron y me aconsejaron tener cuidado y ver la manera de evitar estos hechos. Es por eso que convoqué la reunión. [...] Decían que estaban preparando todo para que Martín Vizcarra retorne con el pretexto de un supuesto golpe.

—¿Cree que las muertes fueron parte de un plan creado por Vizcarra?

Yo creo que sí. No podría decirlo con nombre propio, pero fue un golpe de Estado civil y fue premeditado para desbordar a la ciudadanía en un momento de confinamiento, sin importar arriesgar vidas. Porque recordemos que la segunda ola fue producto de esos jóvenes que salieron a las calles y regresaron a sus casas y contagiaron a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares.

Exmandatario consideró que asesinatos fueron parte de un golpe vinculado a Martín Vizcarra. | Infobae Perú

—¿Considera que la investigación fiscal fue adecuada?

El Ministerio Público no hizo la investigación que debió haber hecho. Si se hubiera hecho esa investigación, hoy tendríamos otros resultados y a los verdaderos responsables. Se alcanzaron grabaciones al Ministerio Público donde algunos de los manifestantes hacían cola para cobrar S/50, pero no hicieron absolutamente nada.

—¿Intentó acercarse a los familiares de los fallecidos?

Efectivamente, mandamos a un emisario para acercarse a los familiares y saber si existía la posibilidad de poder acercarnos y darles las condolencias públicamente; tuvimos la iniciativa, pero el tema estaba desbordado. Se negaron y nosotros lo respetamos.

—¿Sigue manteniendo que no ha sido responsable de las muertes durante su gobierno?

Yo no he sido responsable. Al contrario, nosotros lo primero que pedimos fue al propio Ministro del Interior que tuviera el mayor cuidado posible con el control de los desmanes porque nueve días antes de asumir ya había movilizaciones diarias. En ese momento, los ministros eran los nombrados por Vizcarra. El ministro que designé asumió recién el jueves y los desmanes se dieron el viernes. Las muerte se dieron en la madrugada del sábado; el plan operativo elaborado por el ministro que yo designé ni siquiera había sido presentado.

Exjefe de Estado insiste en su inocencia y hace mea culpa por no haber potenciado las redes sociales.| Infobae Perú

—¿Haría un mea culpa por alguna acción o expresión durante esos días?

El mea culpa sería no haber potenciado las redes del Congreso. Hubo una comunicación falsa, un ataque sistemático que me desfiguró. [...] Debí tener un equipo de medios para defender al Congreso y a los más de 30 millones de peruanos.

—¿Volvería a asumir la presidencia en circunstancias similares?

Sí, no tendría el menor temor de hacerlo. Con la experiencia que tengo haría prevenciones que no se tomaron en ese momento. No sucedería lo que pasó.

—¿Tiene intenciones de volver a ser presidente?

Ahora no. Mis intenciones son apoyar al partido, ver la posibilidad de ir al Senado, tal vez acompañar una lista presidencial, pero no necesariamente encabezarla. Si no es prudente, tampoco participaría. Pese a los cuestionamientos, el partido es más grande que los integrantes. Debemos sentirnos satisfechos porque los principales líderes, como Guevara, Lescano, ya no están en el partido. El partido tiene más de 270.000 inscritos y debe hacerse una limpieza interna.

—¿Valió la pena ser presidente por cinco días?

Yo creo que sí, porque actuamos de manera correcta. La historia tendrá que juzgarnos; la satisfacción que tengo es que defendimos a más de 30 millones de peruanos.