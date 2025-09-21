Pablo Sánchez es el nuevo fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

Pablo Sanchez es el nuevo fiscal de la Nación interino.

Pablo Sánchez asumió la titularidad del Ministerio Público en reemplazo de Delia Espinoza, quien fue suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia. Así lo dio a conocer la resolución oficial N. ° 2956-2025-MP-FN que establece la conclusión de la designación de Sánchez como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal, y formaliza su nombramiento como fiscal de la Nación interino.

“Dar por concluida la designación del abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, en la Primera Fiscalía Suprema Penal, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación no 3420-2023-MP-FN de fecha 12 de diciembre de 2023. […] Designar al abogado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, como Fiscal de la Nación Interino, a partir de la fecha en mérito a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia no 143-2025-PLENO-JNJ, por el plazo legalmente previsto en la citada Resolución o hasta otra disposición”, se lee en la notificación.

Resolución fue notificada a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la propia Junta Nacional de Justicia y las diversas áreas institucionales del Ministerio Público.

Resolución que oficializa la designación de Pablo Sánchez como fiscal interino.

Como se recuerda la suspensión de Espinoza se hizo efectiva tras respaldarse la propuesta planteada por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, argumentando presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la reposición de Patricia Benavides.

En la audiencia, fijada para las 10:00 de la mañana del viernes 19 de septiembre, estaba previsto que Espinoza acudiera a la sede de la JNJ para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, decidió no asistir señalando falta de garantías para un debido proceso. Si bien, de acuerdo con la normativa vigente, Espinoza podrá apelar la decisión, ello no significa su retorno, pues la suspensión se mantendrá como medida preventiva durante el desarrollo del proceso disciplinario.

El informe de María Teresa Cabrera acusa a Espinoza de haber desconocido la orden de la JNJ de restituir a Patricia Benavides, continuar ejerciendo el cargo sin legitimidad, rehusarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema, no recibir a la funcionaria restituida ni convocar a la Junta de Fiscales Supremos, e instigar actos internos para resistir el fallo. De confirmarse los hechos, se estaría frente a infracciones graves a la Ley de la Carrera Fiscal, por interferir en funciones de otros órganos y comprometer la institucionalidad.

JNJ suspendió a Espinoza por 6 meses por supuestas faltas disciplinarias. Foto: Ministerio Público

La resolución de suspensión subraya las preocupaciones sobre la crisis interna en el Ministerio Público, ya que durante la revisión disciplinaria, Espinoza sigue ostentando el nombramiento, pero debe apartarse del cargo. Si finalmente fuera absuelta, podría retomar el mando. En caso contrario, se definirá su destitución u otra medida.

La asunción de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación interino responde al orden de antigüedad y al marco legal previsto para mantener la conducción de la Fiscalía durante transiciones o vacancias. El nuevo titular interino, cuya carrera inició en el 2005, tiene previsto retirarse en junio de 2026 al cumplir 70 años, según los criterios estatutarios vigentes.