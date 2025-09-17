Diego Rebagliati rechazó regreso de Ricardo Gareca y señaló el perfil para el próximo DT de Perú: “Es un grupo de jugadores que necesita 2 cosas”

El comentarista deportivo habló sobre las cualidades que debe tener el próximo técnico de la 'bicolor', descartando al 'Tigre'. (Video: Los Reba)

La selección peruana quedó en el penúltimo lugar en las Eliminatorias 2026 y no pudo obtener un cupo, ni siquiera por el repechaje, de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica. Esto desencadenó en la salida de Óscar Ibáñez de la dirección técnica con varios nombres que han salido para reemplazarlo. En ese sentido, Diego Rebagliati rechazó posible regreso de Ricardo Gareca y señaló el perfil idea para el próximo DT.

“Yo no traería de vuelta a Gareca. Yo buscaría a alguien nuevo, un poco más joven. Pero el perfil es jodido de encontrar porque este es un grupo difícil de jugadores que necesitan mucho de las dos cosas: mucho de alguien muy táctico, que mire y analice mucho al rival; pero a la vez que potencie al jugador peruano, no tanto desde el entrenamiento, sino desde lo mental”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Los Reba’.

El comentarista deportivo remarcó la importancia de trabajar en el convencimiento intelectual de los futbolistas, para que logren competir con selecciones de mayor nivel, teniendo en cuenta que la mayoría tenía a jugadores en las cinco mejores ligas europeas. Citó el caso de Miguel Araujo, cuando el cuerpo técnico del ‘Tigre’ logró motivar al zaguero para enfrentarse a figuras reconocidas como Luis Suárez.

“Para mí el mejor ejemplo es cuando (Néstor) Bonillo y (Ricardo) Gareca lo agarraron a Miguel Araujo, que jugaba en Alianza Lima y le dijeron, ‘vas a marcar a Suárez, pero por esto tú en los partidos saltas más que él, corres más veces’. Lo convencieron de que estaba en la capacidad de jugar contra Suárez, un partido como el que después terminó jugando”, relató.

Miguel Araujo, cuando estaba en Alianza Lima, supo enfrentar y bloquear a Luis Suárez en Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2018. - créditos: Difusión

Para Diego Rebagliati, el siguiente entrenador debería fundamentar sus discursos en argumentos racionales y persuasivos, alejados de los viejos métodos de motivación basados en la apelación sentimental. “Desde lo mental no es eso antiguo de ‘vamos cara... que nosotros podemos y por el sambo Cavero y por arriba Perú’. No. Que lo potencien desde el argumento”, agregó. Aclaró que el futbolista local requiere una figura capaz de darle confianza, basada en razones justificadas y no solo en arengas clásicas. “El jugador peruano necesita alguien que crea en ellos más que ellos mismos y que encuentre argumentos para convencerlos de eso. Eso no es fácil”, acotó.

El debate interno en la selección peruana ocurre en un contexto marcado por los recientes resultados en las competiciones sudamericanas y el reto de clasificar al próximo Mundial. La FPF se encuentra en proceso de definir el perfil adecuado para afrontar los siguientes amistosos y volver a integrar la élite del fútbol continental.

Varios jugadores referentes dejarían la selección peruana de cara al Mundial 2030. - créditos: FPF

Diego Rebagliati sobre Jean Ferrari en la elección del próximo DT de Perú

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, ocupa un papel central en la decisión sobre el futuro de la conducción técnica. En esa línea, Diego Rebagliati valoró la independencia y determinación de Ferrari para seleccionar un perfil que se adapte a la visión y desafíos actuales. “Así no les guste a algunos, Ferrari no es un tipo que se vaya a dejar llevar por los jugadores. Él tiene una idea clara hacia a dónde apunta, qué tipo de técnico le gustaría trabajar con él”, afirmó el analista.

En opinión del comunicador, la presencia de Ferrari brinda garantías respecto al rigor con el que se tomará la decisión. Considera que, dentro de la diversidad de caminos que pudo tomar el presidente de la FPF, la participación de Ferrari constituye un avance para fortalecer el área deportiva, en busca de consolidar un equipo competitivo y orientado a resultados. Eso sí, deberá solucionar un inconveniente que se ha dado a conocer en los últimos días.

La selección peruana se quedó sin entrenador tras anunciar la salida de Óscar Ibáñez. (L1 Max)