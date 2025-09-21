Perú

Rafael López Aliaga llama ‘satanista’ a víctima del Sodalicio y lo culpa de visita frustrada con el papa León XIV

José Luis Escardó no solo denunció al alcalde de Lima de difamarlo, sino que develó contradicciones en sus declaraciones

Rafael López Aliaga da su versión por la frustrada visita al Papa León XIV.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó como “satanista” a José Luis Escardó, una de las víctimas más visibles de los abusos cometidos por miembros del grupo Sodalicio de Vida Cristiana. Además, lo responsabilizó de haber interferido en una fallida reunión que el burgomaestre pretendía sostener con el papa León XIV en el Vaticano.

Durante la inauguración de la renovada avenida Marco Puente Llanos en Ate, mencionó que “perdona” a quienes enviaron cartas difamatorias al Papa León XIV, acción que —según dijo— impidió que pudiera entregarle las Llaves de la Ciudad de Lima y el Varayoc, símbolos de representación de la capital peruana. Aunque habló en plural, apuntó contra una sola persona.

“Yo sí he tenido reuniones. He tenido dos días y medio cruzando lo que se llama la Puerta Santa, ganando indulgencia plenaria para los católicos, es importante. Y perdono, yo sé que ha habido un montón de cartas que me han difamado y todo, pero, ¿sabe qué? Yo estoy contento que el Papa pueda atender a los que le han enviado las cartas… Bueno, he visto un señor que su papá tenía una revista de su papá... Escardó, ¿no? Este chico es satanista, ¿no? Lo ha declarado. Manda cartas difamándome y ha mandado varias. Entonces, mezclan lo que es mi vida personal con un tema político", expresó a la prensa.

“¿Quién iba a pensar? Estoy yendo como alcalde de Lima... No está yendo ‘Porky’, sino por el mandato de la ciudad, llevando las llaves de la ciudad para animar al Papa para que venga rápido y llevando el Varayoc. [...] Yo sí quería tener, como católico, un ratito, un minuto aunque sea. Me lo han privado, pero está bien, que el Papa sí los atienda a ellos, a los que me han hecho este daño, que los atienda, ¿no?”, agregó.

Alcalde de Lima dio versión
Alcalde de Lima dio versión sobre su frustrada visita al papa León XIV.

En respuesta a la acusación, Escardó no solo aclaró que no es satanista, sino que desnuda las contradicciones formuladas por el alcalde de Lima, a quien si bien indicó que “sabe como decir las cosas para lograr un impacto”, describió como “bastante torpe y fácil de descifrar por sus problemas cognitivos”.

“Intenta menospreciarme diciendo que se me conoce solo porque mi papá tuvo una revista. Hace como que no sabe mi nombre y evita decir que soy víctima del Sodalicio, sus socios de negocios. Dice que me perdona para seguir mostrándose como superior a mí. Esa es la típica conducta de una persona insegura. Se pone en plan de víctima para que sus fans le tengan pena y me odien. Dice que lo difamé, pero no dice cómo. Inmediatamente, me difama diciendo que soy un satanista. Dice que fue al Vaticano no como él, sino como alcalde, pero se queja de que a él, como católico (no como alcalde), no le dejaron ver al papa”, escribió.

¿Qué dice la carta enviada por la Red de sobrevivientes?

La carta que el alcalde acusa de “difamatoria” plantea una serie de advertencias sobre los vínculos económicos y personales del alcalde con figuras del Sodalicio de Vida Cristiana y otros grupos religiosos investigados por abusos. Además, enumera una serie de hechos de público conocimiento.

La misiva recuerda que el burgomaestre declaró su cercanía con el sacerdote Jaime Baertl y con exintegrantes expulsados del Sodalicio. Además, que mantiene “negocios con ellos”, aludiendo a la empresa Acres, fundada por López Aliaga, la cual tiene en fideicomiso 36 propiedades que pertenecían de forma directa o indirecta al Sodalicio, incluyendo nueve cementerios, a fin de proteger el patrimonio de la posibilidad de ser destinado a reparaciones económicas a las víctimas de los casos de abuso que involucran a la Fraterna, las Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana.

Carta enviada por el presidente
Carta enviada por el presidente y fundador de la Red de Sobrevivientes de abuso eclesial habría motivado al papa León XIV a evitar reunirse con el alcalde Rafael López Aliaga.

También denuncia una campaña sistemática de difamación y persecución judicial contra víctimas, periodistas y políticos peruanos que han investigado o denunciado los abusos cometidos dentro del Sodalicio y las organizaciones afines. A esto suma que López Aliaga “ataca diariamente a los periodistas de nuestro país”, e incluso que instó públicamente a “cargarse” a uno de estos comunicadores, en referencia a lo expresado contra el periodista Gustavo Gorriti.

En ese sentido, la Red de Sobrevivientes recordó al papa León XIV que en junio envió una carta celebrando la obra teatral “Proyecto Ugaz”, en la que defendía el rol de la prensa libre en la exposición de casos de violencia eclesial, por lo que una reunión entre el pontífice y López Aliaga sería vista como una contradicción respecto al compromiso de la Santa Sede en contra del maltrato a las víctimas y a favor de la libertad de prensa.

