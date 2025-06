Petroperú se prepara para un alza general de los combustibles por la guerra: “Se trasladará el precio a los consumidores”, estima Narváez

Petroperú enfrenta un año de desafíos financieros y operativos, con avances en auditorías y presión por la volatilidad internacional.

Petroperú ha logrado avances sustanciales en su plan de remediación financiera, y ahora busca auditar no solo los estados financieros de la empresa, sino también la cuestionada construcción de la refinería de Talara. Sin embargo, la guerra entre Irán e Israel al cierre del primer semestre los ha tomado por sorpresa, por lo que ven peligrar sus proyecciones en el 2025. Por ahora, la meta es igualar resultados con el anterior ejercicio, según el presidente de la estatal, Alejandro Narváez.

Ya vamos cerrando el primer semestre del año. ¿Cómo ha caminado la empresa en estos primeros seis meses, y qué es lo que esperan para el término del 2025?

Esperamos cerrar el segundo trimestre abril-mayo-junio ligeramente mejor al primero. No como lo queríamos, porque han habido una serie de eventos no previstos que, desafortunadamente, afectaron al resultado de la empresa, como la caída de precios o los conflictos permanentes, cierre de puertos, entre otras cosas que afectan a nuestro negocio.

La petrolera había recortado pérdidas por encima de los 110 millones de dólares en el primer trimestre. ¿Vamos a seguir en esta senda?

Yo creo que va a ser mejor para los resultados de nuestra empresa, porque hay varios factores a favor. Por ejemplo, la estabilización total de nuestras refinerías. Estamos recuperando gradualmente importantes clientes.

Pero, por otro lado, está este fenómeno de la guerra que se está librando en Medio Oriente, la cual, también, tiene un efecto cuasi positivo para nuestra empresa, pues compramos, de momento, un poco barato. Luego, esto de lo de la subida también tiene su efecto en los resultados contables.

La dependencia de importaciones de crudo y el alza del precio internacional impactan los costos y reservas de divisas de Perú.

Antes de pasar a hablar sobre la guerra, entiendo que no era este el escenario que tenían previsto a inicios de año. ¿Esperaban algo mejor hacia junio?

Sí, efectivamente. Teníamos una proyección un poco más optimista, pero en el ínterin se han presentado una serie de eventos no previstos, como repito, esta caída de precios del petróleo que se dio en abril. Es una caída muy fuerte.

Pero por otro lado también eventos como el cierre de puertos, que en el primer trimestre más o menos estuvimos en torno a casi 50 días. Si contabilizamos todos los días que se cerraron el puerto de Talara, de enero a la fecha, pues, podríamos estar hablando casi de 60 ó 65 días sin operaciones de carga y descarga de productos y eso tiene un impacto muy duro en los resultados de la empresa.

Entonces, al cierre de este ejercicio, las metas iniciales de Petroperú en 2025 ya no se van a poder cumplir.

Es difícil en este momento estimar. Si hablamos de resultados globales de la empresa, este año me conformaría con que pudiéramos llegar a una especie de punto de equilibrio en el ejercicio 2025, comparado con lo que ha sido el año 2024.

Los resultados del año pasado han sido muy abultados, pérdidas enormes, y este año creo que va a ser bastante mejor comparado con lo que se venía, digamos, reportando ejercicios pasados. Es producto de una serie de políticas que hemos puesto en marcha. Austeridad, recorte de gasto, recorte de presupuestos y un trabajo eficiente y permanente. Eso está dando sus frutos.

Pero el año pasado habían terminado con pérdidas netas en torno a los US$800 millones. ¿Este año, a cuánto podrían ascender?

En 2024, la cifra exacta fue de US$742 millones de pérdida neta, de lo que estaba previsto en US$1.030 millones. Ya dijimos alguna vez que hubo un ahorro el ejercicio pasado, entre comillas, de US$288 millones. Insisto, yo me contentaría con empatar el partido este año.

La petrolera estatal recorta pérdidas, pero la guerra en Medio Oriente y los ataques a infraestructuras complican sus proyecciones para 2025.

Petroperú y una ‘inevitable’ alza de los combustibles por la guerra

¿Cómo los ha impactado el inicio de la guerra entre Israel e Irán?

Lo que hemos visto es que desde el 13 de junio, que empezó el conflicto entre Israel e Irán, ha habido un incremento de precio del precio del petróleo en torno al 13% o 14%. Eso significa, en términos absolutos, que estamos ahora marcando US$75 el barril. ¿Y si el escenario escala más o agudiza más entre estos dos países? Indirectamente, otros mercados se involucran en la guerra. Probablemente esto vaya a un precio mucho más alto. Podríamos estar hablando de US$100 o US$110.

Y a eso podríamos sumarle el bloqueo del estrecho de Ormuz, que es el cierre más impactante esperado por muchos analistas. Pero si se diera una escalada, como lo vemos, el precio del petróleo podría llegar fácilmente hasta los US$120 o US$150 en el escenario más pesimista. Eso en la medida de que terceros países se involucren y la guerra continúe en las próximas semanas. Parece que ese es un poco el horizonte.

Yo tengo dos preguntas que van de la mano: ¿cuánto estaban pagando antes por barril y cuánto de la dieta hoy de la refinería corresponde a importaciones?

El grueso de lo que consumimos aquí en el Perú es importado. Se estima aproximadamente una demanda nacional diaria de crudo en torno a 250.000 barriles, de los cuales la producción local está en torno a 40.000. Eso significa que, más o menos, 210.000 importamos, además de productos como diésel, o algunas gasolinas a nivel nacional.

Y en honor a eso, la subida del precio del petróleo tiene un impacto muy fuerte, digamos, en la economía del país. Es una sangría muy, muy importante de divisas. Tenemos que comprar en otros mercados a precios superiores a lo que se estaba comprando semanas atrás. Estamos hablando de US$75 o US$80 de lo que estuvo en US$65. Pagar US$15 adicionales por barril tiene un impacto muy fuerte en los costos de de esta materia prima.

Estrecho Ormuz. La guerra entre Irán e Israel eleva el precio del crudo y amenaza las proyecciones de Petroperú para 2025.

¿Cómo lo están soportando hoy por hoy?

Este era un evento, más o menos, esperado, pero no se sabía cuándo iba a ocurrir. Yo creo que nadie lo esperaba así en el sentido estricto de la palabra. Nadie tenía inventarios suficientes, y definitivamente el impacto va a ser muy fuerte para los demás países, sobre todo, importadores.

Casi toda la gran parte de América Latina son importadores. Nosotros somos importadores netos. Si hablamos un poco a nivel global, pues países como Alemania, Japón e India son los principales importadores de petróleo y van a ser duramente golpeadas sus economías, también.

De prolongarse el conflicto, ¿existe el riesgo de que se puedan incrementar los precios finales de los combustibles para los consumidores?

Sin duda, eso es casi inevitable. Lo que harán las grandes empresas petroleras, es trasladar ese incremento de precio al mercado, a los consumidores. Y eso, automáticamente, hace que los demás precios suban. La inflación se dispara, la economía se estanca, los mercados financieros se resienten. Las políticas monetarias, igualmente. El BCR va a tener que pensárselo dos veces para bajar la tasa de interés que estaba previsto, como ha sido recientemente el caso de Estados Unidos.

Petroperú y sus dilemas en la selva: el Oleoducto norperuano y los lotes 192 y 64 de Loreto

No es la única situación que está golpeando a Petroperú. Recientemente, la Estación 5 del Oleoducto Norperuano fue liberada luego de más de 60 días, pero vandalizada.

Efectivamente, no se recibió como se había tenido antes de esa toma. El Poder Judicial participó en esta recuperación, es decir, como veedores, certificadores de los daños que habían causado los que tomaron esta estación. La perjudicada es sin duda Petroperú y creo que el costo es muy elevado.

Todavía de momento no se sabe a cuánto asciende ese daño causado económicamente y esperamos que pronto podamos tener paz en la zona que permita, por un lado, hacer atractiva la inversión de empresas privadas en los lotes 192 y 64, que es lo que tanto esperamos. Y eso permitiría que se genere empleo en la zona y habría menos razones, menos causas, menos excusas para este tipo de eventos que finalmente afectan a la compañía.

¿Qué es lo que demanda esa población en la zona de influencia al Estado y por qué involucran finalmente a Petroperú?

Bueno, es una manera de un poco mediatizar las preocupaciones que tienen las comunidades campesinas, las poblaciones de la zona. Petroperú es la empresa más conocida, la que da la cara siempre. Y como el oleoducto está siendo administrado por nosotros, entonces directamente eso nos afecta.

Al final, el ataque es más a Petroperú que al Estado en sí, pero una manera de hacerse sentir o hacerse notar a través de los distintos medios es atacando activos, en este caso, el oleoducto o las estaciones que tenemos allí. Esperamos que esos reclamos sean atendidos cuanto antes y eso evitaría este tipo de conflictos recurrentes: a lo largo del año, ya se dieron siete atentados.

Petroperú - Alejandro Narváez

¿Cuánto puede perder Petroperú en cada uno de estos ataques?

Se estima, por ataque, entre 10 a 15 millones de soles para reparación, porque no solamente es la tubería o el oleoducto, sino también la remediación ambierntal. Y eso cuesta mucho dinero. Ahora, esa cifra varía en función al tamaño, a la dimensión de los atentados.

Sin salir de la selva, Petroperú ha tenido problemas para encontrar un socio en el Lote 192 tras la salida de Altamesa, y ahora van por la negociación directa. Entiendo que tienen la misma estrategia en el Lote 64.

El próximo lunes empieza la negociación directa con las empresas interesadas para el Lote 192. Hay una gran expectativa. Hay en torno a cinco empresas interesadas. Será una cuestión de ponerse de acuerdo en las condiciones que les ofrezcan y nosotros, tan pronto tengamos la ganadora, empezaremos a trabajar. Eso mismo se está dando en el Lote 64. Confío en que a partir de la próxima semana, cuando inicie la negociación con las empresas que están presentando sus cartas de interés, tengamos noticias positivas.

Es decir, el viernes de la próxima semana debemos ya tener señales claras de los interesados para trabajar el Lote 192, que es el más inmediato para producir, y en el 64. La Gerencia de Operaciones está empeñada en ese trabajo, y yo estoy seguro de que en 15 días tendremos ya noticias positivas. Soy optimista en ese sentido.

¿Cómo se manejarán estos contratos?

Como son lotes de Petroperú, las nuevas condiciones para entrar como operador están escritas en las bases que la empresa ha publicado. Luego, evidentemente, todo eso tiene que ser de conocimiento y visto bueno de Perupetro.

¿Cómo garantizar que las nuevas condiciones para estos dos lotes no sean menos flexibles que las exigidas por Perupetro durante la licitación?

Bueno, garantizar difícil, pero confiamos en que las empresas que se presenten sean solventes, económica y financieramente. Empresas que tengan experiencia en exploración y producción.

Y, de hecho, una de las condiciones va a ser su experiencia comprobada y solvencia financiera. Ya las compañías que se están presentando son, precisamente, empresas que están en el rubro con harta experiencia y eso es la garantía, digamos, de que sean capaces de llevar adelante la operación de esos lotes.

¿Y cuál es el plan de trabajo que tienen previsto?

Eso lo está manejando la Gerencia de Exploración Producción. Insisto, la semana que viene debería empezarse con la negociación directa. Ya se han recibido las cartas de los potenciales postores solicitando la apertura de esa negociación. Por lo tanto, creo yo, la próxima semana debe ser una semana intensa de trabajo y veremos qué empresa finalmente se hace con esos yacimientos.

Petroperú negocia con empresas para operar los lotes 192 y 64, mientras busca atraer inversión privada y reducir conflictos sociales.

Petroperú auditará la construcción de la refinería de Talara

¿Y el mantener los lotes I y VI de Talara, al menos de momento, les ayuda a contener los problemas financieros por estos días? Los postores de Perupetro para la re-privatización fueron descalificados.

Esa es tarea exclusiva de Perupetro. Esperamos que consigan mejores postores, con empresas que, repito, tengan experiencia y solvencia. Vamos a ver qué pasa. Eso es tarea de Perupetro, y veremos los resultados, supongo, muy pronto. En el Lote Z-69 se está ya trabajando. Nosotros esperamos participar en esa licitación porque las plataformas que tenemos en el mar son un activo de Petroperú.

Mientras tanto, la contribución de los lotes I y VI es importante porque no hay negocio más rentable que producir petróleo, y sin mucha inversión. Si pudiéramos tener esos lotes que están en el noroeste en el ámbito de Petroperú, seguramente las cuentas nuestras estarían mejor. Pero ahora que va a pasar a manos privadas, y lo único que nos queda es comprarles a ellos. Eso no es bueno, ya lo dije más de una vez. A mí me hubiera gustado que los lotes pasasen al ámbito de Petroperú.

A inicios de semana, proveedores de servicios para Petroperú en Talara han señalado que la empresa les mantiene deudas. ¿Qué de cierto hay en ello?

Nosotros tenemos, efectivamente, un problema de caja. Eso lo hemos dicho más de una vez. Tenemos un capital de trabajo bajo, el cual heredamos desde administraciones anteriores. Pero estamos cumpliendo con nuestro compromiso con los proveedores, acreedores, trabajadores y con la Sunat. Hay comentarios de todo tipo en contra de Petroperú, pero, de momento, la empresa está saliendo adelante a pesar de los problemas que hemos heredado.

¿No tiene problemas de pago con sus proveedores?

En algunos casos, los pagos se van un poco prolongando, pero normal, cumplimos.

La empresa implementa auditorías clave para transparentar su gestión financiera y la construcción de la refinería de Talara.

¿En cuanto a las auditorías pendientes en Petroperú, qué novedades existen?

Hay dos auditorías en curso. La primera, que es la auditoría financiera de la empresa, debemos tener el informe final este mes de junio. El dictamen se está trabajando fuertemente en ese sentido. Y por otro lado, la auditoría forense sobre la construcción de la refinería de Talara, que está también en curso y debemos lanzarla a licitación internacional probablemente la semana que viene. Tan pronto tengamos ya lanzada esa licitación internacional, informaremos a la opinión pública, pues era una de las tareas que se nos había encargado.

¿Usted se refiere a la auditoría sobre cómo recibieron la refinería?

Sí, es la auditoría forense que implica conocer si, por ejemplo, la inversión que se que se dio en su construcción fue la correcta. ¿Fue mucho? ¿Fue poco? ¿Cómo se hizo? etcétera. La empresa auditora especializada en este tipo de trabajos se encargará de verificar si fue el monto que se requería para construir la refinería que actualmente está operando o han habido algunos fallos o no se hizo correctamente. Eso lo dirán los auditores en su momento.

¿Y estos auditores son peruanos o internacionales?

Es una convocatoria internacional.

Petroperú, el Euro 6 y sus planes de expansión: Ecuador, Brasil y Bolivia

¿Cómo van los planes de expansión de Petroperú? ¿A qué otros países están apuntando?

Bueno, es una tarea difícil de abrir mercados en otros países. No obstante, tenemos una gerencia de Comercio Exterior que está trabajando fuertemente para vender nuestros productos a Ecuador. Estamos en conversaciones continuas con Petroecuador. Estamos exportando a Brasil, concretamente a Manaos. Hemos hecho algunos despachos y se va a ir afinando otros.

Tenemos conversaciones con Bolivia, que también tiene interés en comprar nuestros productos. Es decir, estamos abriendo caminos. Esperamos que eso vaya de menos a más y pronto podremos tener clientes internacionales, cosa que no se hacía antes. Yo creo que eso es un un trabajo intenso que viene haciendo y va dando resultados positivos.

Petroperú expande su presencia internacional con nuevos mercados en Ecuador, Brasil y Bolivia para diversificar ingresos.

Y en cuanto a expansión, pero de tecnologías, el Gobierno aplazó recientemente el ingreso del Euro 6 a nuestro país. ¿Hubo alguna coordinación con ustedes?

Lo que se dio fue una norma para que el ingreso del Euro 6 se prorrogara hasta el año 2027, y nosotros nos hemos acogido. No obstante, hay que decir que la inversión que se requiere para adecuarnos es millonaria. Las refinerías en el Perú todavía no están en condiciones, entonces, se requieren muchos millones para que podamos optar por ese mandato. Yo creo que es un acierto diferirlo hasta el año 2027, por lo que, a partir del 2026, en Petroperú ya deberíamos empezar a trabajar para su cumplimiento.

¿No hubo un pedido expreso de Petroperú para ello?

Bueno, ha habido, sí, de parte de los sectores, una evaluación de la situación actual de las refinerías, teniendo en cuenta la cuantiosa inversión que requiere esto.

Y llegada la nueva fecha, el cumplimiento del Euro 6 dependerá mucho de que la petrolera también haya ingresado a un periodo de más estabilidad. Si no, otra prórroga.

Seguro que sí. Seguro que sí. Este año, repito, es un año de estabilización de la de Talara y de reactivación de las refinerías que tenemos en Iquitos y en el año 2026 debe ser un año de dar luces ya más claras de hacia dónde debe apuntar la empresa. Y los siguientes son años, creo yo, bastante más promisorios.