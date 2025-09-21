Perú

¿Meritocracia 2.0? Servir somete a consulta nueva plataforma electrónica para gestionar recursos humanos de servidores civiles

El Ejecutivo somete a consulta pública el marco normativo que regirá la nueva herramienta estatal para gestionar información de servidores públicos y empresas del Estado

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La nueva plataforma digital busca
La nueva plataforma digital busca modernizar la administración pública y centralizar la información de recursos humanos estatales.

El Gobierno de Perú, a través de la Resolución Ministerial N° 235-2025-PCM, dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprobará el Reglamento de la Ley N° 31742.

Esta ley, promulgada en 2023, busca el fortalecimiento, la transparencia y la meritocracia en el servicio civil estatal mediante la implementación de la Plataforma Integrada para la Gestión Electrónica de Recursos Humanos (Plataforma).

Perú inicia consulta pública para reglamento de plataforma digital de recursos humanos

El proceso de elaboración y consulta pública de este reglamento, permitido por quince días tras su publicación, permitirá que entidades públicas, privadas y ciudadanos presenten comentarios a través de las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

La Ley N° 31742 fija como objetivo central la creación de una herramienta tecnológica que administre digitalmente la información y los procesos de recursos humanos en todas las entidades de la administración pública del país, abarcando los tres niveles de gobierno y las empresas estatales. Esta plataforma forma parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH) y será gestionada y desarrollada por SERVIR, entidad que además formulará las normas complementarias para su funcionamiento, garantizando su financiamiento con recursos propios.

Entre los principales contenidos de la plataforma se incluyen la documentación de gestión de entidades públicas, la información generada en procesos de selección de personal (como registros de entrevistas), y el historial profesional completo de cada servidor civil, abarcando desde la identidad y formación académica, hasta antecedentes y sanciones administrativas.

Perú avanza en digitalización de recursos humanos con consulta pública

La interoperabilidad de la plataforma es un aspecto clave, permitiendo integrar la información proveniente de otros sistemas, como el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas y la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

De esta manera, se busca consolidar y homogeneizar la información de los recursos humanos del sector público, en beneficio de la transparencia, la supervisión eficiente y la formulación de políticas sectoriales a partir de datos confiables y actualizados.

La información contenida en la plataforma estará a disposición tanto de las oficinas de recursos humanos de las entidades como del Congreso de la República y la ciudadanía. Se requiere el cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de Protección de Datos Personales, a fin de asegurar el resguardo de la información sensible y el manejo adecuado de los datos personales.

¿Cuál será el futuro de Servir?

El acceso a estos datos representa un avance en la lucha contra la corrupción y la promoción del buen uso de los recursos públicos, ya que permitirá un mayor control social sobre la gestión de personal estatal.

El reglamento, que ahora será sometido a consulta pública, regulará el uso y manejo progresivo de esta plataforma en los organismos comprendidos, estableciendo los lineamientos para la transferencia segura y responsable de la información, los principios de articulación y los procedimientos para su adecuada implementación.

Este paso busca robustecer el proceso de modernización del Estado, junto a la vigilancia y participación ciudadana en la administración pública, promoviendo un servicio civil basado en principios de eficiencia, mérito y transparencia.

Temas Relacionados

Servirplataforma electronicarecursos humanosLey N° 31742servicio civilperu-economia

Más Noticias

Perú: se registró un sismo de magnitud 4 en Puno

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú: se registró un sismo

Visa de trabajo a Estados Unidos: Empresas deberán pagar 100 mil dólares para contratar a extranjeros, incluyendo peruanos

Gobierno de Donald Trump afirma que el incremento en la tarifa para acceder a esta visa “protege el trabajo de los estadounidenses”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el pago se hará por única vez

Visa de trabajo a Estados

Mercado N° 1 de Surquillo reabrirá este miércoles 24, pero la municipalidad advierte falta de condiciones de seguridad

Una orden judicial permitió que los comerciantes retomen actividades en el emblemático local, aunque persisten dudas por la falta de sistemas eléctricos adecuados y riesgo para los visitantes

Mercado N° 1 de Surquillo

Narcotraficantes amenazan a dirigentes Kakataibo por denunciar invasiones en la Amazonía: “Caerán uno a uno”

Los líderes reciben mensajes de muerte mientras patrullan sus territorios. Exigen al Estado protección efectiva, justicia y freno a las concesiones ilegales en la Reserva Kakataibo

Narcotraficantes amenazan a dirigentes Kakataibo

Rafael López Aliaga dejaría de ser alcalde de Lima en 3 semanas: “Voy a anunciar eso el 12 o 13 de octubre”

Tras una gira internacional, el alcalde capitalino aseguró que cumplirá los plazos legales para anunciar si competirá por la presidencia

Rafael López Aliaga dejaría de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga dejaría de

Rafael López Aliaga dejaría de ser alcalde de Lima en 3 semanas: “Voy a anunciar eso el 12 o 13 de octubre”

84 % de peruanos no confía en los candidatos presidenciales para las Elecciones 2026, según encuesta

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano en el Festival

Corazón Serrano en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’: ¿A qué hora se presenta la agrupación de cumbia peruana?

Hermanos Yaipén invitaron a Michelle Soifer a su aniversario tras conflictos con Leslie Shaw

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y marca historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina por retoques estéticos: “Ella tiene más cirugías que yo”

Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025

DEPORTES

La emoción de Ramón Quiroga

La emoción de Ramón Quiroga al recordar los relatos de Daniel Peredo: “Yo lloro cuando lo escucho al ‘Cabezón’”

Alianza Lima acusó a la U. de Chile de acreditar a barristas tras denuncias de trato hostil por parte de periodistas chilenos

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025