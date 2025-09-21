Hermanos Yaipén invitaron a Michelle Soifer a su aniversario tras conflictos con Leslie Shaw | TikTok

El sábado 20 de septiembre, la celebración del 25 aniversario de Hermanos Yaipén llenó de cumbia el centro de convenciones Plaza Norte. El evento, que reunió a numerosos invitados y seguidores, se convirtió en una noche de sorpresas, música y cambios notables en el elenco de quienes acompañaron a la reconocida agrupación.

Desde días previos, las invitaciones al show auguraban una fiesta memorable, aunque una pregunta flotaba en el ambiente: ¿quién sería la gran ausente? La expectativa quedó zanjada al confirmarse lo que muchos intuían: Leslie Shaw no formaría parte del aniversario. La cantante, conocida por sus recientes colaboraciones en la escena de la cumbia, no estuvo presente en el escenario, pero la ausencia fue cubierta con un toque inesperado.

El momento más comentado llegó cuando Michelle Soifer subió a escena y desató la ovación del público al interpretar junto a los Yaipén el tema “Ojo por Ojo”. Esta colaboración, que marcó el inicio del distanciamiento entre la agrupación y Shaw, se robó las miradas y puso en evidencia la nueva etapa de la banda. Soifer deslumbró con su energía y estilo propio, logrando que los asistentes no extrañaran la presencia de Shaw durante el show.

La lista de invitados no se detuvo allí. Por el escenario de Plaza Norte desfilaron también nombres como Amaranta, Marco Antonio Guerrero, Ernesto Pimentel, Kate Candela y el esperado broche internacional de la noche, José Luis Rodríguez ‘El Puma’. Cada uno aportó su sello personal, alimentando la atmósfera festiva y dándole el toque diverso que caracteriza a los aniversarios de la agrupación.

Así, los 25 años de trayectoria de Hermanos Yaipén se celebraron a lo grande, con alegría, música y una pista rebosante de baile. La noche dejó claro que la agrupación está en constante evolución y que, aunque algunas figuras ya no estén, siempre habrá nuevas voces y sorpresas listas para encender la fiesta.

Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estuvo en la celebración de aniversario

En una entrevista en el programa de Magaly TV La Firme, Hermanos Yaipén confirmaron que Leslie Shaw no estaría en su aniversario Esta decisión generó debates sobre la reorganización de alianzas dentro de la industria musical local. Los Yaipén explicaron que Shaw quedó fuera del evento tras declarar que la agrupación “dejó de ser su amiga”, una afirmación que sorprendió a la presentadora Magaly Medina.

De acuerdo con lo manifestado por Walter Yaipén, la elección de no contar con Shaw se relacionó directamente con su colaboración más reciente junto a Micheille Soifer, interpretando la canción “Ojo por ojo”. Esta pieza ha tenido repercusión en plataformas digitales, reforzando el posicionamiento de Soifer en el repertorio actual del grupo. Los músicos dejaron claro que las diferencias existentes entre Shaw y Soifer no afectan directamente a la banda, a la que describieron como ajena a “pleitos de terceros”.

Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estará en concierto de aniversario: “Dice que dejamos de ser sus amigos”.

Consultados en el set de Magaly TV La Firme, los integrantes reiteraron su postura a favor de Soifer, calificándose como “Michi Lovers”, y evidenciando un cambio de preferencias que no había estado presente en colaboraciones previas. Mientras Medina expresó su apoyo a Shaw, los integrantes reafirmaron que sus decisiones creativas y de amistad responden a dinámicas internas.

Previas colaboraciones entre la denominada “Rubia de la Cumbia” y los Hermanos Yaipén habían recibido atención mediática, por lo que su ausencia en el aniversario representó un cambio en la narrativa de la agrupación. La participación de Soifer en el concierto subrayó la nueva etapa del grupo, que reconfigura así su círculo de aliados dentro del escenario musical peruano.