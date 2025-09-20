Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estará en concierto de aniversario: “Dice que dejamos de ser sus amigos”. Video: Magaly TV La Firme

El distanciamiento entre los Hermanos Yaipén y Leslie Shaw se ha hecho evidente en el marco del 25 aniversario de la reconocida agrupación de cumbia peruana. Según declaraciones de la misma agrupación, confirmadas en el programa de Magaly Medina, los Yaipén atribuyen la ruptura de su amistad con Shaw a su reciente colaboración musical con Micheille Soifer.

La ausencia de Shaw en el esperado concierto aniversario, en contraste con la participación de Soifer, ha generado atención sobre las tensiones y nuevas alianzas que se vienen generando en el panorama musical nacional.

Durante una entrevista en vivo en ‘Magaly TV La Firme’, Walter Yaipén explicó que Shaw no fue considerada para el evento porque, según sus palabras, “dice que dejamos de ser sus amigos”, lo que llamó la atención y sorprendió a Magaly Medina.

El propio Yaipén detalló que la decisión está directamente relacionada con la grabación de la canción 'Ojo por ojo’, junto a Soifer, un tema que ha ganado popularidad en plataformas digitales y que fue interpretado en vivo por la agrupación durante la entrevista.

Los integrantes insistieron en que los conflictos entre Shaw y Soifer no les competen, refiriéndose a ellos como “pleitos ajenos”, aunque dejaron clara su preferencia por Soifer al declararse “Michi Lovers”, aunque Medina afirmó que ella era team ‘Shaw’.

Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estará en concierto de aniversario: “Dice que dejamos de ser sus amigos”.

Sin embargo, esa postura evidenció un distanciamiento con la ‘Rubia de la Cumbia’, quien había colaborado previamente con el grupo en otros proyectos musicales.

Rivalidad musical y conflictos entre Leslie Shaw y Micheille Soifer

El trasfondo de la disputa entre Leslie Shaw y Micheille Soifer se remonta a una serie de indirectas y enfrentamientos públicos, especialmente a través de la música. Soifer lanzó el 15 de setiembre la canción ‘Rubia con tu plata’, tema que contiene referencias directas a la carrera de Shaw, incluyendo menciones a su incursión en la cumbia y a su colaboración con la artista mexicana Thalía.

En la letra, Soifer sugiere que Shaw recurrió a la cumbia “para sobrevivir”, mientras que ella la interpreta desde sus inicios, y remarca: “Ni siquiera con Thalía pudiste sobresalir”.

La canción también incluye críticas a la actitud y el talento vocal de Shaw, e incluso menciona a Sergio Romero ‘Chechito’, quien había insinuado una relación sentimental con la cantante de ‘Faldita’.

Este lanzamiento se produjo poco después de que Soifer acusara a Shaw, en su programa ‘Ponte la Cola’, de generar controversias para promocionar su música. Hasta el momento, Shaw no ha respondido directamente a Soifer, aunque ha compartido en sus redes sociales logros como sencillos de oro otorgados por Sony Music, interpretados como una respuesta indirecta a las críticas.

El nuevo tema de Micheille Soifer no solo sacudió la escena musical peruana, sino que también encendió la rivalidad con Leslie Shaw al incluir referencias directas a su carrera y a la colaboración con Thalía (YouTube)

Magaly Medina afirma: “Leslie Shaw corazón” y critica a Micheille Soifer

La postura de los Hermanos Yaipén y la polémica entre las cantantes han generado reacciones en el ámbito mediático. Magaly Medina expresó abiertamente su desacuerdo con la decisión de la agrupación. Durante la entrevista, Medina bromeó al afirmar que en su programa son “Leslie Shaw corazón”, diferenciándose de la preferencia de los Yaipén por Soifer.

En sus espacios, Medina ha criticado tanto la estrategia musical de Soifer como la naturaleza de la canción ‘Rubia con tu plata’. La conductora cuestionó que una artista dedique tiempo y creatividad a atacar a una colega, sugiriendo que Soifer “debería hasta darle las gracias a Leslie Shaw” por la atención que le presta.

Medina repasó los intentos de Soifer por consolidarse en distintos géneros musicales y en la televisión, señalando que su mayor reconocimiento proviene de la interpretación de ‘Bombón asesino’, tema que no es de su autoría. Además, la periodista ironizó sobre la comparación con Thalía y criticó la inclusión de referencias personales en la letra de la canción.

Magaly Medina afirma: “Acá somos Leslie Shaw corazón". Video: Magaly TV La Firme

Mientras tanto, los Hermanos Yaipén se preparan para celebrar su 25 aniversario con un concierto que reunirá a invitados nacionales e internacionales. El evento contará con la presencia del artista venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación.

La colaboración con Micheille Soifer en ‘Ojo por ojo’, compuesta por Carlos Rincón, se ha posicionado entre las canciones más virales en redes sociales y suma millones de vistas en plataformas digitales, consolidando el éxito de la alianza musical pese a la controversia.