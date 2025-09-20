Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Jonathan Rojas se encomoda al ser consultado por Michelle Soifer. Magaly TV La Firme

La más reciente emisión de ‘Magaly TV, la firme’ reunió en el set a los integrantes de los Hermanos Yaipén para hablar sobre el próximo aniversario de la agrupación de cumbia. Sin embargo, el ambiente ameno cambió repentinamente cuando Magaly Medina trajo a colación el pasado de uno de los invitados, generando un momento de tensión en plena transmisión en vivo.

Durante la entrevista, Jonathan Rojas, actual vocalista de los Hermanos Yaipén, fue interrogado por la conductora acerca de su antiguo romance con Michelle Soifer. El detalle de la relación, ocurrida más de una década atrás, volvió a captar la atención luego de que el grupo comentara que varios de sus integrantes se consideran “Michilovers”, título adoptado tras la colaboración en el sencillo “Ojo por ojo”.

La conversación daba cuenta de la trayectoria del grupo y de las colaboraciones musicales recientes, cuando Magaly Medina decidió recordar la mediática rivalidad entre Michelle Soifer y Leslie Shaw. “Aquí somos Team Leslie”, expresó la conductora antes de centrar el foco en Jonathan Rojas. Uno de los músicos apuntó directamente al cantante cuando se mencionó a la popular ‘Michi’, lo que provocó la reacción inmediata de la presentadora: “Así que andas afanando ahí”.

Magaly Medina causa incomodidad en Jonathan Rojas tras nombrarle a Michelle Soifer.

Frente a la insinuación, Rojas realizó una aclaración enfática: “Ella tiene su pareja, yo tengo mi pareja”, pidiendo consideración por las relaciones actuales tanto de él como de la cantante.

Pidió respeto

La conversación escaló cuando Magaly Medina insistió: “Donde hubo fuego, cenizas quedan”. El cantante, visiblemente incómodo, sostuvo su límite y recalcó: “Hay que respetar, ella tiene su pareja, yo tengo la mía”, marcando distancia respecto a su pasado sentimental y dando cierre al tema, mientras uno de sus compañeros resaltaba que aquello perteneció a “un episodio antiguo”.

El romance entre Jonathan Rojas y Michelle Soifer originó titilares hace más de una década. La relación alcanzó notoriedad mediática en 2010, especialmente tras la aparición de un recordado “ampay” que involucraba a la cantante y al entonces futbolista Reimond Manco.

Michelle Soifer fue integrante de Alma Bella y luego pasó a Combate.

En esa ocasión, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron a Michelle Soifer y Reimond Manco besándose en el jardín de la casa de la cantante. El registro causó controversia porque, según la versión de Reimond Manco, ambos no mantenían una relación formal. “Cuando a mí me entrevistan en Chiclayo yo dije ‘no hay forma, yo no voy a tener una relación con ella’, porque nosotros sabíamos que no estábamos, estábamos pasando el momento. Ella me dijo que estaba soltera, pero después me enteré de que tenía una relación con este chico Jonathan (Rojas)”, explicó más tarde el exfutbolista en una entrevista posterior.

Michelle Soifer aceptó que ‘la fregó’

Por su parte, Michelle Soifer calificó esos comentarios de “sembrada” y declaró a los medios que el beso con Reimond Manco fue un hecho espontáneo, negando que existiera un compromiso amoroso entre ambos y manifestando sentirse ofendida por las interpretaciones mediáticas de ese episodio.

Respecto a su relación con el cantante, dijo: “Igual lo llamé para contarle lo que había pasado, antes que saliera el ampay. Ahora los diarios dicen que está “adornado” pero eso no es así. Nosotros seguimos siendo amigos y yo lo quiero mucho pero no quiero que nada malo le pase, por eso lo llamé. Es cierto que estábamos saliendo, pero yo la “fregué” (malogré la relación) y ahora estamos distanciados”, comentó en aquel momento.

Rojas siempre ha evitado dar mayores detalles sobre su relación con la cantante. En ese momento, indicó que el ampay no tenía nada que ver con su distanciamiento. Sin embargo, no ahondó más en el tema.

Michelle Soifer tuvo una relación con Jonathan Rojas. Habla Serio/ YouTube

“Si ella apareciera en el set en este momento, la invitaría a sentarse a mi lado, conversaríamos pero después cada quien se iría por su lado. En realidad nosotros hemos dejado de comunicarnos y en esto nada tienen que ver las imágenes en las que se le ve junto a Reimond Manco en la puerta de su casa. La verdad es que recién hoy veo esas imágenes”, dijo en el 2010. Hoy en día, cada uno rehizo su vida y tienen sus parejas.

Tras el momento incómodo en el set, la entrevista regresó a la agenda programada y los integrantes de los Hermanos Yaipén aprovecharon para invitar al público a su espectáculo aniversario programado para el 20 de septiembre en la Explanada Plaza Norte, donde se espera una celebración de su carrera musical y nuevas colaboraciones.