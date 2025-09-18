Perú

Magaly Medina a Michelle Soifer tras tema contra Leslie Shaw: "La recuerdan por Bombón Asesino, y ni siquiera es de su autoría"

La conductora no tuvo piedad con la cantante tras el lanzamiento de su canción contra Leslie y la acusó de haber construido su carrera recién después del ampay con el futbolista Reimond Manco, recordándole que sus incursiones en la música y la TV no lograron consolidarla

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina: "Michelle Soifer nunca ha logrado nada en la música".

La noche del 17 de septiembre, Magaly Medina compartió una de sus críticas más duras y extensas, esta vez dirigida una vez más a Michelle Soifer, luego del estreno de su nueva canción dedicada a Leslie Shaw.

Desde el inicio, la conductora dejó claro que no entendía cómo una artista podía invertir tiempo, energía y creatividad en producir un tema musical únicamente para atacar a otra colega.

“Cuando alguien comienza a hablar monotemáticamente solo de una persona, a levantarse pensando en ella, a hacer cosas en función de ella, significa que le ha dado un grado de importancia enorme. Y en este caso, creo que Michelle debería hasta darle las gracias a Leslie Shaw”, lanzó con ironía.

Magaly no solo cuestionó la obsesión de Soifer por la llamada “gringa”, sino que también hizo un repaso por los tropiezos de su carrera artística. Recordó que la cantante ha probado diversos géneros como la cumbia, el pop, la balada y lo urbano, sin lograr consolidarse.

“Ha intentado de todo y nada le ha funcionado. Ahora está intentando ser conductora, pero hasta creo que le iría un poquito mejor en el canto que en la conducción. Hay canales donde te regalan la conducción de un programa. Bueno, suerte la de algunas, porque quienes somos trabajadoras sabemos que no es suerte, es disciplina y esfuerzo. 99 % es sudor de la frente, algo que no todos pueden decir”, señaló en tono crítico.

Cuando llegó el momento de analizar la letra de la canción, Magaly Medina no ocultó su sorpresa ni su burla. “Si tú quieres llenar conciertos, no haces canciones pensando en tu rival, sino en temas que conecten con el público: amores, desamores, experiencias. ¿Ustedes creen que alguien va a corear en un concierto: ‘Gringa, tú sí, la verdadera angurrienta’? Nadie. Porque a Leslie Shaw la quieren más que a Michelle y se saben más las letras de sus canciones que las de Michelle, que prácticamente nadie recuerda. La única canción por la que se le identifica es Bombón Asesino, y ni siquiera era de su autoría”, enfatizó entre carcajadas.

La conductora también comentó el detalle del videoclip en el que Soifer aparece rubia, clara referencia a Leslie Shaw.

“Hasta se ha puesto peluca rubia, porque su cabello ahora es negro. No hay duda de que está totalmente dedicada a ella. Y luego dice que canta cumbia desde que nació. No, pues, mija, después del ampay con Manco fue que empezó a cantar cumbia. Antes de eso era una total desconocida. Todo lo que fue en esa época se lo debe a él. No vengas a decir que desde la cuna cantabas cumbia, porque no es cierto”, disparó.

Otra de las frases de la canción que generó la reacción de la “Urraca” fue la comparación con Thalía. “Dice que ni siquiera con Thalía pudo sobresalir. Pero estamos hablando de Thalía, la esposa de Tommy Mottola, una estrella internacional. No es cualquier Wanda o Nanda, es Thalía. Ubícate, Michelle. Eso no es motivo de burla”, puntualizó.

El sarcasmo de Magaly Medina se intensificó cuando escuchó que Soifer mencionaba a Chechito en su letra. “O sea, hasta lo metió a Chechito. Eso ya parece un reggaetoncito de redes sociales, no una canción profesional. ¿Quién te asesora? ¿Quién te lava el cerebro? Tan pocas neuronas tienes que piensas que con esto vas a conseguir algo. Es pura piconería y envidia a Leslie Shaw, porque ella ahora es la más vendedora, la más buscada, la que todos quieren tener en sus conciertos. Eso es indiscutible”, sentenció.

Uno de los momentos más ácidos llegó cuando Magaly se detuvo en el verso en el que Michelle le dice a Leslie: “Ya casi llegas a los cuarenta”. La periodista no dudó en voltear el ataque contra la propia cantante.

Magaly Medina considera que es un homenaje disfrazado

“Eso es dispararse a los pies. Tú misma tienes 35 años, y Leslie 36. O sea, la sartén diciéndole a la olla. Burlarte de la edad como si fueras una chibola de 20 es absurdo, sobre todo cuando no has logrado nada importante en la vida. Tu mejor momento fue de ‘guerrerita’, y eso ya pasó hace mucho tiempo”, ironizó.

Finalmente, Magaly Medina concluyó que la canción de Michelle Soifer no es más que un homenaje encubierto a la persona que realmente admira: Leslie Shaw.

“En el fondo la está homenajeando, porque la admira tanto y quiere ser como ella. Solo le falta poner su nombre en la canción. Mientras Leslie responde con frases como: ‘Que no te distraigan los que nunca han ganado’, Michelle sigue buscando un espacio que no encuentra. Porque que te regalen un programa no es mérito, y pasar por distintos géneros sin éxito tampoco lo es. Leslie, en cambio, está en la cima y todos los grupos de cumbia se pelean por cantar con ella”, concluyó.

