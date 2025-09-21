El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

De acuerdo con el expediente fiscal N.º 366-2024, Salirrosas instruyó a su esposa para grabar audios dentro del Ministerio del Interior

Miguel Marcelo Salirrosas, exsuboficial de la Policía Nacional (PNP) y conocido como alias ‘El Diablo’, tramó un plan desde el penal El Milagro de Trujillo para grabar de manera secreta al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y al jefe de Gabinete, Eduardo Arana, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece.

La revista, que basa su información en el expediente fiscal N.º 366-2024, detalla que Salirrosas instruyó a su esposa para registrar audios comprometedores dentro del Ministerio del Interior, cartera que estuvo a cargo de Santiváñez antes de su censura por una supuesta incapacidad para enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana y del crimen organizado.

Bajo régimen cerrado especial, el antiguo agente policial recurrió a su cónyuge, Elizabeth Alvarado, para acercarse al titular de Justicia, quien había sido su abogado defensor. De acuerdo con el informe, por indicación desde la cárcel, Alvarado entró en septiembre de 2024 a las oficinas ministeriales con un teléfono celular oculto.

Fuente: Panorama

El registro de audio captó a Santiváñez mientras llamaba con altavoz a Arana. La conversación, difundida la semana pasada por Panorama, es la siguiente:

Eduardo Arana: (al contestar) Juan José...

Juan José Santiváñez: Hermano, oye, escúchame, nomás. No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?

Eduardo Arana: Ya.

Juan José Santiváñez: Todavía no lo cambian.

Eduardo Arana: Ya, lo veo ahorita.

Juan José Santiváñez: Por favor. Te mando su nombre completo.

Eduardo Arana: Listo.

Según la revista de investigación, el premier delegó el asunto al entonces director de Asesoría Jurídica, Edwar Rebaza, quien posteriormente ascendió a secretario general del Ministerio de Justicia por decisión de Santiváñez. La publicación añade que Arana sería incluido como investigado en el caso.

Salirrosas formalizó su denuncia ante la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) y se presentó como testigo protegido para entregar más de 77 grabaciones, 34 imágenes y alrededor de 1.000 mensajes.

El audio captó una conversación en la que Santiváñez y Arana tratan un pedido vinculado a Salirrosas

El vínculo entre el titular de Justicia y Salirrosas empezó en 2019, cuando este último buscaba revertir una condena de más de 27 años por asociación ilícita, al ser señalado como brazo armado de una facción de la banda criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo.

En su primer contacto, Santiváñez expuso sus credenciales, fijó sus honorarios en 20,000 soles y, tras una apelación sin éxito, elevó sus honorarios a 10,000 dólares para tramitar recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Salirrosas pagó las sumas solicitadas, pero las gestiones legales no prosperaron y, ante la confirmación de la condena, solicitó la devolución del dinero, sin obtener respuesta.

Negativas

El ministro de Justicia, considerado el más influyente dentro del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, afirmó que no existe “ninguna conducta criminal” en la grabación. Por su parte, Arana, mencionó ante una comisión del Congreso que “no reconoce” el audio y consideró que fue “deliberadamente puesto en la escena pública con el propósito de afectar” las labores del Ejecutivo.