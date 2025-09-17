Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

Fuente: Canal N

La presidenta Dina Boluarte renovó este miércoles sus críticas al Ministerio Público, al afirmar que su gobierno mantiene firme el rumbo, pese a “las carpetas sin sustento jurídico” y la difusión de un audio que involucra al jefe del Gabinete, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Durante un acto público en Palacio de Gobierno, la mandataria señaló que el 28 de julio de 2026, al finalizar su gestión, entregará “un país distinto” al que recibió tras la salida del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

“Podré mirar de frente al país junto a los ministros y los funcionarios que acompañaron nuestro gobierno y decirle con la frente en alto al pueblo peruano: estamos entregando un país distinto al que nosotros hemos recibido, pero sobre todo con manos limpias”, expresó.

“No tenemos carpetas de investigación en el Ministerio Público, aunque nos generen las que están para distraernos de nuestra tarea primordial, que es gobernar. Les decimos a aquellos fiscales que abren carpetas por doquier que no tienen sentido jurídico: no nos distraen sus carpetas fiscales. Todo lo contrario, estamos concentrados en equipo para seguir apostando por el desarrollo del país”, añadió.

Eduardo Arana niega audio con Juan José Santiváñez. Video: Congreso TV

Al lado de Arana, quien previamente acudió al Congreso para referirse a la grabación en la que presuntamente coordina favores con Santiváñez, Boluarte recalcó que el último día de su mandato se retirará “por la puerta grande diciendo: misión cumplida”.

Anteriormente, al enterarse de una nueva investigación abierta contra su hermano Nicanor, la jefa de Estado afirmó que no le tiene miedo al Ministerio Público, al que acusó de estar copando el poder en la sombra. “Sé que quieren desestabilizar al Gobierno, pero les digo a esos fiscales (...) que esta presidenta es más valiente de lo que ustedes imaginan”, señaló.

El último domingo, Panorama difundió un audio registrado en septiembre de 2024 en el que ambos ministros supuestamente mediaban favores para el policía recluido Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’.

Eduardo Arana: (al contestar) Juan José...

Juan José Santiváñez: Hermano, oye, escúchame, nomás. No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?

Eduardo Arana: Ya.

Juan José Santiváñez: Todavía no lo cambian.

Eduardo Arana: Ya, lo veo ahorita.

Juan José Santiváñez: Por favor. Te mando su nombre completo.

Eduardo Arana: Listo.

‘El Diablo’ fue condenado a prisión por colaborar con la organización criminal ‘Los K y K’, brazo armado de ‘Los Pulpos’, dedicada a crímenes y extorsiones. Fue detenido en un megaoperativo en 2016 y, años después, recibió la defensa legal de Santiváñez en un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).

Defensa

Santiváñez afirmó que en la grabación no existe “ninguna conducta criminal” en el registro, mientras que Arana negó la veracidad del mismo.

“No tengo responsabilidad política, jurídica de ningún tipo y evidentemente no reconozco este audio (...). Me causa realmente sorpresa e indignación que se utilice nuevamente este argumento con intereses políticos para desestabilizar al Gobierno”, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

También reconoció haber recomendado a Santiváñez como titular de Justicia ante Boluarte, pese a que está investigado en 12 carpetas fiscales. “Hemos visto las denuncias, por supuesto. ¿Estas denuncias fueron hechas antes de que fuera ministro? No, fueron denuncias que él las asumió en el cargo como producto de su tarea y como función como ministro de Justicia", indicó.