El comercio peruano mostró un crecimiento de 2,72% en julio de este año, según INEI

El dinamismo de las ventas mayoristas, minoristas y del sector automotriz fue determinante para que la actividad comercial mantuviera un desempeño positivo en medio de un contexto económico desafiante

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Estos resultados corresponden a la Encuesta Mensual de Comercio, la cual mostró que entre enero y julio el sector registra un incremento acumulado de 3,12%. Foto: Flickr

El sector comercio en el Perú volvió a mostrar señales de dinamismo en julio del 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este rubro registró un crecimiento de 2,72% frente al mismo mes del 2024, sostenido principalmente por la actividad mayorista, minorista y automotriz.

La información proviene de la Encuesta Mensual de Comercio, que además reveló que, en lo que va del año, el sector acumula un avance de 3,12%. Este comportamiento confirma que, pese a un contexto económico complejo, la demanda interna y ciertas campañas de temporada siguen marcando la pauta en las ventas.

Así le fue al comercio al por mayor

Durante julio, el comercio mayorista se expandió 2,38%. Este incremento estuvo vinculado al mayor movimiento en la venta de maquinaria pesada, equipos de transporte, sistemas de medición y aparatos de refrigeración, impulsados por requerimientos de sectores clave como minería, agricultura, pesca y construcción, además de la adjudicación de licitaciones.

El INEI detalló que también se registró un crecimiento en la comercialización de combustibles líquidos y gaseosos, así como lubricantes destinados a centros minoristas. A esto se sumó la mayor demanda de metales y minerales metalíferos, especialmente zinc, oro y planchas de acero.

En julio, las operaciones del comercio al por mayor registraron un incremento de 2,38%. Foto: difusión

Otro segmento en expansión fue el de computadoras, equipos periféricos y programas informáticos, reflejando la necesidad de renovación tecnológica. En paralelo, la venta de materias primas agropecuarias y animales vivos aumentó por la mayor comercialización de granos, semillas, frutos oleaginosos y pollo en pie, junto con subproductos para la alimentación animal.

“Del mismo modo, se expandió la venta de alimentos y bebidas por la mayor demanda de productos lácteos, aceites, legumbres, carnes, azúcar, cacao, café y productos de la pesca. En contraste, se contrajo la venta de enseres domésticos, así como de productos textiles, prendas de vestir y calzado”, señaló el informe.

Comercio al por menor

En cuanto al comercio minorista, la variación fue de 2,46% en comparación con julio del 2024. Este resultado se explicó, en buena medida, por la mayor venta de productos farmacéuticos, medicinas, cosméticos y artículos de tocador, favorecidos por promociones de Fiestas Patrias y nuevas estrategias de marketing.

Las ventas también se beneficiaron del dinamismo en dispositivos tecnológicos, productos químicos de uso agropecuario, equipos de telecomunicación y programas informáticos, estimulados por campañas como Cyber Days y Cyber Wow. Los supermercados y minimarkets sumaron impulso al mostrar un incremento en bebidas, carnes y nuevas líneas de negocio, mientras que las licorerías aprovecharon el Día del Pisco para elevar su actividad.

Respecto a la actividad minorista, se observó un crecimiento de 2,46% frente al mismo mes del 2024. Foto: Andina

Las ferias y puestos de mercado también aportaron al resultado, con una mayor venta de alimentos, textiles y bebidas, además del fortalecimiento de carnicerías, avícolas, fruterías y abarrotes. En paralelo, se observó un repunte en la comercialización de combustibles en grifos y estaciones de autoservicio, asociado al crecimiento del parque vehicular. Sin embargo, se registró una contracción en las ventas de vestimenta, calzado y artículos de cuero en tiendas especializadas.

Crecimiento de 6,61% del comercio automotriz

El subsector automotriz fue el de mayor expansión, al registrar un aumento de 6,61% en julio. La demanda de vehículos livianos, pesados y menores se vio favorecida por ferias como el Festival del Automóvil 2025 y la Expo Moto 2025, además de la apertura de nuevos locales y un acceso más flexible a financiamiento.

“La misma tendencia se observó en la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios; así como en la venta de partes y accesorios de vehículos automotores, en especial neumáticos y filtros. Además, creció el mantenimiento y reparación de vehículos automotores por el incremento de contratos de conversión a GLP”, destacó el INEI.

