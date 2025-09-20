Machu Picchu en riesgo: Cámara de Comercio del Cusco cuestiona ausencia del alcalde de Urubamba en medio de crisis

El conflicto en torno al transporte de turistas hacia Machu Picchu ha generado pérdidas económicas, cancelaciones de reservas y una crisis reputacional para el sector turístico. La Cámara de Comercio del Cusco advirtió que la falta de liderazgo local, especialmente la ausencia del alcalde de Urubamba en las negociaciones, agrava la situación.
En entrevista con RPP, Fernando José Santoyo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción del Cusco, quien advirtió que el problema no solo compromete al turismo regional, sino también a la imagen internacional del país.
Conflicto entre concesionarios afecta el turismo
La disputa se centra en la concesión del transporte de turistas desde Aguas Calientes hacia la ciudadela inca. La empresa Consettur, que venía operando la ruta, culminó su plazo de concesión, mientras que la nueva firma Torontoy aún no logra implementar sus buses debido a que no existe conexión terrestre con la zona.
Según Santoyo, este impase ha provocado un daño directo al turismo en la última semana: “Estamos en medio de un conflicto que ha generado una afectación muy grave al sector, tanto a nivel reputacional como en la seguridad y satisfacción de los visitantes”, explicó para el citado medio.
Pérdidas y cancelaciones de reservas
La Cámara de Comercio del Cusco calcula que solo en la última semana se perdieron alrededor de 5 millones de soles. Además, la crisis ya impacta en los próximos meses con la cancelación de reservas turísticas hasta fin de año.
“El principal perjuicio es lo que viene a futuro, porque se están cancelando viajes y eso retrasará uno o dos años más la meta de recuperar los niveles de visitantes prepandemia”, señaló el presidente de la Cámara.
Críticas al alcalde de Urubamba
Un aspecto que genera mayor preocupación es la falta de participación de las autoridades locales. Santoyo cuestionó la ausencia del alcalde de Urubamba en la última reunión con los actores del sector, pese a que su presencia había sido anunciada.
“Lamentamos que el alcalde de Urubamba no haya asistido, porque era fundamental que interviniera en un problema que él mismo ha permitido que crezca por falta de previsión”, declaró.
Propuesta de transición ordenada
Ante el conflicto por la concesión, la Cámara de Comercio planteó una solución temporal: una transición progresiva entre Consettur y Torontoy, con un cronograma claro y bajo supervisión de las autoridades competentes. “La salida debe ser una transferencia paulatina y progresiva que evite bloqueos y paralizaciones, con todas las condiciones exigidas por el Estado, el Sernanp y el Ministerio de Cultura”, sostuvo Santoyo.
El dirigente explicó que las restricciones ambientales y normativas impiden la construcción de una carretera que conecte directamente Machu Picchu con Aguas Calientes, pero resaltó que el Plan Maestro vigente sí contempla otras alternativas.
“Lo que se prevé es el uso de sistemas mecanizados como teleféricos o funiculares. Eso está aprobado en el Plan Maestro y validado por la UNESCO, solo falta voluntad política para implementarlo”, precisó.
Exigencia de transparencia
Santoyo insistió en que el futuro de la concesión no debe resolverse con designaciones directas, sino mediante un proceso abierto y competitivo. “La municipalidad de Urubamba debería recurrir a ProInversión para una licitación transparente, auditable y con los mejores estándares”, manifestó.
El líder empresarial advirtió que mantener esquemas monopólicos solo prolonga los conflictos y desincentiva la inversión en el sector. La Cámara de Comercio estima que, además de las millonarias pérdidas económicas, el mayor impacto será la caída de flujos turísticos en los próximos meses, con un retraso en la recuperación de los niveles prepandemia.
“Esta crisis, sumada a otras anteriores en Machu Picchu, demuestra que la gestión del sitio ha sido fragmentada. Si no se corrigen estos problemas, el daño será irreparable para la economía y para la imagen internacional del Perú”, concluyó Santoyo.