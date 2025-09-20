Neutro revela detalles de su relación con Mayra Goñi: “Casi un año, ha sido como jugando”, pero Magaly Medina cuestiona el romance

Neutro revela detalles de su relación con Mayra Goñi: “Casi un año, ha sido como jugando”. Video: Magaly TV La Firme

La confesión de Neutro sobre su relación con Mayra Goñi ha sorprendido a más de uno, inclusive, a Magaly Medina. El streamer de 21 años, conocido por su actividad en la plataforma Kick y cuyo nombre real es Arturo Fernandez, sorprendió a sus seguidores al revelar que mantiene un vínculo sentimental con la actriz y cantante desde hace casi un año.

“Ha sido como jugando, casi un año, en enero sería ya un año. Hay que aprovechar porque la vida es una. Hay que disfrutarla”, expresó Neutro durante una transmisión en vivo por Kick.

El propio streamer calificó la relación como la más larga que ha tenido, ya que anteriormente sus romances no superaban los tres meses. “Mi relación más larga porque siempre duraba tres meses, tenía la famosa regla de que a los tres meses se moría todo”, relató en el mismo espacio.

Neutro no dudó en confirmar que junto a Mayra han llevado una relación “caletaza”, lo que ha llamado bastante la atención en los medios, sobre todo en Magaly Medina, quien es conocida por sus ampays, pero al parecer, ellos han mantenido una relación con pocas apariciones públicas.

Magaly opina sobre la relación de Neutro con Mayra Goñi: “Es un mocoso”

Como era de esperarse, luego de difundir el video donde Neutro confirma su relación con Mayra Goñi, Magaly Medina no tardó en pronunciarse. En su programa, Medina subrayó la diferencia de edad entre los protagonistas —Neutro tiene 21 años y Mayra Goñi, 32— y cuestionó la seriedad del romance.

Magaly Medina cuestiona la relación de Neutro con Mayra Goñi. Video: Magaly TV La Firme

“Es un mocoso. Tiene 21 años, ni modo que esté pensando en comprometerse y darle un anillo de compromiso a Mayra Goñi quien ya ha vivido lo suyo. Ella tiene 32 años. A este chico todavía le falta vivir, está disfrutando el ser conocido, el tener dinero y que le va bien en Kick. No creo que Goñi esté pensando que con él va a tener una vida a futuro, no creo”, opinó la periodista.

Medina también sugirió que la relación pudo haber comenzado como parte del contenido de las transmisiones de Neutro, para luego transformarse en algo más real. Además, la presentadora se mostró sorprendida de que el romance haya pasado desapercibido para las cámaras de su programa durante tanto tiempo.

“Al principio como que bien caletas estaban, pero ahora ya no tiene empacho el Neutro de decir que va a cumplir casi un año saliendo con Mayra Goñi, ¡casi un año! ¿Dónde estábamos nosotros que no nos dimos cuenta? La esconden o se esconden mutuamente, ¿no?”, dijo Medina en su espacio televisivo.

El vínculo entre Mayra Goñi y Neutro: ampay de un beso y regalo de lujo

El historial entre Mayra Goñi y Neutro está marcado por episodios que han alimentado las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando las cámaras de Amor y Fuego captaron a la pareja besándose a la salida de una discoteca en Lima.

En las imágenes, ambos aparecen caminando de la mano y compartiendo un beso, pese a que hasta ese momento insistían en que solo los unía una amistad. La naturalidad con la que se desenvolvieron ante las cámaras, incluso cuando Neutro fue captado miccionando en la vía pública, generó opiniones divididas entre los seguidores.

El lujoso regalo de Mayra Goñi a Neutro que desató rumores de romance. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

Días después, la pareja volvió a ser noticia al protagonizar una discusión a las afueras de una discoteca en Lince, un episodio registrado por el programa ¡Todo se filtra!. En esa ocasión, Mayra Goñi se mostró visiblemente alterada, mientras Neutro intentaba continuar la conversación. La escena, que terminó con ambos retirándose en el mismo vehículo, fue interpretada como una muestra de la intensidad y complejidad de su relación.

El intercambio de gestos y regalos también ha sido parte del relato mediático. Durante un viaje a Tarapoto, Mayra Goñi sorprendió a Neutro con un par de zapatillas Amiri modelo Crystal MA-1, valoradas en más de 5350 soles. El momento, registrado en video, mostró la emoción del streamer y un abrazo espontáneo entre ambos, lo que avivó aún más los rumores de romance.

Este tipo de detalles, sumados a otras apariciones públicas y actividades compartidas —como visitas al Rímac, salidas a restaurantes y retos en transmisiones en vivo que incluyeron besos—, han reforzado la percepción de que existía algo más que una simple amistad.

En el pasado, Mayra Goñi había declarado que veía difícil una relación sentimental con Neutro debido a la diferencia de edad. “Es muy joven para mí”, afirmó. Sin embargo, la frecuencia de sus encuentros y la complicidad evidenciada en redes sociales y programas de espectáculos han puesto en duda esa afirmación, mucho más ahora con la confirmación de una relación de casi un año con Neutro.