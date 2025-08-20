Perú

Mayra Goñi y el streamer Neutro son captados besándose en la calle

La cantante y el creador de contenido fueron vistos muy cariñosos fuera de una discoteca en Lima

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Pese a que lo negaron en más de una ocasión, Mayra Goñi y el streamer conocido como Neutro fueron captados protagonizando un momento romántico en plena vía pública. Las cámaras del programa 'Amor y Fuego’ registraron a la cantante y al popular creador de contenido caminando de la mano y compartiendo un beso, lo que generó nuevamente especulación sobre un posible romance.

En las imágenes difundidas se observa a la actriz y cantante bajando de un vehículo y saludando con un “piquito” al streamer, mientras ambos salían de una discoteca barranquina. El detalle no pasó desapercibido, ya que hasta ahora ambos insistían en que solo los unía una amistad.

Mayra y Neutro juntos en una salida nocturna

El registro muestra a Mayra y Neutro disfrutando de una noche de fiesta. Tras pasar varias horas en el local, se retiraron acompañados de un grupo de amigos. Minutos después, ambos se dirigieron al mismo vehículo.

Antes de abordar el auto, el streamer llamó la atención al ser captado miccionando en la puerta del carro, sin mostrar reparo por las cámaras del programa. Pese a este incidente, ambos continuaron con su salida y finalmente compartieron un beso de despedida, lo que avivó los comentarios sobre la cercanía entre ellos.

Neutro sorprende con gesto polémico

Uno de los momentos más comentados fue cuando el influencer decidió miccionar en plena vía pública y a escasos metros de Mayra Goñi. La escena fue transmitida por Amor y Fuego, donde los conductores resaltaron la naturalidad con la que lo hizo, incluso con la presencia de la actriz.

La cantante no mostró incomodidad en ese instante y aguardó para luego subir al vehículo. La acción del streamer generó comentarios divididos entre los televidentes y seguidores en redes sociales, pues muchos señalaron que se trató de una falta de respeto, mientras otros lo tomaron como un acto irreverente característico de su estilo.

Mayra y Neutro discuten

Días después, ambos volvieron a estar en el centro de la atención mediática al protagonizar un tenso intercambio frente a las cámaras del programa ¡Todo se filtra!. La pareja fue captada discutiendo a las afueras de una discoteca en Lince.

En las imágenes, Mayra Goñi aparece visiblemente alterada, sosteniendo una botella en la mano y alejándose a pie, mientras Neutro la sigue algunos pasos detrás, intentando continuar la conversación. Varios amigos se encontraban presentes, pero toda la atención se centró en ellos.

La escena terminó cuando todos abordaron un vehículo, presuntamente propiedad del streamer, y se retiraron del lugar sin declarar a la prensa. La fuerte discusión se interpretó como una muestra más de que existe un vínculo sentimental entre ambos.

Negaciones y contradicciones

No es la primera vez que Mayra Goñi y Neutro enfrentan rumores de romance. Desde hace meses se les ha visto compartiendo salidas y actividades juntos, pese a las declaraciones de ambos asegurando que son solo amigos.

En una entrevista anterior, Mayra Goñi señaló que veía difícil una relación sentimental debido a la diferencia de edad entre ambos. “Es muy joven para mí”, comentó la actriz, intentando zanjar las especulaciones. Sin embargo, las constantes apariciones públicas juntos han puesto en duda esa afirmación.

El propio Neutro ha mantenido un discurso ambiguo. En varias transmisiones en vivo con sus seguidores, dejó entrever que su amistad con la cantante podría tener un matiz distinto, aunque nunca lo confirmó de manera directa.

Episodios que alimentan los rumores

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una transmisión en vivo donde, como parte de un reto, Mayra Goñi y Neutro terminaron esposados. La dinámica terminó con un beso inesperado frente a miles de usuarios conectados. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales y fortaleció los rumores de romance.

Además, ambos han compartido actividades fuera del ámbito laboral. En una ocasión, visitaron juntos el barrio del Rímac, lugar donde creció Mayra Goñi. En el video difundido por redes sociales se aprecia un ambiente de complicidad, bromas y gestos que reforzaron la percepción de cercanía entre ellos.

También han sido vistos en restaurantes, paseos y reuniones sociales. Si bien para algunos seguidores se trata de una amistad sólida, para otros estas demostraciones son suficientes para confirmar un romance.

Una relación en la mira

Cada aparición pública de Mayra Goñi y Neutro parece generar titulares y comentarios en redes sociales. El más reciente beso captado por las cámaras ha sido interpretado como la confirmación de un vínculo que ambos intentan mantener en reserva.

Mientras tanto, las imágenes de su discusión en Lince muestran una faceta diferente de la relación, marcada por tensiones y desacuerdos. Estos contrastes alimentan aún más la curiosidad del público y mantienen a la supuesta pareja en el foco mediático.

