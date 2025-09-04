Magaly Medina minimiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

Magaly Medina destroza a Michelle Soifer tras debut como conductora: “La pobre tiene tantos vacíos”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El inicio de la noche televisiva del miércoles 3 de septiembre estuvo marcado por un fuerte comentario de Magaly Medina, quien abrió su programa con una de sus clásicas críticas directas y sin filtros.

Esta vez, la conductora de Magaly TV, La Firme apuntó contra Michelle Soifer, que recientemente debutó como presentadora en el programa Ponte en la cola, de Latina. Según la periodista, la exchica reality no estaría mostrando ningún tipo de talento en este nuevo reto profesional.

“La rescatan y alguien pensó que estaba haciendo el descubrimiento del año. Hay gente que dice: ‘No tiene talento, pero es buena moza’. A alguien le pareció buena moza, aunque sea sin talento y la chantó ahí en un programa para que funja de conductora”, expresó Magaly al inicio de su espacio, dejando en claro que no le ve condiciones suficientes a la artista para sostenerse en un formato de entretenimiento.

La ‘urraca’ recordó que Michelle Soifer ha intentado abrirse paso en diferentes rubros de la televisión y el espectáculo. Primero en la música, luego en los realities de competencia, y ahora en la conducción. Sin embargo, según ella, ninguno de esos intentos habría alcanzado el éxito esperado.

“Pero la pobre tiene tantos vacíos, a la pobre todavía le falta tanto. Carece de recursos, yo no sé quién la ve, ¿quién ve ese programa? Nos llamó la atención ciertos detalles. Le dictan hasta las preguntas que debe decir”, señaló con ironía, cuestionando la preparación y la autenticidad de la nueva presentadora.

Las palabras de Magaly no se quedaron en simples observaciones sobre la falta de experiencia. También sugirió que la llegada de Michelle Soifer a la conducción se debería más a contactos o favoritismos que a un verdadero mérito artístico.

“Debe ser engreída de alguien. Quieren que sea la próxima Rebeca Escribens, pero tendría que volver a nacer y que cuando nazca, que salga con un poco más de neuronitas”, lanzó sin piedad, dejando entrever que la oportunidad televisiva estaría motivada por influencias y no por talento propio.

A lo largo de su intervención, la conductora insistió en que Michelle no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar al público en vivo. “Es una lástima verla como la niña boba de la televisión, no tiene cualidades, no tiene talento. No tiene ningún tipo de recurso que la puedan mantener frente a un público”, concluyó, reafirmando su postura crítica.

Micheille Soifer confiesa su deseo de ser madre: “Voy a congelar óvulos"

Durante la entrevista, Micheille Soifer, conductora de ‘Ponte en la cola’, respondió sin dudar a la pregunta clave: “¿Quieres ser mamá?” La artista contestó con firmeza: “Sí, por supuesto”, dejando en claro que la maternidad es un sueño que ha postergado por razones laborales, pero que ya figura entre sus objetivos más inmediatos.

“Me hubiese encantado ser mamá hace rato, ya. Pero tengo que ser responsable. Soy una persona que todavía estoy con mucho trabajo y muchas cosas por cumplir”, explicó la también conductora del programa ‘Ponte en la cola’. Según indicó, aún no se siente preparada para asumir esa gran responsabilidad, pero ya tiene una fecha estimada para cumplir ese anhelo: “Voy a congelar óvulos, pero también siento que puedo ser mamá en dos años. Yo creo que eso es lo que tengo como meta”.

Micheille reconoció que no todas las mujeres consideran la maternidad como una meta, pero en su caso sí lo es. “Y digo meta porque de repente algunas mujeres dirán: ‘Ay, que esa no tiene que ser una meta’, ¿no? Para mí sí. Es importante”, enfatizó.

