Michelle Soifer revela que sigue casada y explica por qué aún no se divorcia: “Necesito tomar cartas en el asunto”

La presentadora y cantante peruana Michelle Soifer sorprendió nuevamente a sus seguidores al confesar que aún sigue casada con Paul Fernández, a quien no ha visto ni con quien mantiene contacto desde hace varios años. La conductora de ‘Ponte en cola’ abordó este tema durante una entrevista en el programa ‘Habla serio’, donde relató detalles de su historia matrimonial y explicó por qué, a pesar del tiempo transcurrido, la situación no cambia legalmente.

Michelle Soifer compartió con Mónica Delta y Santiago Gómez los pormenores de ese matrimonio, que ocurrió hace más de dos décadas, cuando la artista tenía apenas 17 años y aún residía en Estados Unidos.

Durante la conversación, la exchica reality recordó cómo conoció a Paul Fernández en la adolescencia, cuando ella tenía entre 12 y 13 años y él era el amigo de sus primos, cuatro años mayor. Fue su primer enamorado y, según confiesa, también la primera persona que le rompió el corazón. La relación inicial terminó debido a una infidelidad por parte de Fernández, lo que llevó a la joven Soifer a regresar a Perú dolida.

La historia tomó un nuevo rumbo al año siguiente, cuando Fernández buscó a Soifer en Perú para pedirle perdón y hablar de retomar la relación. “Me dijo: ‘Mich, perdóname. No sabía lo que hacía’. Le creí, ilusionada”, relató la conductora. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de casarse, más como una solución práctica que por un impulso romántico.

Soifer explicó que, debido a dificultades para retomar sus estudios en Estados Unidos, ambos vieron el matrimonio como un mecanismo para que ella pudiera regularizar su situación migratoria y continuar su formación universitaria en el país norteamericano.

“Decidimos casarnos para que yo pudiera regresar a la universidad que tanto soñaba. Entonces, él vino a Perú, se casó conmigo y se fue”, detalló Soifer.

Sin contacto y aún sin divorcio

El vínculo entre ambos se diluyó poco después del matrimonio. La cantante reconoce que, tras la boda, Fernández se fue y dejaron de comunicarse casi por completo. “Hasta el día de hoy sigo casada, no sé nada de él”, afirmó Soifer en la entrevista, reconociendo la situación insólita que mantiene su estado civil sin que exista convivencia ni comunicación.

En ocasiones anteriores, Soifer había señalado que Fernández se negaba a firmar los papeles del divorcio, lo que extendió el proceso durante años. Sin embargo, esa postura cambió recientemente. “Hubo un tiempo que no quería (divorciarse), pero ahora me llama: ‘Ya, me quiero divorciar de ti’. Y hasta el día de hoy sigo casada, y no sé nada de él”, relató entre risas, reflejando el desconcierto ante una relación formalmente vigente, pero inexistente en la práctica.

La paradoja radica en que, aun con la disposición manifiesta al divorcio de ambas partes, el trámite no avanza debido a la falta de contacto efectivo y de información. La artista no cuenta con datos sobre el paradero actual de Fernández, lo que complica la gestión legal del divorcio. “No sé nada de él”, insistió, dejando claro que no existe manera inmediata de resolver la situación.

Pese al episodio, la artista mantiene una actitud humorística al hablar del tema y no muestra prisa por forzar una resolución. Incluso, no duda en llamarlo ‘esposo’, pues es consciente que legalmente lo es. A lo largo de los años, Soifer ha continuado su carrera en la televisión y la música, sin importarle en dar solución a su situación. Hasta ahora, pues tiene claro que ya es hora de cerrar el capítulo.

“Siento que son cosas que uno viene arrastrando. Ahora estoy en otro momento de mi vida que quiero cosas diferentes y necesito tomar cartas en el asunto”, señaló.

