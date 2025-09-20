Perú

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

El presidente del Consejo de Ministros, Marco Arana, lidera reunión sobre problemática del transporte de turistas en la ciudadela inca en medio de conflictos

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Incertidumbre en Cusco por el
Incertidumbre en Cusco por el turismo ante falta de soluciones en Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

La situación en Machu Picchu ha concentrado la atención en los últimos días debido a los problemas relacionados con el transporte de turistas hacia la zona arqueológica.

Desde la semana pasada, los visitantes nacionales y extranjeros han reportado demoras, cambios y restricciones en el acceso a la ciudadela, mientras los operadores turísticos, comuneros y empresas concesionarias sostienen desacuerdos sobre la gestión y la logística de los servicios de traslado.

Los reportes han destacado largas colas en los puntos de embarque y demoras en la llegada a Aguas Calientes, localidad que sirve como puerta de entrada a uno de los destinos más emblemáticos del Perú.

El origen del conflicto radica en la falta de consenso entre los diferentes actores locales, involucrando a la comunidad de Machupicchu, los representantes de la empresa saliente de transporte y la nueva concesionaria.

Los desacuerdos han generado incertidumbre e impactado el flujo turístico en la región, que actualmente atraviesa su temporada más alta.

Esta coyuntura coincide con un aumento visible en la demanda de servicios turísticos, situación que exige, según autoridades, establecer acuerdos que preserven tanto el turismo sostenible como la protección del patrimonio cultural.

Durante los últimos días, se han intensificado las movilizaciones vecinales y asambleas donde los comuneros exigen participación activa en las decisiones sobre el transporte, mientras los empresarios instan a garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.

El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu,Darwin Baca, anunció la extensión de la treguacomo acción para buscar acuerdos con el Estado.

“Se ha dado una tregua de 72 horas para poder encontrar una solución y garantizar la seguridad en el traslado de unidades vehiculares hacia Machu Picchu”, señaló Baca en diálogo con RPP Noticias.

Extienden tregua de 72 horas más en Machu Picchu por suspensión de reunión clave en Lima. Fuente: RPP Noticias

Premier interviene

En este contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, liderará una reunión de trabajo a las 18:30 horas, donde participarán autoridades del Ejecutivo, alcaldes de Urubamba y Machupicchu, así como representantes de las comunidades.

La cita, anunciada por la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como propósito principal encontrar soluciones para restablecer el transporte de turistas en Machu Picchu y establecer mecanismos que aseguren el beneficio directo a los visitantes y la conservación del patrimonio.

Arana aclaró que el Gobierno adoptará el rol de “facilitador”, con el objetivo de acompañar a las autoridades locales en la búsqueda de acuerdos sólidos. Sobre el origen del conflicto, explicó:

“Es un problema que se ha suscitado porque no existe transporte para llevarnos a Machu Picchu. El asunto es que hay discusiones entre pobladores, comuneros, la anterior y nueva empresa. Por ello, en la reunión de hoy los vamos a acompañar como facilitadores para que mejoren sus procesos y se asegure que lo que hagan beneficie a los turistas”, detalló el presidente del Consejo de Ministros.

Premier cuestionó resolución de la
Premier cuestionó resolución de la Corte IDH. | PCM

La transitada ruta de acceso, que conecta a los turistas con Machu Picchu a través de Aguas Calientes, constituye uno de los principales motores económicos en la región de Cusco.

Según especialistas, la ausencia de un sistema de transporte funcional limita la afluencia de turistas y afecta considerablemente el movimiento comercial local, desde operadores turísticos hasta artesanos y pequeños comerciantes.

Daddy Yankee sorprende en mercados
