Gian Piero Díaz revela que parece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Gian Piero Díaz revela que padece de dos enfermedades crónicas. Ouke

El conductor de televisión Gian Piero Díaz sorprendió al público al revelar en el pódcast ‘Ouke’ que enfrenta dos enfermedades crónicas y que una de ellas afecta a toda su familia. Durante la conversación que dirigieron Carlos Orosco, Macla Yamada y Daniel Marquina, el presentador de 48 años relató que padece migrañas intensas desde su infancia y que esta afección también la sufren su esposa e hijos. Además, contó que tiene psoriasis, una condición dermatológica que trata de controlar sin recurrir a medicamentos, aunque admitió que en muchos casos es inevitable usarlos.

La charla se desarrolló en el marco de una discusión sobre medicina natural y soluciones alternativas para distintos problemas de salud. En ese contexto, Gian Piero Díaz confesó de manera abierta: “Tengo dos enfermedades crónicas: una es la migraña y otro es la psoriasis. Trato de manejarlo sin la necesidad de la pastilla, pero la migraña en algunos momentos no la puedo combatir con nada y tengo que pepearme”, expresando que las crisis resultan incontrolables en ciertos episodios.

Sus palabras sorprendieron a los conductores de ‘Ouke’ y reflejaron la dificultad que atraviesan quienes conviven diariamente con dolores de cabeza incapacitantes. El presentador, actualmente al frente del programa ‘Entrometidos’ en Willax, detalló que la migraña es un problema de salud que arrastra desde su niñez, y que por herencia sus dos hijos también la padecen.

Aseguró además que su esposa, Borka Bozovich, enfrenta el mismo diagnóstico. “Yo lo tengo (migraña) desde los seis años, mi esposa también lo tiene y mis hijos han heredado la migraña”, relató.

En la búsqueda de alternativas para sobrellevar la migraña, Gian Piero Díaz compartió una anécdota que grafica la desesperación de quienes buscan alivio fuera de los tratamientos convencionales. Recordó haber recurrido, cuando era niño, a un remedio casero recomendado por un conocido. “A mí, de chibolo para quitarme la migraña, en el colmo de intentar varias cosas alternativas, llegó una persona a mi casa y me dijo: la coronta del choclo la secas al sol, la dejas un tiempo, y cuando esté bien seca la prendes, la apagas y ese humo lo inhalas. Pero ese día me dio una migraña espantosa, ese día”, dijo sin perder el humor, aunque lamentó que el método no resultara y terminara agravando la dolencia.

¿Cuántos hijos tiene Gian Pero Díaz?

Gian Piero Díaz está casado con Borka Bozovich, una profesional dedicada a la educación inicial. La pareja mantiene una relación de más de 20 años que se formalizó con su matrimonio en 2006. Fruto de esta unión nacieron sus dos hijos.

El presentador ha mencionado en distintas entrevistas que Bozovich prefiere mantener un bajo perfil y alejarse de la exposición mediática, una decisión que ambos comparten para preservar la intimidad familiar. De hecho, Gian Piero Díaz reveló públicamente que evita publicar fotos de su esposa en redes sociales, puntualizando que solo existe una imagen de ambos en el día de su boda y otra durante el avant premiere de la película “Sobredosis de amor” después de doce años de relación. “Las únicas dos fotos que tengo con mi esposa son la del día que me casé y la otra es en el avant premiere de ‘Sobredosis de amor’, después de 12 años”, contó al programa ‘Estás en todas’.

Este resguardo de la vida privada los ha mantenido alejados de los titulares de la farándula, permitiendo que sus hijos crezcan en un ambiente familiar discreto y protegido del escrutinio público. Gian Piero Díaz y su esposa son consideradas una de las parejas más sólidas del medio.

