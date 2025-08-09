Perú

La esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz

Daniella Cilloniz reveló detalles sobre cómo Schuller cambió con Gian Piero luego de casarse con Tatiana Morales, hija de la expareja de Jessica Newton

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
La esposa de Renzo Schuller
La esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz.

Según lo expuesto por Daniella Cilloniz en el programa ‘Olla a presión’, emitido por el canal digital Seniors TV, la principal razón de la ruptura en la amistad de los populares conductores, Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, habría sido la influencia ejercida por la esposa de Schuller.

“Yo le pregunté a Piero qué pasó con Renzo porque eran una dupla que gustaba mucho y grababan varios comerciales. Bueno, Gian Piero me dijo que Renzo Schuller cambió muchísimo cuando se casó, parece que la mujer (hija mayor de la expareja de Jessica Newton) era un poco problemática”, aseguró Cilloniz en el programa.

La conductora también compartió que, según la conversación con Díaz, éste le habría manifestado a Schuller su desconcierto ante los cambios observados en su comportamiento luego del matrimonio.

“Piero le dijo a Schuller que él con su mujer antes y después de casarse seguía siendo el mismo”, reveló Cilloniz. Añadió que, a su juicio, “parece que la esposa influenció mucho en Renzo.

A veces, cuando uno no tiene una buena mujer al lado te distancia de los amigos”, dejando entrever que la relación de pareja influyeron decisivamente en la dinámica entre los presentadores.

La esposa de Renzo Schuller
La esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz.

Además, el conductor Christian Bayro aportó una perspectiva adicional sobre la separación entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, al relatar su propio encuentro con Díaz tras un cambio profesional.

“Me jaló a un costado y respondió: Cholo, tenía que comer”, relató Bayro, ilustrando que, más allá de cuestiones personales, razones laborales y la necesidad de subsistir también habrían contribuido al distanciamiento entre ambos presentadores.

Bayro, además de su testimonio sobre el aspecto laboral, destacó cómo los compromisos y ‘pactos’ profesionales pueden diluirse cuando desaparecen las oportunidades en televisión o en la grabación de comerciales, lo que evidenciaría que tanto factores personales como económicos impactaron en el distanciamiento.

La revelación generó atención porque Gian Piero Díaz y Renzo Schuller formaron durante años una dupla visible y apreciada dentro de la pantalla, participando conjuntamente en numerosos programas y campañas publicitarias. Actualmente, ambos se encuentran en el programa ‘Esto es guerra’, lo que ha avivado el interés sobre la naturaleza de su vínculo y sus diferencias.

Renzo Schuller muestra su incomodidad con la producción de ‘Esto es Guerra’

Las reacciones en torno al inesperado reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller en ‘Esto es Guerra’ han generado intensos comentarios, tanto entre el público como en los propios protagonistas.

Renzo Schuller incómodo con producción de ‘Esto es Guerra’ tras ingreso sorpresivo de Gian Piero Díaz: “No está bien”. Video: Amor y Fuego

En diálogo con el programa ‘Amor y Fuego’, Schuller expresó su sorpresa por la falta de comunicación previa respecto al ingreso de su excompañero en el set de América TV, dejando en claro que su molestia radicaba en el proceder de la producción.

“No está bien y eso lo he conversado luego y lo puedo decir tranquilamente. No ha estado planeado. No voy a fingir esas cosas”, sostuvo el conductor, subrayando su deseo de haber sido informado con anticipación.

La situación, que tuvo lugar el martes 5 de agosto, tuvo eco inmediato tanto en el público como entre los involucrados. Schuller, al explicar sus sentimientos ante el encuentro, puntualizó que su incomodidad no era personal.

“No incomodidad por él en sí, sino que en general me hubiera gustado saber. Entiendo un poco la postura de la producción, pero hay otras cosas que creo que se pueden conversar”, manifestó.

Pese a la sorpresa, aclaró que asumirá su papel profesionalmente: “Si te agarran en frío, te van a sorprender, pero soy una persona respetuosa y no podría hacer una pataleta frente a cámaras”.

El distanciamiento entre ambos conductores, forjado desde el final del programa ‘Combate’ y tras la llegada de Díaz a ‘Esto es Guerra’, permanecía hasta el momento sin resolverse. Schuller fue enfático al respecto: “No te voy a mentir. Yo a Gian Piero no lo veo hace tiempo, para eso se tiene que hablar y me imagino que se dará. No hemos hablado absolutamente nada y si se da esa conversación se dará y ahí veremos”.

Gian Piero Díaz y su regreso a ‘Esto es Guerra’

Desde la otra orilla, Gian Piero Díaz brindó su propia visión del reencuentro en declaraciones al mismo medio. Sobre el ambiente en el set y el trato con su colega, aclaró.

Gian Piero Díaz regresa a ‘Esto es Guerra’ y elogia a Renzo Schuller: “La química que tengo con él no la tengo con nadie”. Video: TikTok @riclatorrez / Amor y Fuego

“No sé si es así, pero la verdad que no lo sentí así. (¿Cómo lo sentiste?) Bien. (¿Sentiste la misma química de años?) Sí. La escucha, la risa. Hay muchas cosas que nosotros nos decimos que no decimos en el micro”. Díaz también remarcó su aprecio por Schuller, asegurando: “Yo jamás voy a tener un comentario negativo en contra de él, en absoluto”.

Durante la emisión, llamó la atención un breve intercambio de palabras al oído entre los dos excompañeros, sobre el cual Díaz prefirió mantener la reserva: “Eso es para él y para mí. Pero fue de corazón”. Añadió que la autenticidad de los momentos espontáneos aporta valor al programa: “Es algo que la gente también termina disfrutando cuando pasan este tipo de cosas, porque ya mucho a veces está medio armado, de hecho, las reacciones no son naturales. Pero no, esto ha sido supernatural”.

A propósito de su regreso temporal a América TV mientras mantiene un vínculo con Willax Televisión, Díaz explicó cómo logró estar en ambas señales: “Soy imagen de Willax. Estar hoy en América, ha pasado algo que nos ha permitido tener esta duplicidad”. Añadió la excepcionalidad del acuerdo: “Creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permisos, creo que es interesante”.

El reencuentro ha reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación profesional y personal entre Schuller y Díaz, una dupla que marcó una etapa significativa en la televisión peruana como copresentadores de ‘Combate’ y que, tras varios años de distancia, continúa generando expectativa sobre el futuro de su relación en la pantalla.

Temas Relacionados

Renzo ShullerGian Piero DíazTatiana Moralesperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Caso Árbitros de Odebrecht: PJ sentencia a cuatro años de prisión a Carlos Carrasco

Fiscalía logra novena condena del equipo Lava Jato; Procuraduría solicita incorporar a Renovación Popular por aportes ilícitos

Caso Árbitros de Odebrecht: PJ

Examen de admisión UNI 2025-2: estos son los documentos obligatorios que deben llevar los postulantes

La Universidad Nacional de Ingeniería recordó que está prohibido ingresar dispositivos electrónicos, alimentos, útiles escolares y accesorios personales a las instalaciones donde se toman los exámenes

Examen de admisión UNI 2025-2:

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El bloque ‘blanquiazul’ sostendrá un partido donde su mayor enemigo será al altura. El entrenador Néstor Gorosito plantea emplear un equipo mixto liderado por ni más ni menos que Matías Succar

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Hoy, sábado 9 de agosto, inicia la venta de tickets para el primer duelo entre la ‘U’ y el equipo brasileño, el cual se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate

Entradas del Universitario vs Palmeiras:

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Jorge Fossati buscará una victoria ante la ‘misilera’ para mantener su invicto en el estadio Monumental y tomar la punta de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hormonas para presos trans: el

Hormonas para presos trans: el caso del narco en el penal de mujeres de Ezeiza

La vitalidad de las leyendas del rock: cuáles son los hábitos de alimentación y rutinas de ejercicio de Sting, Paul McCartney y Brian May

El juez Ramos Padilla advirtió que no tiene competencia para modificar la asignación de mesas de votación en La Matanza

Inminente definición por la orden judicial de entregar acciones de YPF: qué podría pasar si la Argentina cae en desacato en EEUU

Es taxista, lo detuvieron en junio por violar a una pasajera y descubrieron que abusó de otras dos mujeres en 2016

INFOBAE AMÉRICA
Nómadas digitales revolucionan el mundo

Nómadas digitales revolucionan el mundo con 40 millones de trabajadores que transforman ciudades, pueblos y el turismo sostenible

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

Tras la confirmación de la cumbre entre Trump y Putin, Lula da Silva conversó con el jefe del Kremlin sobre la guerra en Ucrania

‘Ay Patria Mía!’, la obra que revive a Gardel, Maradona y la Virgen en un viaje teatral de nostalgia y pasión

Emmanuel Macron afirmó que el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”

TELESHOW
Mario Pergolini habló de su

Mario Pergolini habló de su lucha contra las adicciones: “Soy una muestra viviente de que se pueden superar”

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Thiago Medina se refirió a los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”