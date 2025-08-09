La esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz.

Según lo expuesto por Daniella Cilloniz en el programa ‘Olla a presión’, emitido por el canal digital Seniors TV, la principal razón de la ruptura en la amistad de los populares conductores, Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, habría sido la influencia ejercida por la esposa de Schuller.

“Yo le pregunté a Piero qué pasó con Renzo porque eran una dupla que gustaba mucho y grababan varios comerciales. Bueno, Gian Piero me dijo que Renzo Schuller cambió muchísimo cuando se casó, parece que la mujer (hija mayor de la expareja de Jessica Newton) era un poco problemática”, aseguró Cilloniz en el programa.

La conductora también compartió que, según la conversación con Díaz, éste le habría manifestado a Schuller su desconcierto ante los cambios observados en su comportamiento luego del matrimonio.

“Piero le dijo a Schuller que él con su mujer antes y después de casarse seguía siendo el mismo”, reveló Cilloniz. Añadió que, a su juicio, “parece que la esposa influenció mucho en Renzo.

A veces, cuando uno no tiene una buena mujer al lado te distancia de los amigos”, dejando entrever que la relación de pareja influyeron decisivamente en la dinámica entre los presentadores.

Además, el conductor Christian Bayro aportó una perspectiva adicional sobre la separación entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, al relatar su propio encuentro con Díaz tras un cambio profesional.

“Me jaló a un costado y respondió: Cholo, tenía que comer”, relató Bayro, ilustrando que, más allá de cuestiones personales, razones laborales y la necesidad de subsistir también habrían contribuido al distanciamiento entre ambos presentadores.

Bayro, además de su testimonio sobre el aspecto laboral, destacó cómo los compromisos y ‘pactos’ profesionales pueden diluirse cuando desaparecen las oportunidades en televisión o en la grabación de comerciales, lo que evidenciaría que tanto factores personales como económicos impactaron en el distanciamiento.

La revelación generó atención porque Gian Piero Díaz y Renzo Schuller formaron durante años una dupla visible y apreciada dentro de la pantalla, participando conjuntamente en numerosos programas y campañas publicitarias. Actualmente, ambos se encuentran en el programa ‘Esto es guerra’, lo que ha avivado el interés sobre la naturaleza de su vínculo y sus diferencias.

Renzo Schuller muestra su incomodidad con la producción de ‘Esto es Guerra’

Las reacciones en torno al inesperado reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller en ‘Esto es Guerra’ han generado intensos comentarios, tanto entre el público como en los propios protagonistas.

En diálogo con el programa ‘Amor y Fuego’, Schuller expresó su sorpresa por la falta de comunicación previa respecto al ingreso de su excompañero en el set de América TV, dejando en claro que su molestia radicaba en el proceder de la producción.

“No está bien y eso lo he conversado luego y lo puedo decir tranquilamente. No ha estado planeado. No voy a fingir esas cosas”, sostuvo el conductor, subrayando su deseo de haber sido informado con anticipación.

La situación, que tuvo lugar el martes 5 de agosto, tuvo eco inmediato tanto en el público como entre los involucrados. Schuller, al explicar sus sentimientos ante el encuentro, puntualizó que su incomodidad no era personal.

“No incomodidad por él en sí, sino que en general me hubiera gustado saber. Entiendo un poco la postura de la producción, pero hay otras cosas que creo que se pueden conversar”, manifestó.

Pese a la sorpresa, aclaró que asumirá su papel profesionalmente: “Si te agarran en frío, te van a sorprender, pero soy una persona respetuosa y no podría hacer una pataleta frente a cámaras”.

El distanciamiento entre ambos conductores, forjado desde el final del programa ‘Combate’ y tras la llegada de Díaz a ‘Esto es Guerra’, permanecía hasta el momento sin resolverse. Schuller fue enfático al respecto: “No te voy a mentir. Yo a Gian Piero no lo veo hace tiempo, para eso se tiene que hablar y me imagino que se dará. No hemos hablado absolutamente nada y si se da esa conversación se dará y ahí veremos”.

Gian Piero Díaz y su regreso a ‘Esto es Guerra’

Desde la otra orilla, Gian Piero Díaz brindó su propia visión del reencuentro en declaraciones al mismo medio. Sobre el ambiente en el set y el trato con su colega, aclaró.

“No sé si es así, pero la verdad que no lo sentí así. (¿Cómo lo sentiste?) Bien. (¿Sentiste la misma química de años?) Sí. La escucha, la risa. Hay muchas cosas que nosotros nos decimos que no decimos en el micro”. Díaz también remarcó su aprecio por Schuller, asegurando: “Yo jamás voy a tener un comentario negativo en contra de él, en absoluto”.

Durante la emisión, llamó la atención un breve intercambio de palabras al oído entre los dos excompañeros, sobre el cual Díaz prefirió mantener la reserva: “Eso es para él y para mí. Pero fue de corazón”. Añadió que la autenticidad de los momentos espontáneos aporta valor al programa: “Es algo que la gente también termina disfrutando cuando pasan este tipo de cosas, porque ya mucho a veces está medio armado, de hecho, las reacciones no son naturales. Pero no, esto ha sido supernatural”.

A propósito de su regreso temporal a América TV mientras mantiene un vínculo con Willax Televisión, Díaz explicó cómo logró estar en ambas señales: “Soy imagen de Willax. Estar hoy en América, ha pasado algo que nos ha permitido tener esta duplicidad”. Añadió la excepcionalidad del acuerdo: “Creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permisos, creo que es interesante”.

El reencuentro ha reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación profesional y personal entre Schuller y Díaz, una dupla que marcó una etapa significativa en la televisión peruana como copresentadores de ‘Combate’ y que, tras varios años de distancia, continúa generando expectativa sobre el futuro de su relación en la pantalla.