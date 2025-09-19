Zully debuta como cantante y arrasa en redes sociales con su primer sencillo ‘Las bonitas con las bonitas’. Video: América Hoy

El debut musical de Zully, reconocida streamer e influencer peruana, ha generado un impacto considerable en redes sociales y plataformas digitales. Con el lanzamiento de su primer sencillo y videoclip titulado 'Las bonitas con las bonitas’, la joven creadora de contenido sorprendió a sus seguidores y dejó abierta la posibilidad de futuras colaboraciones en la escena musical urbana, entre ellas una con Flavia Laos.

La noche del jueves 18 de septiembre, Zully presentó oficialmente su faceta como cantante en la discoteca Vale Todo Downtown, ubicada en Miraflores. El evento fue transmitido en directo a través de la plataforma Kick, donde más de 33 000 espectadores se conectaron en línea, una cifra récord para la streamer.

Desde su preparación en casa hasta su llegada al escenario, la audiencia acompañó cada momento del debut, que contó con la participación del reguetonero Kevvo. El videoclip, disponible en YouTube, ya viene superando las 100 000 visualizaciones y más de 3.000 comentarios en menos de 24 horas de su lanzamiento, la mayoría resaltando el ritmo pegajoso de la canción y el carisma de la artista.

Zully debuta como cantante y arrasa en redes sociales con su primer sencillo ‘Las bonitas con las bonitas’.

Durante la presentación, Zully expresó su entusiasmo por la acogida del tema y agradeció el respaldo de sus seguidores. “El dembow de la canción es muy bueno, incluso con Kevvo ya está reventando”, declaró la influencer. Además, compartió un mensaje para quienes inician en el mundo digital: “Aconsejo a todas las personas que inician que siempre te van a criticar, sea bueno o malo. Tú sigue brillando y sigue lo tuyo hasta cumplir tus metas”, afirmó en declaraciones recogidas por América Espectáculos.

Consultada sobre una eventual colaboración con Austin Palao o Flavia Laos, la influencer respondió: “Quizás con Flavia Laos”, dejando abierta la opción de sumar nuevas voces a sus futuros proyectos musicales.

Modelaje profesional y aspiraciones a Miss Perú

Paralelamente a su incursión en la música, Zully ha decidido explorar el mundo del modelaje profesional. Hace algunas semanas, la joven comenzó a tomar clases de pasarela y etiqueta en la academia de Marina Mora, ex Miss Perú y mentora de aspirantes a reinas de belleza. Su objetivo es prepararse para competir en el certamen Miss Perú y consolidar una nueva faceta en su carrera.

Zully salta del TikTok al modelaje y sueña con convertirse en Miss Perú, aunque Marina Mora le llama la atención. Video: TikTok @onlygatchurra

Las cámaras de América Hoy captaron el debut de Zully en las sesiones de modelaje, donde, pese a su nerviosismo inicial, demostró determinación por aprender y mejorar. “Estoy un poco nerviosa la verdad porque es la primera vez, pero vamos a ver qué tal nos va. Poquito a poquito voy a irme soltando y voy a estar con más seguridad”, confesó la influencer.

Zully reconoció que la decisión de incursionar en la pasarela surgió tras observar a otras figuras de la farándula peruana y animarse a probar suerte en un ámbito completamente nuevo para ella.

Entre los retos que enfrenta en esta etapa, la influencer mencionó la necesidad de corregir su postura y superar la timidez. “Pucha, creo que pararme recta porque yo soy bien jorobada y un poco tímida”, relató, mostrando su disposición a trabajar en sus debilidades.

Sobre sus metas, Zully fue enfática: “Me encantaría (llegar al Miss Perú). Así que voy a dar lo mejor de mí para que puedan verme y así pueda concursar en otros lados también. Es algo a lo que apunto y eso es una de las metas que tengo también”, aseguró para ‘América Hoy.

La joven celebró recientemente su vigésimo cumpleaños en un evento que reunió a figuras del espectáculo, entre ellas Flavia Laos y Leslie Shaw. Uno de los momentos más comentados de la celebración fue el obsequio de una cartera Gucci, valorada en más de USD 1200, que le entregó la empresaria e influencer Alejandra Baigorria. El gesto se viralizó en redes sociales por la reacción espontánea de Zully al recibir el regalo.

De TikTok al éxito en Kick: la historia de Zully

Antes de su salto a la música y el modelaje, Zully se consolidó como una de las streamers peruanas más populares en TikTok, donde acumuló más de tres millones de seguidores. Su trayectoria en la plataforma estuvo marcada por transmisiones en vivo que reunían a miles de espectadores y le permitieron recibir un importante apoyo económico.

Zully afirma: “Ahora me presento como la nueva reina de Kick” luego del veto de TikTok hasta 2030. Video: Good Times / TikTok @anaka

“Estaba en TikTok hace tres años. Yo hacía transmisión por live de TikTok. Hacía mis batallitas. Tenía mis donadores (...) la gente me apoyaba demasiado, hasta gente que me apoyaba desde Estados Unidos y me donaba bastantes cosas”, recordó.

En marzo de 2024, Zully fue vetada de TikTok para realizar transmisiones en vivo hasta el año 2030, como consecuencia de denuncias masivas de usuarios. “Hubo un tiempo en que me ‘banearon’. Mucho me reportaban. Siempre salía el anuncio (en el live) que decía ‘denunciada por espectadores’. Mis videos también lo bajaban (...)”, explicó en entrevista con el programa ‘Good Time’.

Aunque la sanción no le impide subir videos, la creadora de contenido señaló que un grupo reducido de usuarios continúa vigilando su actividad con el objetivo de incomodarla.

Zully optó por migrar a la plataforma Kick, donde ha experimentado un crecimiento sostenido de su comunidad. “Ahora me presento como la nueva reina de Kick”, afirmó la influencer, destacando el respaldo de sus seguidores en cada transmisión. Su perseverancia y capacidad de adaptación le han permitido consolidarse como una de las figuras más destacadas del streaming peruano, pese a los obstáculos enfrentados en otras redes.

Zully sorprende al revelar sus grandes sueños y habla lo que piensan sus padres. Video: Good Time

En el plano personal, Zully compartió que sus metas incluyen adquirir una vivienda, internacionalizar su negocio y continuar desarrollando su carrera musical. La relación con su familia, especialmente con sus padres, ha sido un aspecto relevante en su historia.

“Al comienzo ellos pensaban que cómo iba a ganar dinero por ahí. Aparte, mis padres son religiosos, testigos de Jehová. Entonces, había muchas cosas que no permitían, tampoco les gustaban las cámaras ni nada”, relató en ‘Good Time’. Con el tiempo, y tras evidenciar los resultados de su trabajo, sus padres terminaron aceptando su elección profesional.