Zully salta del TikTok al modelaje y sueña con convertirse en Miss Perú, aunque Marina Mora le llama la atención: “Está jalada”

La popular influencer sorprendió al cambiar las cámaras por las pasarelas, entrenando bajo la guía de la ex Miss Perú y mostrando que su meta de convertirse en reina de belleza va muy en serio

El nombre de Zully vuelve a ser noticia. Famosa por sus transmisiones y su personalidad única, la joven influencer revela que ha decidido tomar nuevos rumbos: pasó de entretener en redes a luchar por un lugar en el mundo del modelaje y la música, despertando el interés de sus seguidores y generando conversación en redes y programas de espectáculos.

Del stream a las pasarelas: Zully se prepara para el Miss Perú

La popular Zully, también conocida como Zully Plaza Norte’, ha dado un giro inesperado en su carrera. Esta vez, dejó temporalmente de lado las cámaras de sus streams para embarcarse en el desafiante mundo del modelaje profesional. Su meta es clara: competir algún día en el Miss Perú.

La joven, que recientemente cumplió 20 años y cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok, fue vista en clases de pasarela y etiqueta en la academia de modelaje de Marina Mora, ex Miss Perú y mentora de futuras reinas de belleza.

Las cámaras de ‘América Hoy’ captaron el debut de la streamer en las rigurosas sesiones de modelaje. Aunque Zully llegó tarde a su primera clase, su carisma no pasó desapercibido, pero sí se llevó una llamada de atención de parte de la ex Miss Perú.

“Zully está jalada en puntualidad. Pero bueno, seguimos avanzando con la clase. La idea es que aprenda a manejar los zapatos, a caminar con postura. Ella quiere ser top model. Ella va a aprender y para eso estamos aquí. Veo que es una chica bastante carismática y tiene buen desenvolvimiento. Eso ya es un plus”, señaló Marina Mora durante la jornada.
La propia Zully se mostró nerviosa, pero entusiasta: “Estoy un poco nerviosa la verdad porque es la primera vez, pero vamos a ver qué tal nos va. Poquito a poquito voy a irme soltando y voy a estar con más seguridad”, confesó en pantalla, mostrando una faceta diferente.

Al ser consultada por sus motivos para incursionar en la pasarela, fue honesta: “He visto a las chicas en la tele y así. Entonces me animé a darme esta oportunidad y a ver qué tal”, dijo, reconociendo que adaptarse no es tan fácil como parece. Las dificultades incluyen corregir su postura y vencer la timidez: “Pucha, creo que pararme recta porque yo soy bien jorobada y un poco tímida”, reveló, arrancando risas.

Zully fue clara sobre su gran objetivo: “Me encantaría (llegar al Miss Perú). Así que voy a dar lo mejor de mí para que puedan verme y así pueda concursar en otros lados también. Es algo a lo que apunto y eso es una de las metas que tengo también”. Sus palabras sorprendieron.

Nueva faceta musical: Zully debuta como cantante

No es la única sorpresa. Hace solo unos días, Zully anunció el lanzamiento de su primer tema musical, incursionando en el género urbano con un dembow cargado de energía y autenticidad. Sin contar con estudios formales de canto, la tiktoker recurrió a su estilo espontáneo y su “día a día” para crear una canción pensada para bailar y disfrutar, sumando así un nuevo reto a su carrera digital.

“Quería que mi primera propuesta musical fuera algo auténtico, que me representara tal cual soy: divertida, directa y con mucha energía. Además, siempre me ha gustado la música y pensé: ‘¿por qué no convertir todo eso que digo y hago en algo que la gente pueda disfrutar?’”, comentó sobre su debut como cantante.
Para este proyecto reunió a un equipo internacional y grabó un videoclip que será estrenado pronto, con la promesa de una colaboración con un artista sorpresa y un estilo visual impactante. La meta, según Zully, es demostrar que “los sueños se cumplen si uno se atreve y trabaja duro”.

Zully: Un cumpleaños de lujo y gesto entre influencers

El entorno de Zully tampoco deja de ser noticia. Días atrás, celebró su vigésimo cumpleaños rodeada de figuras reconocidas del espectáculo y recibió un regalo que se convirtió en tendencia: una cartera Gucci, obsequio de la empresaria e influencer Alejandra Baigorria.

En plena transmisión en vivo, Baigorria sorprendió a la tiktoker con este accesorio de lujo, valorado en más de 1200 dólares, y le agradeció públicamente por su apoyo constante a su salón de belleza: “De verdad, es agradecimiento porque tú nos has apoyado siempre acá”, añadió la empresaria.

El momento del regalo fue viral por la reacción natural y divertida de Zully, quien al abrir la bolsa no pudo evitar equivocarse al pronunciar la marca: “Mi primera Gucsi, jajaja perdón, Gucci”, bromeó entre carcajadas, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

La celebración, que contó con invitados como Flavia Laos y Leslie Shaw, terminó siendo comentada no solo por el ambiente, si no también por la torta de cuatro pisos y los influencers presentes.

