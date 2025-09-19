Perú

Prensa chilena expresa preocupación por posible compra de aviones F-16 por parte de Perú

La eventual adquisición de cazas estadounidenses se convierte en foco de debate en los medios de comunicación del país sureño

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
El Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.

Medios de comunicación de Chile han expresado su preocupación por la posible adquisición de 12 aviones F-16 por parte de Perú. El Ministerio de Defensa evalúa las propuestas de tres fabricantes: los estadounidenses F-16, los suecos Gripen y los franceses Rafale.

Ninguna ha sido seleccionada hasta la fecha, aunque la autorización previa de Washington desató preocupación en medios y analistas chilenos. La presidenta Dina Boluarte ha declarado su intención de renovar la flota aérea con aeronaves de última generación, recordaron columnistas en Panamericana.

A la espera de que se tome una decisión, la prensa del país sireño recoge voces que interpretan el ofrecimiento norteamericano como un eventual desafío al actual balance de poder aéreo en la región.

“Mira, desde reojo, fuera de toda lógica de lo que había pasado en los últimos años. ¿Por qué?... Esta es una noticia que obviamente tendrá repercusiones en la defensa chilena”, advirtió un panelista en televisión chilena.

Ministerio de Defensa recibió casi
Ministerio de Defensa recibió casi tres millones de dólares en calidad de donación por los gastos durante entrenamiento naval conjunto. (Foto: Ministerio de Defensa)

Reacción chilena y contexto regional

El análisis de medios chilenos apunta a que la flamante propuesta de Estados Unidos podría transformar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú.

Actualmente, la institución cuenta con modelos MiG-29 y Sukhoi de origen ruso, adquiridos por el régimen de Juan Velasco Alvarado en la década de los setenta, y Marines 2000 franceses, incorporados en la administración de Alan García Pérez durante los años ochenta.

“Estos son los modernos aviones que el Perú podría incorporar a su flota tras la aprobación de venta militar otorgada por Estados Unidos. Se trata de 12 aviones F-16 Block 70, equipados con tecnología de última generación y con un costo estimado de tres mil cuatrocientos veinte millones de dólares”, detalló un informativo chileno.

El monto incluye equipo electrónico avanzado y un paquete de misiles aire-aire, como los AMRAAM de largo alcance y los Sidewinder AIM-9L para distancias cortas, especificó Andrés Gómez de la Torre, consultado por Panamericana.

Los expertos en seguridad consultados subrayaron que el proceso de negociación puede extenderse durante meses. “En este momento no hay ningún trato cerrado, no hay ninguna aeronave de las tres que están compitiendo, la norteamericana, la sueca y la francesa.

No se ha cerrado la elección”, afirmó Gómez de la Torre, quien agregó que la presidenta Dina Boluarte planteó ante el Congreso la adquisición de veinticuatro aeronaves nuevas, sin intermediarios ni equipos de segunda mano.

Características y argumentos sobre la compra

El debate sobre la modernización de Fuerzas Armadas en Sudamérica se intensificó al conocerse la posible elección de los F-16. “Son cazabombarderos de última generación que sirven básicamente para defensa externa, para guerras convencionales, y tendrían que venir acompañados, como es el caso de la oferta norteamericana, de misiles aire-aire AAM de última generación”, detalló Gómez de la Torre para Panamericana.

F-16 de Chile o los
F-16 de Chile o los caza Gripen E, que podría comprar Perú. (Foto referencial: Infobae Perú/Saab/Agencia Andina)

Algunas voces políticas y técnicas en el país vecino, reproducidas en los medios chilenos, insinuaron cierto grado de alarma sobre el potencial de disuasión de Perú. “La que realizó Perú con esta flota aérea de combate... podría representar, por así decirlo, una amenaza para nuestro país. ¿Es así o no?”, cuestionó una presentadora chilena al aire.

No obstante, otras fuentes en la cobertura peruana defienden la lógica de la compra. “Es totalmente natural que el Perú quiera adquirir y le convenga adquirir para su defensa nacional y para, básicamente, como un garante disuasivo tener aviones buenos. No es una preocupación, es una alarma innecesaria”, puntualizó Eduardo Ferrero Costa, exministro de Relaciones Exteriores de Perú, en diálogo con Panamericana.

La discusión sobre el fortalecimiento militar en Sudamérica involucra también a otras naciones, ya que “Colombia está buscando aviones F-16”, señaló Ferrero Costa durante su intervención en televisión nacional, mencionando que procesos equivalentes han ocurrido en Chile, Ecuador, Brasil y Venezuela.

Temas Relacionados

Aviones F-16Prensa chilenaMinisterio de Defensaperu-noticias

Más Noticias

Municipalidad de Lima anuncia apertura progresiva de la Vía Expresa Sur desde el 22 de septiembre

La comuna capitalina indicó que se culminan trabajos de semaforización y señalización para garantizar la seguridad de los conductores

Municipalidad de Lima anuncia apertura

La controversial reacción de Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: “Oh sorpresa”

El mediocampista nacional se pronunció luego de que la ‘Muñeca’ sea oficializado como entrenador interino de la ‘bicolor’ para los amistosos de octubre y noviembre

La controversial reacción de Renato

Reimond Manco señaló que la expulsión de Carlos Zambrano fue por un problema personal con Charles Aránguiz: “Las deudas no caducan”

El exjugador deslizó el motivo por el que el ‘Káiser’ agredió al volante chileno en el Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Reimond Manco señaló que la

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez

La ‘Muñeca’ dejará su cargo como jefe de la Unidad Técnica de Menores y pasará a ser el entrenador de la ‘bicolor’ para los encuentros ante Rusia y Chile

FPF oficializó a Manuel Barreto

Fiscalía devuelve a la familia de Alan García los celulares incautados el día de su muerte

La devolución se concretó luego de múltiples solicitudes presentadas por los herederos del exmandatario, incluyendo a la exprimera dama Pilar Nores

Fiscalía devuelve a la familia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Richard Acuña celebró a lo

Richard Acuña celebró a lo grande sus 41 años con Brunella Horna y el grupo argentino ‘La T y La M’

Ethel Pozo arremete contra Rosángela Espinoza por insinuar beso entre Onelia Molina y Patricio Parodi: “Eres agresiva”

Imitadora de Dua Lipa de ‘Yo Soy’, genera polémica y es eliminada en las primeras galas: “No daba la talla”

Roberto Artigas y Carlos Orozco se enfrentan y descalifican el trabajo de los peruanos con polémicos comentarios: “Pobre diablo”

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

DEPORTES

La controversial reacción de Renato

La controversial reacción de Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: “Oh sorpresa”

Reimond Manco señaló que la expulsión de Carlos Zambrano fue por un problema personal con Charles Aránguiz: “Las deudas no caducan”

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van Universitario, Alianza y Cristal tras fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025