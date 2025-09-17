“Gran problema”: crece preocupación en Chile ante la posible compra de cazas F-16 por parte de Perú

La preocupación por el balance de poder y la influencia de Estados Unidos en la región marcan la discusión sobre defensa en Chile.

La habilitación de Estados Unidos para una posible venta de al menos 12 aviones caza F-16 a Perú despertó fuerte preocupación en el Congreso de Chile, donde se advierte el riesgo de quedar rezagados ante el avance militar de países vecinos.

Andrés Jouannet, diputado e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara chilena, usó el término “gran problema” y urgió al gobierno de su país a analizar el impacto de esta operación, que considera puede alterar el equilibrio estratégico de la región, según reportó Defensa.com.

El Departamento de Estado estadounidense autorizó la potencial transferencia de 10 F-16C Block 70 y 2 F-16D Block 70, junto con 14 motores F110-GE-129, 14 radares AESA AN/APG-83 y sistemas de última generación que incluirían computadores de misión y cañones M61A1 de 20 mm. Este paquete representa uno de los pasos más importantes en el proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú.

En declaraciones recogidas por Defensa.com, Jouannet expresó: “los argentinos ya cuentan con F-16, ahora los peruanos también los tendrán, y a esto se suma que Bolivia dispone de drones iraníes de largo alcance”.

Aseguró que mientras tanto, las Fuerzas Armadas Chilenas han experimentado un debilitamiento, lo que, en sus palabras, configura un ‘gran problema’ para la defensa del país. El legislador instó a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, a realizar un examen profundo sobre cómo esta adquisición podría afectar la seguridad nacional chilena.

¿Fría relación?

Jouannet apuntó también a la política exterior del presidente chileno, Gabriel Boric, a quien responsabilizó de haber enfriado la relación con Estados Unidos. Sostuvo que esas decisiones generaron consecuencias negativas para los intereses estratégicos de Chile, pues Estados Unidos se mantiene como un proveedor crucial de armamento para la región.

“El presidente Boric ha sido agresivo en su política internacional, especialmente con Estados Unidos, uno de nuestros principales proveedores de armamento”, manifestó. Recordó que gobiernos anteriores habían sostenido una cooperación más fluida con Washington, lo que a su juicio protegía a Chile en este tipo de contextos.

La inquietud del Parlamento chileno se enmarca en una tendencia más amplia de reconfiguración militar en Sudamérica. Argentina ha iniciado el proceso de incorporación de cazas F-16 exdaneses, y Bolivia utiliza drones de fabricación iraní con capacidad de largo alcance. Ante estos movimientos, desde la Comisión de Defensa chilena se busca evitar que el país quede desfasado en el balance militar sudamericano.

Mientras el debate político crece en Santiago, en Lima la noticia de la autorización de compra de los F-16 ha generado cobertura y análisis técnicos.

No hay nada decidido

En entrevista con el noticiero 24 Horas, el exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, explicó que la autorización estadounidense forma parte del procedimiento habitual conocido como FMS (Foreign Military Sales), y no implica una decisión final o la firma de contratos.

Gómez de la Torre explicó: “No, no ha decidido todavía, es un procedimiento usual de muchos estados…”, en referencia al proceso administrativo que debe superar todavía varias etapas. También recordó que existen otras alternativas abiertas con proveedores europeos, particularmente Suecia (Gripen) y Francia (Rafale).

Gómez de la Torre detalló que, de concretar la operación, Perú se convertiría en el cuarto operador sudamericano del modelo F-16, sumándose a Chile, Argentina y Venezuela. Remarcó que la propuesta estadounidense ofrece un modelo Block 70, tecnológicamente superior al estándar de los aviones actualmente en servicio en Chile y a los equipos de segunda mano adquiridos por Argentina. El especialista indicó: “Si el Perú optara, sería el cuarto operador sudamericano del F-16; tendría la última generación”.

Consultado acerca de la preocupación expresada por las autoridades chilenas, Gómez de la Torre sostuvo: “Siempre en estos países limítrofes. Se juegan al equilibrio de poderes, a la disuasión... estamos en el Perú un proceso de recuperación de capacidades operativas y eso siempre va a generar resquemores”.

Agregó que la competencia tecnológica y la obtención de sistemas de armas complementarios serán determinantes para sacar el máximo provecho de cualquier compra.

“En el tramo final”

Sobre los plazos y la definición final, el exdirector puntualizó que se han sucedido varias gestiones gubernamentales y visitas oficiales a Estados Unidos, Suecia y Francia para evaluar propuestas. Informó que el presupuesto peruano contempla cerca de 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aeronaves, cifra que condiciona el número y características finales del pedido, pues la autorización estadounidense cubre hasta 12 unidades.

Dina Boluarte presentó los nuevos equipos con los que contará la FAP

El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú había señalado en julio que se encontraban “en el tramo final” del proceso de evaluación, pero hasta septiembre no se conoce una firma de contrato definitiva, de acuerdo con la información presentada por 24 Horas.

El desarrollo de este proceso y sus posibles repercusiones en la balanza militar regional mantienen en alerta a Chile, donde la clase política observa el avance de la licitación como un factor estratégico relevante para la defensa nacional y la relación con sus aliados tradicionales.