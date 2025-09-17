Perú

EE.UU. ofrece F-16, Francia sus Rafale y Suecia los Gripen-E: ¿qué aeronave de combate le dará más poder a la Fuerza Aérea?

Perú aprobó la inversión de US$3.500 millones para la adquisición de 24 aviones de combate, con el objetivo de modernizar la FAP y reemplazar a los obsoletos Mirage 2000 y MiG-29

Por Marlon Carrasco Freitas

Perú evalúa 24 nuevos cazas: F-16, Rafale o Gripen E.

Con el objetivo de modernizar la Fuerza Aérea del Perú, el Ejecutivo aprobó la compra de 24 aviones caza. Recientemente, Estados Unidos anunció que tiene listos sus F-16 para ser vendidos al país, mientras que las ofertas de Francia y Suecia con sus Rafale y Gripen E, respectivamente, siguen sobre la mesa. La elección del modelo influirá directamente en la capacidad operativa de la institución y en la proyección estratégica del país en la región.

La decisión no solo depende de la potencia de fuego, sino también de la eficiencia operativa, la aviónica, los sistemas de guerra electrónica y la capacidad de adaptación a distintos escenarios de combate. Analizar estas características permite comparar cuál de los tres cazas podría otorgar más poder aéreo a la Fuerza Aérea peruana.

Ministro de Defensa confirma la compra de 24 aviones caza para modernizar la Fuerza Aérea del Perú.

Origen y diseño: tres filosofías distintas

El F-16, de origen estadounidense y desarrollado por Lockheed Martin, pertenece a la generación 4/4+ y se caracteriza por su diseño monomotor probado en conflictos reales. Este caza ha sido exportado a más de 25 países y se centra en potencia ofensiva, maniobrabilidad y autonomía. Los modelos F-16C/D Block 50+ cuentan con radar AN/APG-68(V)9, casco con visor JHMCS y compatibilidad con misiles AIM-9X Sidewinder y AIM-120 AMRAAM, según Lockheed Martin.

- crédito Departamento de Defensa de Estados Unidos

El Rafale, desarrollado por Dassault Aviation, es un caza francés bimotor de generación 4+/5 que entró en servicio en la Marina en 2004 y en el Ejército del Aire en 2006. Dassault lo define como un avión “omnirol”, capaz de realizar todas las misiones de combate: superioridad aérea, ataque al suelo, operaciones antibuque, reconocimiento y disuasión nuclear. Su diseño combina polivalencia y capacidad estratégica, adaptándose a diferentes escenarios de combate.

Perú evalua comprar 24 aviones caza Rafale de Francia.

El Gripen E, de fabricación sueca por Saab, es un monomotor de generación 4.5 que pone énfasis en eficiencia operativa y modernización tecnológica. Puede operar desde pistas cortas de apenas 500–800 metros, con tiempos de preparación entre misiones de solo 10 minutos. Su costo operativo aproximado de 8.500 dólares por hora de vuelo lo convierte en una opción logística muy flexible, ideal para misiones que requieren rapidez y adaptabilidad.

Los cazas suecos Gripen E podrían ser comprados por Perú para renovar su Fuerza Aérea.

Armamento y capacidades ofensivas

En materia de armamento, el F-16 puede portar hasta 7.700 kg de carga, incluyendo misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y AIM-9X Sidewinder, superando al Gripen E en carga ofensiva según Aviation Week. Este caza destaca por su rendimiento en combates cercanos y de mediano alcance, además de contar con tanques conformales que le brindan mayor autonomía para operaciones prolongadas.

Estados Unidos ofrece sus F-16 a Perú para modernizar su Fuerza Aérea.

El Rafale, según Dassault Aviation, puede transportar hasta 9,5 toneladas de armamento en 14 puntos de anclaje. Entre su arsenal se incluyen misiles aire-aire Meteor, misiles MICA, bombas guiadas Hammer y el misil de crucero Scalp, lo que lo convierte en la opción estratégica más completa para misiones polivalentes y de alto impacto.

Avión de combate Rafale de Francia.

Por su parte, el Gripen E, de fabricación sueca por Saab, porta misiles aire-aire Meteor (hasta siete simultáneamente), bombas guiadas JDAM, misiles Taurus y antibuque RBS-15, además de contar con el cañón Mauser BK-27 de 27 mm. Su carga externa máxima alcanza aproximadamente 5,3 toneladas, menor que la del Rafale, pero suficiente para misiones de superioridad aérea y patrullaje eficiente a largo alcance, según Zona Militar.

Capacidad de combate del Gripen E, el avión caza que podría comprar Perú.

Aviónica y sensores: conciencia situacional

La aviónica y sensores son determinantes en la efectividad de combate. Saab detalla que el Gripen E equipa radar AESA Raven ES-05, sensor infrarrojo pasivo Skyward-G y un sistema de guerra electrónica de 360 grados, permitiendo detectar amenazas sin emitir señales activas, lo que reduce su exposición en misiones BVR (más allá del alcance visual).

El F-16 Block 50+, según Lockheed Martin y fuentes de la Fuerza Aérea de Chile, posee radar AN/APG-68(V)9 y visor por casco JHMCS, útil en combates cercanos, pero carece de sensor IRST de serie, requiriendo pods externos para detección pasiva, según FlightGlobal. El Rafale integra radar AESA RBE2, sensor IRST frontal y sistema de guerra electrónica SPECTRA, junto con fusión multisensor, lo que permite al piloto disponer de toda la información en una sola interfaz, facilitando decisiones tácticas rápidas, según Dassault Aviation.

Perú debe escoger entre el Rafael de Francia o el Gripen E de Suecia para renovar su flota de aviones caza.

Estas capacidades determinan la efectividad en combate aire-aire y la supervivencia del piloto frente a amenazas modernas. El Gripen E destaca en misiones discretas de patrullaje, el F-16 en enfrentamientos directos, y el Rafale combina agilidad y decisión táctica avanzada.

Desempeño técnico y velocidad

En cuanto a prestaciones técnicas, el Gripen E alcanza casi Mach 2, con techo de servicio de 15.000 metros y capacidad de operar desde pistas cortas de 500 a 800 metros, según Saab. El F-16 supera Mach 2, con motor F110-GE-129 de 29.000 libras de empuje y gran autonomía gracias a tanques conformales. Por su parte, el Rafale puede llegar a Mach 1,8 y mantener supercrucero en ciertas configuraciones, con un techo de 15.200 metros y combustible interno de 4,7 toneladas, según Dassault Aviation.

Gripen E, los modernos aviones caza que Perú podría comprar y reemplazar a los Mirage de la FAP.

Estas prestaciones impactan directamente en la estrategia de despliegue: el Gripen E permite rápida reacción desde bases dispersas, el F-16 ofrece alcance extendido y capacidad ofensiva, mientras que el Rafale combina velocidad, autonomía y capacidad para operaciones prolongadas.

Capacidades de combate aire-aire

En combate aire-aire, Saab asegura que el Gripen E destaca por misiones BVR gracias a su radar AESA y IRST pasivo, mientras que el F-16, aunque muy maniobrable, depende de pods externos para detección pasiva. Dassault Aviation subraya que el Rafale combina maniobrabilidad con fusión multisensor y sistemas de comunicación Link 16/NATO, optimizando la toma de decisiones en tiempo real.

En logística, el Gripen E sobresale por bajo costo operativo, rápida preparación y flexibilidad para operar desde carreteras o pistas cortas. El F-16 requiere infraestructura mayor, pero ofrece potencia y autonomía probadas, y el Rafale destaca por polivalencia y capacidad estratégica, aunque a un costo operativo más elevado.

Tabla comparativa entre los F-16 de EE.UU. Rafale de Francia y los Gripen-E de Suecia.

Conclusión: ¿cuál caza dará más poder?

Si la prioridad es capacidad estratégica y polivalencia, el Rafale francés se posiciona como la opción más completa. Para combate probado y alcance extendido, el F-16 ofrece una solución confiable y robusta. El Gripen E, según Saab y fuentes de Defense News, brinda eficiencia operativa, flexibilidad tecnológica y rapidez logística, lo que puede ser determinante para defensa rápida y superioridad aérea sostenida.

La elección final dependerá del equilibrio entre costo, capacidad ofensiva, tecnología y las necesidades estratégicas de la Fuerza Aérea peruana, definiendo el rumbo de su modernización en los próximos años.

