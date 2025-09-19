Delia Espinoza señala que Keiko Fujimori está nerviosa ante pedido de ilegalidad de Fuerza Popular: “Primero que lea los folios”

La Fiscalía de la Nación presentó ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema un pedido para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó este jueves que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, actúa con nerviosismo después de que solicitara oficialmente al Poder Judicial la ilegalidad de su partido político.

En diálogo con el programa digital Brutalidad Política, la magistrada cuestionó que Fujimori opinara sin revisar el expediente de casi 4.000 folios. “Lo extraño es que la señora se apresure (a emitir comunicado) antes de revisar los 3.907 folios que están con nuestra solicitud (...) porque, antes de emitir cualquier opinión, hay que informarse, hay que leer, hay que revisar”, señaló.

“Hubiera sido muy importante que la señora política primero lea y luego emita una opinión y no salir de una manera nerviosa, como lo está haciendo. Yo lo lamento, sinceramente, pero no me causa mayor efecto porque se entiende que es política y los políticos son así”, agregó.

La solicitud presentada ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema argumenta que Fuerza Popular habría incurrido en “actividades contrarias a los principios democráticos”.

La demanda, inicialmente promovida por una ciudadana en marzo, se basa en documentos y supuestas pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Nación. El expediente señala “una vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales”, así como actos contra magistrados, funcionarios, opositores, periodistas y organizaciones civiles.

La hija del exdictador, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, respondió mediante un comunicado donde acusó a Espinoza de actuar con motivaciones políticas.

“Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, cuestionó.

Sostuvo que la solicitud es una “cortina de humo” que busca desviar la atención del proceso que enfrenta la fiscal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático (...) no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”, concluyó.

Se preparó desde marzo

No obstante, Espinoza aseguró que venía trabajando el expediente desde fines del mes de marzo y que responde al cumplimiento de la ley de organizaciones políticas. “No es una denuncia penal, no tiene un procedimiento establecido. Solamente es corroborar, recabar pruebas y todas las que tenemos son de fuente abierta”, sostuvo.

“Con esto quiero descartar que esto es un tema emocional porque mañana me van a suspender. Eso es otro tema, yo estoy terminando mi trabajo. Si es que me suspenden (...) no quiero dejar algo inconcluso, como muchas carpetas que también ya estoy evacuando para no dejar nada sin culminar”, concluyó.

La fiscal enfrenta una posible suspensión por parte de la JNJ por no haber dejado su cargo a su antecesora, Patricia Benavides, cuando el mismo organismo anuló la suspensión que se le había impuesto a esta, por las investigaciones de corrupción y tráfico de influencia que existen sobre ella.