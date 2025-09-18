Perú

Delia Espinoza pide al PJ declarar ilegal a Fuerza Popular y cancelar su inscripción como partido

Por conductas antidemocráticas, como promover atentados contra figuras que le parezcan incómodas y justificar violaciones a los derechos humanos

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
La lideresa de Fuerza Popular
La lideresa de Fuerza Popular rechazó en su momento el inicio de la investigación por parte de la fiscal de la Nación.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó formalmente al Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular por la causal de conducta antidemocrática y disponga su cancelación en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con la solicitud, las presuntas actividades contrarias a los principios democráticos que justifican la declaratoria de ilegalidad del partido de Keiko Fujimori son:

  • Promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión. En resumen, un acoso sistemático contra personas que les parezcan incómodas.
  • Promover la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia.
  • Exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000).
  • Legitimar violencia como método de para la consecución de objetivos políticos.
Delia Espinoza pide declarar ilegal
Delia Espinoza pide declarar ilegal el partido Fuerza Popular.

La demanda de declaratoria de ilegalidad será resuelta por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.

Primero se deberá notificar a Fuerza Popular con la demanda y sus anexos a fin de que ejerza su derecho a la defensa. Luego se convocará a audiencia. Culminada esta, se dejará al voto la causa.

Se requieren cuatro de cinco votos para que proceda la declaratoria de ilegalidad. Cabe precisar que ante un fallo adverso, tanto la Fiscalía como el partido podrán apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente.

Del mismo modo, vale recordar que esta es la segunda oportunidad en la historia que el Ministerio Público solicita al Poder Judicial que declare ilegal un partido político por conducta antidemocrática. La primera organización en ser desterrada fue A.N.T.A.U.R.O., del líder etnocacerista Antauro Humala.

Si Fuerza Popular corre la misma suerte que el partido de Antauro Humala, quedaría fuera de las Elecciones 2026.

Keiko Fujimori quedaría fuera de
Keiko Fujimori quedaría fuera de las elecciones si se declara ilegal su partido. Crédito EFE/Paolo Aguilar

El precedente Antauro Humala

En enero de este año, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema dejó fuera de la contienda electoral de 2026 a A.N.T.A.U.R.O., organización vinculada a Antauro Humala, al confirmar la ilegalidad de este partido y ordenar la cancelación de su inscripción en el ROP del JNE, así como el cierre de todos sus locales partidarios.

El fallo, adoptado por unanimidad, ratificó en todos sus extremos la sentencia de primera instancia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, que ya había dispuesto la cancelación de la inscripción de A.N.T.A.U.R.O. en el ROP y el cierre de sus sedes una vez que la decisión quedara firme. La defensa del partido había presentado un recurso de apelación argumentando que la sentencia inicial carecía de fundamentos suficientes para declarar la ilegalidad de la organización. No obstante, el tribunal consideró que los argumentos presentados no resultaban válidos y que la resolución de la instancia anterior cumplía con los requisitos legales y constitucionales exigidos.

En el mismo sentido, la sala declaró improcedente el pedido de la fiscalía para que los directivos de la organización sean inhabilitados. Aunque la defensa de A.N.T.A.U.R.O. sostiene que Humala es solo un militante, los magistrados concluyeron que su liderazgo dentro del partido está demostrado. Además, señalaron que algunos dirigentes presenciaron discursos antidemocráticos pronunciados por el condenado por el Andahuaylazo sin manifestar rechazo, a pesar de que estos discursos colisionan con los derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución.

Poder Judicial declaró 'ilegal' partido
Poder Judicial declaró 'ilegal' partido A.N.T.A.U.R.O y ordena su disolución. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

El tribunal enfatizó que “las declaraciones verbales, escritos de los órganos del partido, sus dirigentes o líderes vinculan necesariamente al partido político del cual son miembros. Y si no consta una manifestación de rechazo frente a discursos y actuaciones que vulneran la democracia, corren peligro los derechos fundamentales de toda o parte de la población”. Esta afirmación, recogida en la resolución, subraya la responsabilidad de los partidos políticos y sus miembros en la defensa de los principios democráticos.

La sala también destacó que la prohibición de la violencia como método político o propuesta ideológica cuenta no solo con respaldo constitucional, sino que se fundamenta en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la resolución se remarcó que el papel de los partidos políticos en una democracia no se limita a participar en procesos electorales para acceder al gobierno, sino que implica actuar conforme a los principios y valores democráticos.

Entre las declaraciones cuestionadas por el tribunal figura una realizada por el propio Antauro Humala en diálogo con La República, donde anunció su intención de promover la salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), tratado que establece derechos y libertades que los Estados miembros deben respetar, con el objetivo de “fusilar a expresidentes”.

Temas Relacionados

Delia EspinozaFuerza PopularKeiko FujimoriPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Alertan que reforma de pensiones aún mantiene cambios riesgosos al sistema

Se aprobaron dos cambios importantes a la reforma de pensiones, pero la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios apunta que aún faltan más

Alertan que reforma de pensiones

Habrá retiro AFP en 2025: Todo sobre el monto, plazos y procedimientos del octavo acceso

Se aprobaron las 4 UIT. Ahora la promulgación está en manos de Dina Boluarte, quien tendrá 15 días hábiles para hacerlo. Ya anunció que no observará la norma

Habrá retiro AFP en 2025:

Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona: “¿Ustedes le creen?"

La popular ‘Chabelita’ volvió a Perú y no pudo ser ajena a la situación amorosa de su expareja

Isabel Acevedo no confía en

En octubre inicia el cobro de la nueva tarifa por uso en el aeropuerto Jorge Chávez: a quiénes y por qué

La representante legal de Lima Airport Partners (LAP), María Elena Reaño, brindó los últimos detalles sobre la aplicación de esta medida

En octubre inicia el cobro

PNP interviene a mujer que intentó ingresar a cárcel de Arequipa con más de 100 cápsulas de marihuana en el estómago

Personal de seguridad detectó a una joven con signos de nerviosismo, quien admitió haber ingerido cápsulas con droga que era destinada a uno de los internos del centro penitenciario

PNP interviene a mujer que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Pataz acusa a

Alcalde de Pataz acusa a César Acuña de tener “una actitud muy miserable con los pueblos” por incumplir obras viales

Dina Boluarte brindará un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas: Esta es su agenda completa

Susel Paredes presenta proyecto de ley que reconoce el trabajo sexual como actividad lícita en el Perú

Envían carta notarial a María Teresa Cabrera por afirmar que Delia Espinoza impidió el ingreso de Patricia Benavides a Fiscalía

Fiscalía concluye investigación contra Eduardo Arana por caso Cuellos Blancos y decidirá si lo acusa ante el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Isabel Acevedo no confía en

Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona: “¿Ustedes le creen?"

Maju Mantilla responde sobre supuesto vínculo sentimental con Fernando Díaz: “La mentira repetida no se convierte en verdad”

‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

Maju Mantilla anuncia entre lágrimas su retiro de ‘Arriba Mi Gente’: “Han dañado mi reputación y la de otras personas”

Fernando Díaz arremete contra quienes lo vinculan con Maju Mantilla: “Gente que está en una cloaca”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Eddie Fleischman explotó contra ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Un jugador resentido, tiene intereses de por medio”