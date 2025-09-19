Perú

Delia Espinoza afirma que su posible suspensión demostraría control político sobre la JNJ: “Tarde o temprano, la historia nos alcanza”

La suspensión de la fiscal de la Nación, que se decidirá este viernes, podría apartarla temporalmente hasta por seis meses

Por Luis Paucar

Espinoza enfrenta el proceso por no haber entregado el cargo a Patricia Benavides tras una decisión de la JNJ

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió este jueves que, si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspende, demostraría un intento de control político sobre dicho organismo. El máximo ente de la judicatura tiene previsto sesionar este viernes 19 de septiembre a las 10:00 horas para evaluar la medida.

La magistrada enfrenta una posible suspensión por no haber dejado su cargo a su antecesora, Patricia Benavides, después de que la misma JNJ anuló la suspensión impuesta a esta última por investigaciones relacionadas con corrupción y tráfico de influencias.

En diálogo con el programa digital Brutalidad Política, Espinoza denunció que el organismo actúa bajo una “consigna” en su contra. “Ya tenían como una especie de consigna de venir contra mí, porque con esa orden que solo me eligen a mí y por la que ahora me quieren suspender, y seguramente me pueden sustituir, ellos no solamente afectan la autonomía de la Fiscalía ordenando lo que no les corresponde, sino que me lo ordenan a mí coaccionándome”, señaló.

Resaltó que dicha orden buscó forzarla a renunciar y entregar su puesto a Benavides, algo que considera ilegal: “A mí me eligieron mis colegas por tres años. Y eso está en la Constitución. Nadie más puede decidir. Y ellos ahora, por no haber obedecido eso, me quieren suspender el día de mañana. Y eso es inconstitucional”, dijo.

La fiscal denunció presiones políticas y una consigna en su contra desde la JNJ y el Congreso.

En este contexto, Espinoza aseguró que la medida responde a presiones políticas y a intereses de congresistas y otros políticos que han solicitado su salida. “En el fondo, lo que está haciendo la Junta es concretar una situación política que hace tiempo ya la están pidiendo congresistas, políticos, etc.”, indicó.

La fiscal también defendió la transparencia de su gestión y la objetividad en el procesamiento de congresistas involucrados en casos judiciales. “Desde que juramenté, procuré ser transparente y creo que en eso no he defraudado. En segundo lugar, mis cifras hablan. Hay, hasta el momento, 107 congresistas, algunos ya con denuncias constitucionales, otros en trámite y otros archivados”, mencionó.

Además, negó haber cometido alguna irregularidad y rechazó ser parte de una organización criminal, como sugirió días atrás el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. “¿Qué carpeta fiscal por corrupción tengo? ¿Soy parte de alguna organización criminal? ¿Tengo lavado de activos? ¿Se habla mucho de mis bienes? Yo misma me he puesto en manos de la Contraloría”, declaró.

Si la JNJ aprueba la propuesta, Espinoza sería apartada hasta por seis meses mientras dura la investigación

Panorama

Si la propuesta es aprobada por el pleno de la JNJ, Espinoza quedaría apartada del ejercicio de cualquier función dentro del Ministerio Público y de representación durante el plazo que dure la investigación, hasta un máximo de seis meses. Esta suspensión no tendría carácter sancionador definitivo.

Tras la audiencia de este viernes, los consejeros votarán la propuesta de suspensión preventiva, sin la participación de María Teresa Cabrera, quien planteó la medida. De esa manera, el futuro de la magistrada estará en manos de Gino Ríos (presidente), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

En 2011, Ríos recibió una sentencia por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico contra su exesposa. Aunque se inició un proceso de vacancia (destitución) en su contra, hace unos días fue ratificado en el cargo.

