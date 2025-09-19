Perú

Banco de la Nación entregó 100 mil tarjetas de débito a peruanos en situación vulnerable

Los beneficiarios fueron de los programas Pensión 65, Juntos y Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). ¿Cómo saber si también la recibo?

Edwin Montesinos Nolasco

tarjeta de débito del Banco de la Nación, pero solo si eres parte de estos programas del Estado.

¿Sabías que el Banco de la Nación (BN), entre enero y agosto de este años, entregó más de 105 mil tarjetas de débito a beneficiarios de programas sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)?

Con el objetivo de impulsar la inclusión financiera de más peruanos, el banco ha entregado ya 76 mil 924 tarjetas a usuarios del programa Pensión 65, el que es dirigido a adultos mayores en situación de pobreza extrema; también, 22 mil 159 al programa Juntos a gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de edad en la misma situación; y a 6 mil 439 del programa Contigo, personas con discapacidad severa y en pobreza.

Banco de la Nación avanza con inclusión financiera

Como se sabe, actualmente, Pensión 65 cuenta con más de 800 mil beneficiarios en todo el país, de los cuales, alrededor de 724 mil (más del 87%) tienen una tarjeta de débito. Para el Banco de la Nación esto es vital.

“Contar con una tarjeta de débito, permite a los beneficiarios cobrar su pensión o subsidio de manera más rápida y sin tener que acudir a una agencia, al poder retirar su dinero en cualquier momento, en un cajero automático o agente autorizado. Además, incorpora al sistema financiero a personas que en muchos casos no han tenido acceso a servicios bancarios”, aclara la entidad.

Para eso, el BN mantiene una campaña permanente de entrega de tarjetas nuevas y reposiciones en sus agencias; así como también participa activamente en campañas conjuntas con el Midis y en actividades de intervención multisectorial impulsadas por el Gobierno central.

Adempas, el Banco de la Nación destacó que la entrega de tarjetas a beneficiarios de programas sociales es un esfuerzo por impulsar la inclusión financiera de todos los peruanos; especialmente, de poblaciones vulnerables.

Banco fue reconocido por el Midis

Asimismo, el Banco de la Nación fue reconocido por su aporte en la estrategia del Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), que busca acercar servicios públicos a poblaciones vulnerables en regiones rurales y de difícil acceso.

A través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y los Tambos, el banco brinda atención financiera que facilita el acceso de miles de ciudadanos a trámites y operaciones sin necesidad de desplazamientos largos.

“La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Montellanos Carbajal, entregó el reconocimiento durante la ceremonia por el octavo aniversario del programa, realizada en la Biblioteca Nacional del Perú. En su intervención, destacó que la articulación con entidades como el Banco de la Nación ha permitido que más de un millón 400 mil peruanos reciban la presencia del Estado de manera directa”, destacó la entidad.

La ceremonia incluyó la inauguración de la muestra fotográfica “PAÍS: 8 años acercando el Estado al corazón del Perú”, que recoge testimonios e imágenes de comunidades atendidas en la Amazonía, el lago Titicaca y otras zonas rurales, donde la presencia del Banco de la Nación permite a las familias realizar gestiones financieras en su propia localidad.

