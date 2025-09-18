Perú

Ralstonia pickettii, la bacteria que infectó a 12 niños en el INSN de San Borja: qué es, síntomas y por qué puede llegar a ser mortal

El reciente brote de infecciones en 12 menores revela los desafíos que representa este germen en hospitales, especialmente para menores con defensas bajas. Infobae Perú conversó con el doctor César Sánchez Álvarez, especialista en enfermedades infecciosas

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Ralstonia picketti, la bacteria que
Ralstonia picketti, la bacteria que infectó a 12 niños en el INSN de San Borja: qué es, síntomas y por qué puede llegar a ser mortal| Andina/Diario Ibiza

El reciente anuncio de la directora del Hospital del Niño de San Borja, Zulema Tomás Gonzales, sobre la detección de 12 casos de infección por la bacteria Ralstonia pickettii en pacientes pediátricos, ha encendido la atención en la comunidad médica y entre familiares de los niños hospitalizados. Aunque la titular descartó que las últimas tres muertes estén vinculadas a la presencia de esta bacteria, el brote ha puesto en evidencia los desafíos asociados a los gérmenes en estos espacios.

Para comprender mejor los riesgos y características de Ralstonia pickettii, Infobae Perú conversó con el doctor César Sánchez Álvarez, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Clínica Anglo Americana. El médico señaló que esta bacteria se encuentra de forma natural en el agua y en ambientes húmedos.

“La Ralstonia es una bacteria ambiental que vive naturalmente en el agua y en superficies húmedas. Sin embargo, en los últimos años ha sido identificada como un germen oportunista emergente”, detalló el médico.

El doctor Sánchez puntualizó que, aunque Ralstonia pickettii es de baja virulencia, en hospitales puede asociarse a infecciones relacionadas con la atención de la salud, en particular bacteriemias.

Lo que se sabe de la bacteria hospitalaria que afectó a 12 niños el Hospital del Niño - América Noticias

“En personas sanas, rara vez produce enfermedad. Su transmisión suele estar vinculada al uso de líquidos contaminados, como soluciones intravenosas, medicamentos diluidos en agua, y equipos médicos como catéteres, ventiladores o nebulizadores”, explicó.

Una de las principales preocupaciones, según el especialista de la Clínica Anglo Americana, es la capacidad de la bacteria para sobrevivir en ambientes hospitalarios y “resistir ciertos desinfectantes”.

“Puede subsistir en insumos y dispositivos normalmente considerados estériles, lo que facilita brotes en pacientes vulnerables”, destacó Sánchez Álvarez. Esta resistencia incrementa el potencial de contagio y complica la erradicación de la bacteria en unidades pediátricas o de cuidados intensivos.

Brote de Ralstonia pickettii en
Brote de Ralstonia pickettii en el INSN de San Borja alerta sobre riesgo de infecciones hospitalarias en niños| Freepik

¿Cuándo puede ser mortal y qué factores agravan el riesgo?

El doctor manifestó que la infección por Ralstonia pickettii representa un mayor riesgo para los recién nacidos, personas con sistemas inmunológicos debilitados, pacientes internados en cuidados intensivos o aquellos con enfermedades crónicas. En estos casos, la bacteria puede atravesar las barreras del organismo y llegar al torrente sanguíneo, desencadenando una sepsis grave.

“En ellos, la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo y provocar sepsis grave. Factores como el uso prolongado de catéteres o ventiladores aumentan aún más el riesgo”, agregó.

La sepsis grave es una reacción extrema del cuerpo ante una infección, en la que los órganos pueden comenzar a fallar y la vida del paciente corre peligro si no se recibe atención médica inmediata. Por ello, advirtió este posible escenario que complicaría la situación del paciente.

En cuanto a la procedencia del germen, Sánchez remarcó que su detección “no siempre es sencilla” y su resistencia a algunos procesos de esterilización la convierte en un reto epidemiológico en los hospitales.

Qué es Ralstonia pickettii, la
Qué es Ralstonia pickettii, la bacteria de bajo perfil que causó un brote en el Hospital del Niño de San Borja| healthychildren.org

¿Cuáles son los síntomas de Ralstonia pickettii?

Los síntomas de la Ralstonia pickettii suele manifestarse con fiebre, dificultad para respirar, tos, inestabilidad en la presión arterial o signos compatibles con sepsis, según el especialista. Estas señales pueden presentarse de manera repentina, especialmente en menores que ya se encuentran hospitalizados o que tienen condiciones de salud que los hacen más vulnerables a infecciones.

Sin embargo, advirtió que estos cuadros suelen confundirse fácilmente con los que provocan otras bacterias. Por esa razón, subrayó la importancia de mantener una alta sospecha clínica y recurrir a estudios de laboratorio para la confirmación microbiológica que permita identificar el germen causante.

Ralstonia pickettii (Banner Health)
Ralstonia pickettii (Banner Health)

¿Cómo prevenir esta bacteria hospitalaria?

Para prevenir y controlar brotes, el doctor subrayó la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad, pero principalmente, los materiales que se usan para los menores de edad.

“Es crucial asegurar que las soluciones y medicamentos sean verdaderamente estériles, mantener protocolos exhaustivos de limpieza de equipos e higiene de manos, y aplicar técnicas asépticas en la manipulación de catéteres y preparación de medicación”, mencionó.

Además, recomendó la investigación rápida de cualquier brote y el retiro inmediato de productos sospechosos, así como el manejo “antibiótico guiado por cultivo y el recambio de dispositivos contaminados”.

