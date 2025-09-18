Perú

Perú inicia la construcción del buque científico “Haydee Santander” para modernizar la investigación pesquera

La construcción de la embarcación representa una inversión de 180 millones de soles y generará 600 puestos de trabajo directos en Chimbote, impulsando la economía local y nacional

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Perú inicia la construcción del
Perú inicia la construcción del buque científico Haydee Santander para modernizar la investigación pesquera. (Foto: El Peruano)

El sector pesquero peruano avanza en la modernización de su infraestructura científica con la próxima construcción del Buque de Investigación Científica Pesquera y Oceanográfica Haydee Santander. La iniciativa busca fortalecer las capacidades del país en la investigación del mar y la sostenibilidad de los recursos marinos, un aspecto clave para la economía nacional y la seguridad alimentaria.

El contrato firmado entre los Servicios Industriales de la Marina (SIMA-PERÚ) y el consorcio STX – SAMWON – KOMAC contempla el diseño, construcción, supervisión, transferencia tecnológica y puesta en operación de la nave. El buque lleva el nombre de Haydee Santander, en reconocimiento a su aporte en el estudio del zooplancton y la validación del Método de Producción de Huevos (MPH) en el mar peruano.

Buque de Investigación Científica Pesquera y Oceanográfica
Buque de Investigación Científica Pesquera y Oceanográfica. (Foto referencial: Agencia Andina)

Relevancia del buque científico para el sector pesquero

La relevancia de este buque radica en su capacidad para fortalecer la investigación científica y garantizar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos. El ministro de la Producción, Sergio González, resaltó que la ciencia es fundamental para la seguridad alimentaria y la economía del país. Aseguró que este esfuerzo aporta estabilidad económica a miles de familias peruanas que dependen de la pesca.

El proyecto generará alrededor de 600 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción, lo que impulsará la economía local en Chimbote y la región Áncash. Además, el acceso a tecnología avanzada permitirá la transferencia de conocimientos, incrementando las capacidades de ingenieros, técnicos y profesionales del sector marítimo y pesquero.

Expo Pesca & AcuiPerú 2023
Expo Pesca & AcuiPerú 2023 es un relevante evento para el sector pesquero. (Andina)

Inversión y modernización de la flota científica

La inversión para el primer Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica asciende a 180 millones de soles. Este monto tendrá un efecto multiplicador, favoreciendo la innovación, la competitividad del sector y la generación de oportunidades para micro y pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios. Sergio González destacó que este es el primero de tres buques científicos previstos para fortalecer la evaluación de los recursos marinos en beneficio de las próximas generaciones.

El evento de la firma del contrato contó con la presencia de autoridades nacionales y extranjeras, entre ellas el ministro de Defensa, Walter Astudillo, el embajador de Corea en Perú, Choi Jong-Uk, el gerente general de SIMA, Luis Silva, el presidente ejecutivo de IMARPE, Jorge Paz y representantes del Congreso y sectores vinculados a la industria pesquera.

El proyecto generará 600 empleos
El proyecto generará 600 empleos directos en Chimbote y la región Áncash. (Foto: El Peruano)

Posicionamiento regional y visión a futuro

Con la puesta en marcha del Haydee Santander, Perú da un paso hacia la modernización de su flota científica y consolida su liderazgo en investigación pesquera y oceanográfica en la región. La iniciativa permite establecer bases sólidas para un manejo responsable y sostenible de los recursos pesqueros en el mar de Grau.

El desarrollo de este buque también afianza la autonomía tecnológica y científica del país, abriendo nuevas perspectivas para la formación de talento humano especializado y fortaleciendo la cooperación internacional en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en gestión pesquera.

