“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

Jorge Luis Montero defendió a Eduardo Arana y Juan José Santivañez, implicados en un audio donde supuestamente gestionaban favores para un policía recluido

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, defendió este martes al jefe de Gabinete, Eduardo Arana, y al titular de Justicia, Juan José Santivañez, ambos implicados en un audio donde supuestamente mediaban favores para el policía recluido Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’.

“No me corresponde opinar (al respecto), se esperarán los resultados de las informaciones y después se verá qué pasa. Seguiremos trabajando normalmente. Si nos detenemos por cada denuncia, carpeta o reporte periodístico, no haríamos nada. Es parte del trabajo, tienes que cargar con eso”, afirmó el funcionario a su salida del Congreso, según imágenes difundidas por TV Perú.

Añadió que tampoco ha preguntado sobre esta controversia porque le pagan para trabajar. “Cada ministro tiene su mochila, sus dificultades. Cada ministro le pagan para trabajar, no le pagan para quedarse quieto y asustado. Eso no pasa en este gabinete, aquí todos trabajamos con la mochila que corresponde a cada quien y seguiremos adelante hasta el último día, hasta que la presidenta retire su confianza o renueve. Así es en cualquier parte del mundo”, continuó.

Seguidamente, Montero se mostró fastidiado ante la insistencia de los periodistas y lanzó una frase machista para ratificar su respaldo a ambos integrantes del gabinete.

Fuente: Panorama

“Los ministros cargamos duros pesos, denuncias, investigaciones y reportes periodísticos. Así es. Si no te gusta esto, vete pues. Pero si vas a ser ministro, tienes que ser macho y asumir el pasivo y el activo de tu ministerio y seguir adelante todos los días porque te pagan para resultados, no para que te asustes”, concluyó.

El último domingo, la unidad de investigación de Panorama difundió una grabación fechada en septiembre de 2024, la cual continúa del siguiente modo:

Eduardo Arana: (al contestar) Juan José...

Juan José Santiváñez: Hermano, oye, escúchame, nomás. No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?

Eduardo Arana: Ya.

Juan José Santiváñez: Todavía no lo cambian.

Eduardo Arana: Ya, lo veo ahorita.

Juan José Santiváñez: Por favor. Te mando su nombre completo.

Eduardo Arana: Listo.

ara reafirmar su respaldo a sus colegas, Montero dijo que “si vas a ser ministro, tienes que ser macho y asumir el pasivo y activo de tu ministerio”

Defensa

‘El Diablo’ fue condenado a prisión por colaborar con la organización criminal ‘Los K y K’, brazo armado de ‘Los Pulpos’, dedicada a crímenes y extorsiones. Fue detenido en un megaoperativo en 2016 y, años después, recibió la defensa legal de Santiváñez en un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).

Santiváñez afirmó que en la grabación no existe “ninguna conducta criminal” y aseguró que el audio fue abierto el viernes pasado en presencia de sus abogados y peritos. Sin embargo, un día antes ya había sido contactado por un periodista que solicitó una entrevista sobre el mismo tema.

El ministro más influyente del gabinete de la mandataria Dina Boluarte fue contactado por la familia del agente recluido para presentar un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de obtener su liberación.

Sin embargo, la denuncia fiscal sostiene que no solo cobró sus honorarios como abogado, sino que también solicitó 20.000 dólares para influir en los jueces del TC. Tras el fallo negativo del Tribunal, la familia del policía condenado reclamó a Santiváñez por el resultado y exigió la devolución del dinero.