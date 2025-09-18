Perú

Ladrones ingresan a baño público en el Rímac y, al no hallar dinero, terminan llevándose rollos de papel higiénico y jabón líquido

No es la primera vez que estos baños públicos son blanco de la delincuencia. A pesar de haber reforzado las rejas tras dos robos previos, los delincuentes siguen ingresando aprovechando la escasa vigilancia policial en la zona

Valeria Mendoza Talledo

Valeria Mendoza Talledo

Delincuentes no encuentran dinero en baño público en Acho y roban papel higiénico y jabón líquido. Fuente: ATV Noticias

Al no encontrar dinero en efectivo, ladrones robaron rollos de papel higiénico y jabón líquido de un baño público en el Rímac. El insólito hecho ocurrió frente a la Plaza de Acho, sorprendiendo a trabajadores y usuarios del establecimiento. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los sujetos reventaron los candados de la parte posterior para acceder al local.

El robo se produjo en la madrugada del lunes 15 de septiembre, momento en el cual los delincuentes revisaron los cajones en los que los trabajadores guardan dinero y pertenencias. Al no hallar efectivo suficiente, sustrajeron los productos de higiene que encontraron en el lugar. Esta situación generó asombro entre vecinos y usuarios, quienes resaltan la rareza de que los delincuentes se llevaran rollos de papel higiénico en vez de dinero.

El administrador del baño indicó que este es el tercer robo registrado en el local. “Entraron, reventaron el candado y, como no había mucha plata, comenzaron a llevarse utensilios que utilizamos para trabajar, como papel higiénico y jabón líquido”, explicó a ATV Noticias y prefirió mantener su identidad en reserva. La reiteración de los robos evidencia la vulnerabilidad de estos espacios públicos frente a la delincuencia, a pesar de los esfuerzos por reforzar la seguridad.

Delincuentes optan por papel higiénico tras no hallar dinero

Según el encargado del baño, los responsables fueron dos personas que ingresaron por la parte posterior del local. Una revisó los cajones donde los trabajadores guardan dinero y objetos personales, mientras la otra se mantuvo vigilante. “Dos personas salen en la grabación. Y esas dos, una ingresa y rebusca donde dejamos nuestras cosas los trabajadores que estamos ahí”, declaró.

Ladrones se llevaron rollos de
Ladrones se llevaron rollos de papel higiénico tras no encontrar dinero en un baño público de Acho. Foto: Composición Infobae Perú

En esta ocasión, al no hallar suficiente dinero, los delincuentes se llevaron diez paquetes de papel higiénico y jabón líquido. Los trabajadores señalan que, a pesar de las medidas de seguridad implementadas, los sujetos siguen entrando por la parte posterior, donde la reja quedó vulnerable tras reparaciones anteriores.

Baño público sufre tercer asalto pese a medidas de seguridad

Este es el tercer robo registrado en el baño público frente a la Plaza de Acho. En las dos ocasiones anteriores, los ladrones utilizaron la misma modalidad: reventar candados y sustraer dinero o pertenencias de los trabajadores. “Las primeras veces también, de la misma manera, reventaron el candado y se llevaron el dinero del trabajo del día”, afirmó el administrador. La frecuencia de los robos ha llevado al local a reforzar la seguridad, aunque los delincuentes siguen encontrando puntos débiles.

“El tema de los robos hemos aumentado una reja más, pero por la parte de atrás nuevamente rompieron la malla”, agregó el responsable. Los ladrones aprovecharon un hueco que quedó tras reparaciones para ingresar otra vez. Esto deja en evidencia que los refuerzos de seguridad implementados no son suficientes ante los ataques consecutivos.

Los trabajadores denuncian que, a
Los trabajadores denuncian que, a pesar de reforzar la seguridad, los ladrones siguen ingresando por la parte posterior. Foto: Composición Infobae Perú

Exigen mayor presencia policial en la zona de Acho

Por la recurrencia de los robos, los encargados del baño solicitan más presencia policial inmediata en la zona de la Plaza de Acho. Consideran que la vigilancia constante sería un elemento disuasorio para los delincuentes y podría prevenir nuevos hurtos fácilmente.

El encargado detalló que la última incursión de los ladrones ocurrió mientras los trabajadores estaban ausentes por estricta precaución. Ante esto, los responsables del establecimiento piden medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los locales y la integridad de quienes los utilizan.

La Policía aún no se ha pronunciado sobre acciones específicas para este sector del Rímac, pero los comerciantes esperan que se implementen patrullajes y mecanismos de prevención más eficaces. Mientras tanto, los baños públicos permanecen vulnerables frente a los robos continuos.

