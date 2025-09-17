Delincuentes roban celular a madre en plena transmisión de TikTok mientras pedía donaciones para el tratamiento de su hijo

Asaltan a madre durante transmisión en TikTok mientras pedía ayuda para el tratamiento cardíaco de su hijo

Una madre de familia fue víctima de un violento robo mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok en el distrito de Alto Trujillo, en la región La Libertad. La mujer utilizaba la plataforma digital bajo la cuenta “Corazón nuevo para Samuel" para recaudar fondos destinados al tratamiento de su hijo, quien padece cardiomegalia, una enfermedad que requiere atención médica especializada y costosa.

Durante la transmisión, la madre realizaba dinámicas en la calle, moviéndose de un punto a otro dependiendo del monto de las donaciones recibidas. En ese momento, dos delincuentes se acercaron por detrás y le arrebataron su teléfono móvil. A pesar de que la víctima intentó explicarles que su hijo estaba enfermo, el asalto continuó, interrumpiendo abruptamente la transmisión y dejando en estado de shock a decenas de usuarios conectados.

Madre es asaltada mientras transmitía en TikTok para salvar la vida de su hijo. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok: El Sol Tv)

Delincuentes captados en video

El robo quedó registrado en tiempo real, y los rostros de los asaltantes quedaron grabados en la transmisión. Se trata de dos varones, aproximadamente de 30 años, quienes portaban gorras y aún no han sido identificados por las autoridades. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los usuarios y elevando la preocupación por la seguridad de las personas que realizan campañas solidarias en plataformas digitales.

Según reportes previos, la madre contaba con el apoyo de numerosos usuarios en TikTok, quienes contribuían económicamente para cubrir los gastos de medicamentos y los viajes a Lima para tratar a su hijo. La interrupción del asalto puso en riesgo la continuidad de la recaudación y afectó directamente la visibilidad de su causa.

Solidaridad virtual y apoyo de la comunidad

Tras la difusión del video, miles de internautas mostraron su apoyo mediante comentarios y compartiendo el material para alertar sobre el caso. Algunos usuarios organizaron cadenas de solidaridad para que la madre pueda continuar con la campaña de recaudación, mientras que otros exigieron medidas más estrictas contra la delincuencia que afecta a ciudadanos que buscan ayuda a través de plataformas digitales.

A pesar de la viralización del incidente, hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre la identidad de los delincuentes ni sobre el inicio de investigaciones por parte de la Policía. La comunidad espera que las autoridades actúen con rapidez y que la madre pueda recuperar los recursos y el apoyo que perdió con el robo de su dispositivo.

Campaña solidaria en TikTok se ve interrumpida por asalto a madre de familia en Alto Trujillo. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok:@samuelcaleb_19)

El menor, que además presenta síndrome de Down, depende de los fondos recaudados para continuar con su tratamiento. La madre ha reiterado la importancia de poder recuperar su teléfono o un dispositivo alternativo para seguir gestionando las donaciones y garantizar la atención médica de su hijo.