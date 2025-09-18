Perú

La familia Parodi se agranda: Mafer anuncia embarazo y Patricio se emociona al convertirse en tío por segunda vez

La noticia fue compartida por la hermana del ‘Pato’ con un emotivo video que mostró su felicidad, recibiendo felicitaciones de familiares y amigos como Flavia Laos

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Mafer Parodi anuncia embarazo y Patricio Parodi se emociona al compartir que será tío por segunda vez. Video: Instagram

“La familia crece”. Con esa frase, Patricio Parodi compartió en redes sociales la noticia que ha llenado de alegría a su entorno: su hermana menor, Mafer Parodi, espera a su primer hijo junto a su esposo Alfredo Zanatti.

El anuncio, realizado el 17 de septiembre a través de un emotivo video, marcó un nuevo capítulo para la familia Parodi y convirtió a Patricio en tío por segunda vez, un rol que el popular integrante de ‘Esto es guerra’ celebró con entusiasmo.

La reacción de Patricio Parodi ante el embarazo de Mafer fue inmediata y cargada de emoción. En su cuenta de Instagram, el chico reality publicó el video de la revelación, donde Mafer y Alfredo aparecen abrazados en la playa, mostrando la ecografía y la pancita de embarazo.

Mafer Parodi anuncia embarazo con
Mafer Parodi anuncia embarazo con tierno video junto a su esposo.

“Se viene primit@ para Aiti. La familia crece”, escribió Patricio, haciendo referencia a su sobrina Aitana, hija de su hermana Majo Parodi. En los comentarios, el guerrero expresó su felicidad: “La familia crece. Qué lindo. Muchas felicidades a ambos, primit@ para Ati”, se podía leer en los comentarios. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de seguidores, amigos y familiares.

Mafer Parodi, hermana de Patricio, anuncia que está embarazada

El anuncio de Mafer Parodi y Alfredo Zanatti se realizó a través de un video que capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales. En las imágenes, Mafer luce un vestido blanco y acaricia su vientre con una sonrisa, mientras Alfredo la abraza y juntos muestran la ecografía de su primer hijo.

“Te esperamos con todo el amor del mundo”, escribió Mafer en la publicación, que desató una ola de reacciones positivas. La pareja, que contrajo matrimonio en diciembre de 2023 tras varios años de relación, celebró así la llegada del segundo nieto para la familia Parodi, consolidando la unión y felicidad del clan.

Majo Parodi felicita a su
Majo Parodi felicita a su hermana melliza por embarazo y anuncia que será la madrina.

La noticia no solo conmovió a Patricio, sino que también generó entusiasmo en otros miembros de la familia. Majo Parodi, melliza de Mafer y madre de Aitana, compartió su alegría en redes sociales y confirmó que será la madrina del nuevo bebé: “Te esperamos con ansias, BB mío. Aiti tendrá su primitio/a y yo seré madrina”, escribió junto a una imagen acariciando el vientre de su hermana.

Por su parte, Verónica Costa, madre de los Parodi, dedicó un mensaje emotivo a Mafer: “Serás una madre maravillosa mi vida”, publicó en Instagram. Incluso Flavia Laos, expareja de Patricio, se sumó a las felicitaciones: “No tengo dudas que van a ser unos papis increíbles”, comentó en la publicación de Mafer. Cabe recordar que la popular influencer es muy amiga y cercana a las hermanas Parodi.

Seguidores celebran el rol de tío que tiene Patricio Parodi

El entorno digital también reflejó el cariño de los seguidores, quienes celebraron la noticia y destacaron el papel de Patricio Parodi como tío. La relación cercana entre el chico reality y su sobrina Aitana, hija de su hermana Majo, ha sido visible en diversas publicaciones de sus redes sociales, donde se les ve compartiendo momentos de juego y complicidad.

Patricio Parodi comparte emocionado que
Patricio Parodi comparte emocionado que su hermana Mafer está embarazada.

Hace algunos días, se pudo ver en redes cuando Patricio visitó a Aitana en el nido y la pequeña va corriendo a su encuentro. Además, siempre ha compartido fotografías o videos junto a su sobrina, reforzando el vínculo familiar que ahora se amplía con la llegada del nuevo bebé.

La expectativa por el nacimiento del segundo sobrino o sobrina de Patricio Parodi ha generado una ola de mensajes positivos y buenos deseos en redes sociales. Los seguidores del guerrero auguraron que mantendrá un papel entrañable con el nuevo integrante de la familia, recordando el cariño y dedicación que ha mostrado con Aitana.

