Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se casaron en una íntima boda en Estados Unidos

Isabel Acevedo se casó con su novio Rodney Rodríguez. (Instagram)

¡Se casó! Isabel Acevedo y su novio Rodney Rodríguez pasaron a la fila de los casados este sábado 04 de marzo en una íntima ceremonia civil en Estados Unidos. La bailarina utilizó sus redes sociales para compartir un romántico vídeo, donde ambos posan frente a las cámaras con sus respectivos trajes para llevar a cabo el matrimonio.

Como se recuerda, la feliz pareja se comprometió hace poco más de 8 meses en medio de un viaje a México. Ambos sorprendieron con este anuncio, pues pocos conocían que el empresario le había pedido la mano. “Ya estamos comprometidos muchos meses atrás, solo que no lo hicimos público. Ya hay anillo y todo, hace rato. Fue en México, me hizo una sorpresa... me lo pidió en la Isla Mujeres”, contó la popular ‘Chabelita’ en América Hoy mientras enseñaba su anillo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Acevedo quiso que sus fieles seguidores vivan este día especial con ella. Por ello, no dudó en compartir cada detalle de los preparativos desde tempranas horas. La exchica reality publicó cómo se estaba preparando en maquillaje y peinado.

Instagram.

Horas después, la exintegrante de ‘Combate’ emocionó a sus fans con un tierno vídeo junto a Rodney Rodríguez. Los dos fueron los protagonistas de un corto clip donde anunciaron que ya son marido y mujer. Ella se luce con su vestido blando y bouquet de rosas rojas, mientras que él vistió un esmoquin color azul. De fondo musical se escucha el tema de Alejandro Fernández, ‘Me hace tanto bien’.

“Desde hoy en adelante caminando juntos ....Mi compañero de vida 04/03/23″, escribió Acevedo como descripción.

Las reacciones en su plataforma digital no se hicieron esperar y múltiples usuarios como amigos y seres queridos le enviaron sus mejores deseos. “Muchas felicidades. No hagas caso a los malos comentarios, es pura envidia”, “No lo puedo creer, muchas felicidades. Se te ve muy feliz y lo haces sentir. Que seas feliz”, “Qué linda noticia. Muchas felicidades”, fueron algunos de los comentarios.

Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se conocieron en enero de 2022, luego de que se separara de Christian Domínguez. La bailarina fue captada besando a un misterioso galán y desde entonces no han dejado de mostrar su amor en las plataformas digitales. Incluso, él ha aparecido en televisión en algunas oportunidades acompañándola.

Isabel Acevedo se casó. (Instagram)

¿Habrá boda religiosa?

Luego de darse a conocer que Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se habían comprometido, la mamá de la bailarina rompió su silencio con respecto a la boda de su hija. Durante una entrevista con el programa ‘América Hoy’, Doña Rosa reveló que su primogénita se casaría en dos países, pues su novio es de Estados Unidos y ella de Perú.

“Los papás queremos lo mejor para los hijos, lo mejor. Bueno, va a ser una boda civil (Estados Unidos) porque la religiosa será aquí en Perú. Nosotras las mujeres siempre vemos los detalles, ¿No? Yo soy así, el detalle de que tiene ser un hombrón, pues al lado de mi hija tan guapa. Yo quiero lo mejor para ella, al final Dios te pone las personas correctas”, dijo.

“Lo que me gusta es un hombre muy trabajador, muy empeñoso y por ahí con Isabel han hecho un dúo porque ella es así, full chamba, trabajo, pero más el tema era eso, ¿No? Molestaba a Isabel que era un chato, pero el chato ha demostrado ser una buena persona”, agregó.