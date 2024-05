Magaly Medina calificó de patéticos a Karla Tarazona y Christian Domínguez por bromear con ‘Chabelita’: “De mal gusto”

Magaly Medina condena a Christian Domínguez y Karla Tarazona por bromear con ‘Chabelita’. (Captura: Magaly Tv La Firme)

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 9 de mayo, su conductora Magaly Medina no pudo con su genio y arremetió contra Christian Domínguez y Karla Tarazona por una broma de mal gusto realizada durante su programa ‘Préndete’. La pareja hizo referencia a ‘Chabelita’, el apodo de Isabel Acevedo, la expareja del cumbiambero, desatando la indignación de la periodista de espectáculos.

Todo ocurrió, cuando los conductores en un segmento del programa de Panamericana Televisión, donde hicieron pasar a una señora del público que le decían cariñosamente ‘Chabelita’, algo que generó las risas en el set, y que hasta el exconductor de ‘América Hoy’ se ponga a mencionarla en varias oportunidades en vivo.

“Te va a gustar presentarla. Te presento a Chabelita. ¡Échale! ¡Eso! Ella es Chabelita. Toda ella es Chabelita. ¡Eso es!”, se le escucha decir a Tarazona, mientras la señora pasaba ante las cámaras, y el cantante de cumbia se bromeaban en el set. Como se sabe, Isabel Acevedo fue la ‘manzana de la discordia’ entre Karla y Domínguez.

Magaly Medina condena a Christian Domínguez y Karla Tarazona por bromear con ‘Chabelita’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Ante ello, la figura de ATV no dudó en cuestionarlos. “Pero hoy en el programa, porque como es colaborador de Karla Tarazona, ellos dos ahora intentan hacer rating a base de vender su supuesta amistad, su supuesta paternidad responsable, su supuesta paternidad compartida. Pero ahora hicieron un chiste de mal gusto. Yo no sé cómo Karla puede tener tan mal tino”, dijo en un inicio.

La periodista no ocultó su molestia e indignación por el tipo de espectáculo que están ofreciendo ambos tras la ruptura de Christian con Pamela Franco. “Ahora se ríe Karla Tarazona de ‘Chabelita’, cuando ‘Chabelita’ fue su cruz. Antes lloraba de programa en programa, de canal en canal, con el calzón de la Chabelita en la mano, diciendo esta es la prueba de que ese hombre me engañó con la ‘Chabelita’. Y ahora buscó entre el público alguien llamado Chabelita. No sé si será realmente eso cierto para que entre los dos reírse y generar risas. Yo no sé, de quién, porque el otro se presta también para toda la tontería”, acotó.

Magaly los calificó de ‘patéticos’ y se atrevió a asegurar que ambos podrían haber retomado su relación.“De verdad que a mí me parecen los dos bien patéticos y no me asombraría para nada que estos ya hayan retomado su good time, su relación, lo que sea, pero de que estos estén en otra cosa más que amistad, aunque no lo quieran decir. No sé, apuesto algo a que eso ya debe estar pasando”, expresó Magaly.