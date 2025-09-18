Perú

Familiares de víctimas y activistas rechazan maniobra de la Defensoría ante el TC y protestan por Ley de Amnistía

Colectivos rechazan la demanda de inconstitucionalidad presentada por Josué Gutiérrez y advierten que el Tribunal Constitucional podría blindar a responsables de violaciones de derechos humanos

Por Olenka Pizarro

Guardar
Familiares de víctimas en el
Familiares de víctimas en el Cerro San Cristóbal rinden homenaje antes de iniciar una marcha en demanda de justicia y dignidad. - Crédito: Proyección Informativa

Bajo el lema “Hasta que la justicia se haga costumbre”, los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, así como durante los regímenes de Manuel Merino y Dina Boluarte, anunciaron una jornada de protesta para este jueves 18 de septiembre.

La movilización tendrá como punto de partida la sede central de la Defensoría del Pueblo (Jr. Ucayali N.° 394, Lima) a las 3:30 p.m., donde entregarán una carta al defensor Josué Gutiérrez. El documento rechaza la demanda de inconstitucionalidad que Gutiérrez presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado lunes, con el fin de obligar a jueces y juezas a aplicar la cuestionada Ley de Amnistía.

Defensoría del Pueblo del Perú.
Defensoría del Pueblo del Perú. (Foto: Andina)

“Amnistía no es justicia, es impunidad para responsables de violaciones a los derechos humanos”, advirtieron los familiares y activistas en su convocatoria.

FOTO DE ARCHIVO. Familiares con
FOTO DE ARCHIVO. Familiares con fotos de sus allegados acompañan las búsquedas de los restos de las víctimas de la Universidad La Cantuta, desaparecidas en 1992, durante el gobierno del expresidente peruano Alberto Fujimori, en Lima, Perú, el 22 de junio de 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Camino hacia el Palacio de Justicia

Tras la entrega de la carta, los colectivos realizarán una caminata hacia el Palacio de Justicia, donde, a partir de las 5:00 p.m., sostendrán un plantón como parte de la vigilia que mantienen desde hace cinco semanas contra la Ley de Amnistía.

Los familiares alertan que, de declararse constitucional la norma, los jueces y fiscales quedarían impedidos de aplicar control difuso, lo que dejaría a las víctimas en una situación de absoluta indefensión.

Josué Gutiérrez. Foto: Defensoría del
Josué Gutiérrez. Foto: Defensoría del Pueblo.

Contradicciones en la Defensoría

La presentación de la demanda ha generado controversia, pues en abril pasado, durante el debate parlamentario, Carlos Fernández Millán, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, saludó la iniciativa.

“En anteriores oportunidades, cuando se dieron leyes de amnistía luego de la lucha contra el terrorismo, la institución se opuso. Ahora han pasado muchos años y sabemos que resulta que esta situación se resuelva de una vez”, declaró entonces.

Demanda de inconstitucionalidad contra la
Demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

Pese a esta postura inicial, el actual petitorio del defensor sostiene que la Ley de Amnistía vulnera el derecho de igualdad, la verdad, la justicia, la reparación y la tutela jurisdiccional efectiva, además de contradecir la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Fallos judiciales y advertencias del TC

Hasta la fecha, tres jueces —Jorge Chávez Tamariz, Leodán Cristóbal Ayala y Richard Concepción Carhuanchohan inaplicado la Ley de Amnistía en procesos contra exmilitares, invocando control difuso.

No obstante, el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse advirtió que, si el tribunal la declara constitucional, “los jueces tienen que aplicar la ley constitucionalizada”.

Familiares de víctimas de las
Familiares de víctimas de las protestas marchan por el Centro de Lima en la llamada Gran Marcha Fúnebre.

Posición del Ejecutivo

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, volvió a expresar su respaldo a la norma. “El Ministerio de Justicia está en la obligación de acatarla y defenderla”, señaló en una reciente entrevista, en la que anunció que se reunirá con procuradores para iniciar acciones legales contra jueces que se nieguen a aplicarla.

La Ley de Amnistía fue impulsada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha solicitado al Estado peruano abstenerse de aplicarla por contravenir estándares internacionales.

LIMA 6 DE JULIO DEL
LIMA 6 DE JULIO DEL 2025.PRESIDENTA BOLUARTE LIDERARÁ PRESENTACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO SOBRE PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA – REINFO

Antecedentes judiciales

En agosto, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró inaplicable la norma en el caso de exmilitares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, señalando que resultaba “abiertamente inconstitucional” al contradecir la Convención Americana.

Los familiares de víctimas sostienen que esta sentencia, junto con las resoluciones de otros magistrados, evidencia que la Ley de Amnistía “solo busca blindar la impunidad” y debilitar el acceso a la justicia.

Organización de familiares de víctimas
Organización de familiares de víctimas encabezó la marcha con mensajes de memoria y justicia. Foto: Jacqueline Fowks

El pronunciamiento de los familiares concluye con un llamado a no ceder: La impunidad no prosperará. La lucha por justicia continúa”.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloLey de amnistíaDerechos humanosTribunal constitucionalperu-noticias

Más Noticias

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros entre la UEFA Champions League, la participación de Alianza Lima en Copa Sudamericana, así como otros duelos electrizantes

Partidos de hoy, jueves 18

Marcello Bencardino advierte un detalle en el elenco de Perú que disputa el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: “No tenemos jugadoras tan altas”

El seleccionador nacional comprende que esa problemática puede repercutir en el camino de la competición. Ante esa situación, estableció una estrategia con la que busca réditos en el campo

Marcello Bencardino advierte un detalle

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tras su debut victorioso, la escuadra nacional salta otra vez a la cancha para pelear por su segundo triunfo en el torneo. Sigue las incidencias del encuentro

Perú vs Chile EN VIVO

Retiro AFP 2025: los pros, los contras y lo que pasará con las cuentas que quedarán con fondo cero tras acceso a 4 UIT

El retiro extraordinario de fondos y la eliminación del aporte obligatorio para independientes han generado incertidumbre sobre el futuro del sistema previsional en Perú

Retiro AFP 2025: los pros,

Procesión del Señor de los Milagros será vista en el mundo entero con apoyo directo del papa León XIV, señala cardenal Castillo

El arzobispo de Lima destacó que esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del pontífice, busca llevar un mensaje de fe y unidad en medio de un contexto mundial adverso

Procesión del Señor de los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marisol Pérez Tello asegura que

Marisol Pérez Tello asegura que firmas falsas en padrón de afiliados de Primero La Gente responde a una “falla en el sistema”

JNE aprueba reincorporación de 11 mil militantes apristas desafiliados por personero legal del partido

Defensoría del Pueblo: sindicato pide a Josué Gutiérrez retirar demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía

Keiko Fujimori acusa a Delia Espinoza de ‘fiscal politizada’ y advierte “grave intento de atentado contra la democracia”

Las razones por las que Delia Espinoza solicita que Fuerza Popular sea declarado ilegal y quede fuera de Elecciones

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo y su reacción

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Hijo de Lucía de la Cruz desmiente a cantante criolla por polémico depósito de 8 mil soles: “No tengo acceso a ese dinero”

Ricardo Rondón sale en defensa de Maju Mantilla tras su emotiva renuncia a ‘Arriba mi gente’

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Ethel Pozo arremete contra Rosángela Espinoza por insinuar beso entre Onelia Molina y Patricio Parodi: “Eres agresiva”

DEPORTES

Perú vs Chile EN VIVO

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Wilmer Aguirre apunta en contra de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Nos robaron, nos metieron la mano al bolsillo”

El Mundial de Vóley Masculino 2025 se verá por señal abierta: canal peruano que transmitirá los octavos de final

Ayacucho vs Cusco FC 0-1: resumen del triunfazo ‘dorado’ para tomar la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025