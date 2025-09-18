Perú

Daños en sitio arqueológico El Chorro: movimientos de tierra, cercos, muros y corte directo a un montículo prehispánico en Lambayeque

El Ministerio de Cultura dispuso medidas inmediatas para frenar construcciones y cercos dentro del área protegida, además de ordenar señalización y paralización de obras

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Construcción de cerco y muro
Construcción de cerco y muro con corte al montículo prehispánico (232 m² depredados). (Composición: Infobae)

El distrito de Pomalca, en la provincia de Chiclayo, guarda vestigios que dan cuenta de un pasado prehispánico todavía por descubrir en su totalidad. Uno de esos espacios es el sitio arqueológico El Chorro, ubicado en la región Lambayeque, que hoy se encuentra bajo un régimen de protección provisional dispuesto por el Ministerio de Cultura. La medida busca frenar intervenciones no autorizadas y garantizar la conservación de un espacio donde se han identificado daños recientes ocasionados por actividades humanas.

El anuncio se formalizó a través de la Resolución Directoral N.º 000325-2025-DGPA-VMPCIC/MC, publicada en el Diario Oficial El Peruano. El documento establece un periodo inicial de dos años prorrogables para la preservación del sitio. Durante ese tiempo, se espera avanzar en el proceso de declaración y delimitación definitiva que permitirá incorporar el área como patrimonio cultural protegido por el Estado.

La decisión surge tras la verificación de alteraciones significativas. De acuerdo con el Informe de Inspección N.º 11-2025-LMG-DDC LAM-MC, especialistas constataron modificaciones del terreno, la instalación de cercos, la construcción de muros y hasta el corte de un montículo prehispánico, probablemente causado por maquinaria pesada. La situación, alertaron los técnicos, pone en riesgo la integridad de un espacio que forma parte de la historia arqueológica del norte peruano.

Daños verificados en El Chorro

Publicada en El Peruano mediante
Publicada en El Peruano mediante la Resolución Directoral N.º 000325-2025-DGPA-VMPCIC/MC, establece un régimen de protección provisional por dos años. (Composición: Infobae)

El informe técnico presentado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque detalla tres afectaciones principales. La primera corresponde a la adecuación de una plataforma de tierra marrón de aproximadamente 5,467 metros cuadrados. La segunda es la construcción de un cerco perimétrico de más de 900 metros cuadrados, acompañado de un muro y un corte transversal al montículo prehispánico, lo que generó una zona depredada de 232 metros cuadrados.

Una tercera alteración comprende el asentamiento de estructuras sobre un área de 170 metros cuadrados. Allí se levantaron construcciones de adobe y material noble en pleno proceso de obra. La descripción técnica precisa coordenadas UTM que permiten ubicar cada uno de estos puntos, evidenciando la magnitud de las intervenciones.

El documento advierte que estos cambios son producto de acciones antrópicas que no cuentan con autorización y que, de continuar, pueden comprometer la conservación del lugar.

Medidas de protección adoptadas

Retiro de cercos y estructuras,
Retiro de cercos y estructuras, paralización de obras, señalización de intangibilidad y prohibición de nuevos permisos municipales. (Gob)

<br>

La resolución establece disposiciones inmediatas. Entre ellas, el retiro de cercos, muros y estructuras que se construyeron dentro del polígono de protección, además de la paralización de toda actividad que signifique riesgo para el sitio. También se ordena colocar señalización visible que indique la intangibilidad del área y comunicar a la Municipalidad Distrital de Pomalca y otras autoridades locales la obligación de abstenerse de otorgar autorizaciones que contradigan la norma.

El Ministerio de Cultura precisó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque se encargará de ejecutar y supervisar las acciones de control, mientras que la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal iniciará los trámites administrativos para la declaración definitiva del bien.

“Paralización y/o cese de la afectación”, “retiro de cercos, estructuras precarias y muros que se encuentren en procesos de construcción” y “colocación de paneles sobre su intangibilidad” son algunas de las medidas preventivas detalladas en el documento oficial.

La disposición se ampara en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que reconoce como de interés social y necesidad pública la identificación, conservación y difusión de los bienes culturales. Asimismo, se fundamenta en el Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, que introdujo el régimen especial de protección provisional para bienes arqueológicos no declarados o en proceso de delimitación.

El texto de la resolución enfatiza que este régimen permite al Estado realizar actos inmediatos de defensa y conservación en casos de afectación comprobada o de riesgo inminente. En ese marco, El Chorro ingresa a un proceso que busca garantizar su resguardo frente a acciones no autorizadas y que podría extenderse por dos años más si las condiciones lo requieren.

“Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más”, se recuerda en el texto, conforme al Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural.

Responsabilidades institucionales

Dirección Desconcentrada de Cultura de
Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque: supervisión y control. (Gob)

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque tiene a su cargo las tareas de fiscalización y la ejecución de medidas preventivas. A su vez, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal será la responsable de iniciar el proceso para definir los límites oficiales del sitio arqueológico.

El Ministerio de Cultura dispuso además notificar a las autoridades locales, incluida la Municipalidad Distrital de Pomalca, para que actúen conforme a sus competencias y se abstengan de otorgar permisos que puedan afectar la conservación de El Chorro.

Temas Relacionados

LambayequeSitio arqueológico El ChorroMinisterio de Culturaperu-noticias

Más Noticias

Ralstonia pickettii, la bacteria que infectó a 12 niños en el INSN de San Borja: qué es, síntomas y por qué puede llegar a ser mortal

El reciente brote de infecciones en 12 menores revela los desafíos que representa este germen en hospitales, especialmente para menores con defensas bajas. Infobae Perú conversó con el doctor César Sánchez Álvarez, especialista en enfermedades infecciosas

Ralstonia pickettii, la bacteria que

8 de cada 10 jóvenes peruanos ven indispensable poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, según encuesta Ipsos

En regiones del centro y sur del país, la aprobación para modelos flexibles alcanza el 90%

8 de cada 10 jóvenes

Wilmer Aguirre apunta en contra de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Nos robaron, nos metieron la mano al bolsillo”

El ‘Zorrito’ recuerda con amargura la última vez que ambos elencos se enfrentaron en el escaparate internacional. “Tenemos que ganar sí o sí para dejar atrás todo”, dijo

Wilmer Aguirre apunta en contra

Madre latina en EE.UU. pide ayuda para regresar a Lima con sus hijos gemelos que luchan contra el cáncer

El tiempo se agota para María Isabel Guevara y sus hijos, quienes deben volver a Perú tras meses de tratamiento médico en Estados Unidos y ante la inminente expiración de su estadía

Madre latina en EE.UU. pide

El papa León XIV afirma que más del 90% de denuncias de abusos en la Iglesia son verídicas: “No lo están inventando”

El pontífice pidió abordar el tema con justicia, respeto y compasión hacia las víctimas. También advirtió sobre las denuncias falsas y la lentitud de los procesos judiciales

El papa León XIV afirma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las razones por las que

Las razones por las que Delia Espinoza solicita que Fuerza Popular sea declarado ilegal y quede fuera de Elecciones

Alcalde de Pataz acusa a César Acuña de tener “una actitud muy miserable con los pueblos” por incumplir obras viales

Delia Espinoza pide al PJ declarar ilegal a Fuerza Popular y cancelar su inscripción como partido

Dina Boluarte brindará un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas: Esta es su agenda completa

Susel Paredes presenta proyecto de ley que reconoce el trabajo sexual como actividad lícita en el Perú

ENTRETENIMIENTO

‘La Chama’ asegura que Gustavo

‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

Maju Mantilla anuncia entre lágrimas su retiro de ‘Arriba Mi Gente’: “Han dañado mi reputación y la de otras personas”

Maju Mantilla responde sobre supuesto vínculo sentimental con Fernando Díaz: “La mentira repetida no se convierte en verdad”

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

Latin Grammy 2025: Susana Baca, Nicole Zignago y Alejandro y María Laura destacan entre los nominados peruanos

DEPORTES

El Mundial de Vóley Masculino

El Mundial de Vóley Masculino 2025 se verá por señal abierta: canal peruano que transmitirá los octavos de final

Wilmer Aguirre apunta en contra de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Nos robaron, nos metieron la mano al bolsillo”

Ayacucho vs Cusco FC 0-1: resumen del triunfazo ‘dorado’ para tomar la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025