Emblemático edificio fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación: el Ex Cine Teatro Tropical transformó el entretenimiento en Chiclayo

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Ex Cine Teatro Tropical por su valor histórico y arquitectónico. Foto: Ministerio de Cultura

El emblemático Ex Cine Teatro Tropical de Chiclayo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, por su valor histórico, arquitectónico y cultural. El inmueble, inaugurado en 1945, marcó una época en la vida social de la ciudad, convirtiéndose en el principal espacio de entretenimiento de la región Lambayeque durante más de medio siglo.

La declaratoria reconoce a este recinto como un referente de la arquitectura de entretenimiento de mediados del siglo XX, al mismo tiempo que resalta su aporte a la memoria colectiva de los chiclayanos. Su sala principal, considerada la más grande y moderna de la ciudad en su momento, acogió a generaciones que acudieron a disfrutar de funciones de cine, espectáculos artísticos y actividades culturales.

Además de su valor simbólico, el Ex Cine Teatro Tropical forma parte del entorno monumental del centro histórico de Chiclayo, junto a la Catedral Santa María y el antiguo Hotel Royal. Con la decisión oficial, se busca preservar no solo su estructura física, sino también la historia y el significado que representa para la identidad cultural lambayecana.

El Ex Cine Teatro Tropical es considerado uno de los últimos testimonios de la arquitectura de entretenimiento del siglo XX en Chiclayo. Foto: Ministerio de Cultura

El valor patrimonial del Ex Cine Teatro Tropical

El Ex Cine Teatro Tropical constituye un ejemplo notable de la arquitectura republicana destinada al entretenimiento. El edificio conserva elementos originales como molduras, balcones y detalles decorativos, que lo convierten en un referente de la construcción de mediados del siglo XX en el norte del país.

En cuanto a su diseño estructural, combina pórticos de concreto armado con columnas, contrafuertes y arbotantes en la sala principal. Estas características reflejan los avances técnicos de la época y dotaron al inmueble de solidez y modernidad. En su momento, contó con la sala más grande y moderna de la ciudad, con capacidad para más de 1.200 personas, lo que lo convirtió en un hito dentro del desarrollo urbano de Chiclayo.

Fotografía muestra la época de esplendor del Cine Teatro Tropical, con funciones que reunían a cientos de chiclayanos. Foto: Chiclayo Que Rico

El interior estaba equipado con butacas “Pullman”, que ofrecían comodidad y distinción a los espectadores. Sus paredes lucían relieves inspirados en las tres regiones naturales del Perú, obra del artista chiclayano Miguel Baca Rossi, mientras que su pantalla de “jebe Mirrophonic” era considerada de última tecnología en su tiempo. Estos detalles reforzaban la experiencia cinematográfica y escénica en una ciudad que empezaba a consolidarse como centro cultural y comercial del norte peruano.

Con una superficie de 2,143 metros cuadrados, el inmueble fue inaugurado oficialmente el 28 de julio de 1945. Su funcionamiento se extendió hasta el año 2001, cuando quedó en desuso. Desde entonces, el edificio ha permanecido cerrado, lo que generó un progresivo deterioro en su estructura. La declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación busca ahora garantizar su preservación, conservación y puesta en valor.

El Ministerio de Cultura resaltó que el reconocimiento permitirá asegurar la protección de uno de los últimos testimonios de la arquitectura de entretenimiento en la región Lambayeque. Con ello, se reafirma el compromiso de la institución de salvaguardar los bienes culturales que forman parte de la identidad e historia del país.

Ciudadanos exigen restauración ex Cine Teatro Tropical

La declaratoria del Ex Cine Teatro Tropical como Patrimonio Cultural de la Nación generó una ola de reacciones en redes sociales. Los usuarios expresaron satisfacción por la medida, pero también exigieron al Ministerio de Cultura acciones inmediatas de conservación y mantenimiento para evitar que el inmueble siga deteriorándose.

Foto: Ministerio de Cultura

“¿Y cuándo le van a dar mantenimiento?”, “Al fin, pero es necesario cuidarlo”, y “Esperemos que con este nombramiento contribuyan a preservar dicho monumento”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación oficial del Mincul en Facebook. Estas expresiones reflejan la expectativa ciudadana por recuperar uno de los espacios más representativos de la memoria colectiva chiclayana.

El ex cine se encuentra ubicado en el parque principal de Chiclayo, un espacio rodeado de construcciones históricas como la Catedral Santa María y el antiguo Hotel Royal. Durante más de medio siglo, fue el lugar preferido de los chiclayanos para disfrutar de espectáculos cinematográficos y actividades culturales, consolidándose como un punto de encuentro en la vida social de la ciudad.

Tras su cierre en 2001, el edificio ha permanecido abandonado, lo que generó preocupación entre los vecinos por el deterioro de su infraestructura. Con la reciente declaratoria, los ciudadanos esperan que se impulsen proyectos de restauración que permitan devolverle su esplendor original y convertirlo nuevamente en un espacio cultural al servicio de la comunidad.

El reconocimiento del Ministerio de Cultura marca un paso importante en la protección del patrimonio lambayecano. No obstante, la expectativa recae ahora en la implementación de planes de conservación que aseguren que el Ex Cine Teatro Tropical no solo quede como un monumento histórico, sino que se integre a la vida cultural de Chiclayo y se preserve para las futuras generaciones.