Colapso en la Línea 1: usuarios hacen largas filas desde hace más de siete horas y Metro de Lima explica el motivo

Miles de usuarios enfrentan extensas filas y retrasos este jueves para acceder a la Línea 1 del Metro de Lima. El incidente, registrado desde las 05:00 horas del 18 de septiembre, afecta a todas las estaciones que conectan los distritos de San Juan de Lurigancho con Villa El Salvador, generando esperas más de una hora solo para ingresar a los andenes.

Según reportó Exitosa Noticias, usuarios expresaron su malestar por la falta de información. “No hay comunicación, absolutamente no sabemos nada”, afirmó un pasajero en la estación María Auxiliadora, mientras esperaba que la fila avanzara para llegar a su destino en San Juan de Lurigancho.

Una usuaria, que aguardaba para desplazarse a Angamos, contó haber esperado más de una hora. Según dijo, ya llevaba bastante tiempo de retraso para ingresar a sus centros de labores.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta el medio que es el último reporte, estudiantes y trabajadores con mochilas permanecen expuestos al sol, intentando protegerse mientras aguardaban novedades. “La verdad, es una cola inmensa tanto aquí como en la otra fila”, describió un pasajero, estimando que un recorrido alternativo en bus hacia San Borja podría demandar más de una hora y media.

El problema no se limita a las filas para ingresar a las estaciones, que se extienden por varias cuadras, sino que también alcanza los andenes y el interior de los trenes debido a la demora en la llegada de las unidades. Según comentarios de usuarios en redes sociales, los trenes pueden tardar hasta media hora en pasar.

Además, varios pasajeros reportaron que los trenes se detienen de forma intempestiva durante el recorrido, permaneciendo inmovilizados alrededor de diez minutos. En algunos casos, algunos trenes suspendieron su servicio y obligaron a los usuarios a descender, dejándolos a la espera de otra unidad.

¿Qué está pasando en Línea 1?

El primer comunicado oficial fue publicado a las 06:00 horas, donde Línea 1 pidió disculpas por las molestias y aseguró trabajar para restablecer el servicio en “el más breve plazo”. Cerca de las 11:00, emitió el tercer mensaje atribuyendo las demoras a fallas técnicas y sugirió a los pasajeros considerar rutas alternas: “Ante demoras por fallas técnicas, les sugerimos evaluar rutas alternas para sus viajes”, publicó el consorcio.

Según la cobertura de Exitosa Noticias, varios trenes permanecieron inmovilizados en puntos clave, como San Juan de Miraflores, sin presencia de representantes oficiales que brindaran explicaciones. La ausencia de información precisa aumentó el desorden y la incertidumbre sobre la reactivación total del servicio.

La contingencia afectó principalmente a quienes dependen exclusivamente de la Línea 1 para acudir a sus trabajos o centros de estudio en los distritos más transitados de Lima, obligándolos a buscar alternativas mientras la situación se mantenía sin solución durante varias horas.

¿Cómo contactarse con Línea 1?

El número de contacto principal para la Línea 1 del Metro de Lima es 0800-111-21. La llamada es gratuita desde teléfonos fijos, móviles o públicos ubicados en las estaciones. Este canal está habilitado para consultas, reportes de incidentes o recuperación de objetos perdidos.