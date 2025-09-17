Perú

Avenida Grau estará cerrada por tres meses: Línea 1 aclara que estación del Metro de Lima operará con normalidad durante las obras

A pesar de la restricción vehicular, la entrada a la estación permanece disponible, mientras autoridades implementan desvíos y recomiendan planificar desplazamientos para evitar demoras en el transporte público y privado

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Foto: Andina
Foto: Andina

Desde el lunes 15 de septiembre, un tramo de la avenida Grau se encuentra cerrado de manera total y así se mantendrá durante tres meses. La medida forma parte de las obras de la nueva Vía Expresa Grau, proyecto que busca mejorar la conectividad del transporte en la capital y que rodea la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

La Municipalidad de Lima precisó que la restricción de tránsito se aplicará entre las avenidas Aviación y el jirón Junín, un tramo que afecta directamente a los usuarios que llegan o salen de la estación Grau. Este corredor es uno de los más utilizados de la ciudad, donde circulan vehículos particulares, transporte público y personas que se dirigen al Hospital 2 de Mayo.

Para minimizar el impacto en la movilidad, las autoridades implementaron un plan de desvíos con rutas alternas en distintos sentidos de circulación. A pesar del cierre, el acceso a la estación Grau permanece abierto, y los trabajos se realizan las 24 horas con personal diurno y nocturno para cumplir los plazos establecidos.

¿Estación Grau del Metro de Lima estará cerrada?

El Metro de Lima informó que el acceso a la estación Grau de la Línea 1 permanecerá operativo durante las obras. La operación de la estación no se ha visto afectada por el cierre de la avenida ni por las tareas de ampliación de la Vía Expresa Grau.

“El funcionamiento de esta estación no ha sido afectado por los trabajos de ampliación de la Vía Expresa Grau ni los cierres de las avenidas realizados por la Municipalidad de Lima. La Línea 1 del Metro de Lima opera con normalidad en sus 26 estaciones. Les sugerimos estar atentos a los desvíos vehiculares comunicados por la Municipalidad de Lima para evitar contratiempos en sus viajes”, precisó la entidad.

Además, el acceso peatonal hacia la estación no se ha restringido, por lo que los usuarios pueden ingresar con normalidad pese a la paralización del tránsito vehicular en la avenida Grau.

La Línea 1 del Metro de Lima recomendó a los usuarios tomar precauciones al trasladarse por la zona. Sugerieron planificar los viajes con anticipación, estar atentos a los desvíos vehiculares implementados por la Municipalidad de Lima y prever mayor tiempo de desplazamiento para evitar contratiempos, especialmente en los horarios punta, cuando el flujo de pasajeros y vehículos es más alto.

Tramo de la avenida Grau cerrado por obras de infraestructura

El cierre afecta la circulación completa entre las avenidas Aviación y Junín. Esta medida se suma a la restricción parcial que ya existía entre Lucanas y Aviación, donde únicamente operan las vías auxiliares. El proyecto tiene una extensión de 2.8 kilómetros y contempla la pavimentación de calzadas principales, habilitación de intersecciones y acondicionamiento de cruces semaforizados.

En la zona se realizan trabajos de vaciado de concreto, construcción de sardineles y nivelación de la superficie. Asimismo, se prepara infraestructura para cuatro estaciones del Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y una conexión directa con la estación Grau del Metro. Este empalme permitirá que los pasajeros puedan transbordar entre ambos sistemas sin salir a la superficie.

La ejecución de estas obras es clave para optimizar la movilidad en un sector con alta demanda de transporte público y tránsito vehicular, especialmente en horarios punta.

Rutas alternas para autos y transporte público durante el cierre

El plan de desvío establece rutas diferenciadas para autos particulares y transporte público. Quienes se dirigen de El Agustino hacia el Cercado de Lima deberán tomar los jirones Junín y Lucanas antes de reincorporarse a la avenida Grau. Para los vehículos que van desde el centro hacia El Agustino, las alternativas son los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín.

Desde la avenida Nicolás Ayllón, los conductores pueden seguir por la avenida José de la Riva Agüero, continuar por la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas, hasta reincorporarse a la vía principal. Si el punto de partida es la avenida Aviación, se habilitará la vía auxiliar de Grau para enlazar con las rutas de desvío establecidas.

La Municipalidad de Lima recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados sobre las rutas alternas para reducir posibles congestiones en la zona afectada.

