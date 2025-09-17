PNP incauta más de 350 mil cigarrillos ilegales ocultos en un camión de basura

Contrabando.

Un operativo de la Dirección de la Policía Fiscal permitió la incautación de más de 350,000 cigarrillos ilegales camuflados en un camión de residuos sólidos que tenía como destino Lima. La intervención se realizó en la garita de control de Pucusana y forma parte de los esfuerzos contra los delitos aduaneros.

El vehículo, de placa X2R-899/V9R-996, había partido de Arequipa rumbo a la capital. Según el parte policial, el conductor mostró una actitud sospechosa durante la inspección, lo que motivó a los agentes a revisar el cargamento. En medio de la basura encontraron cajas de cartón con cigarrillos de diversas marcas, entre ellas Golden Beach y Pine.

Al no presentar documentos que acreditaran la procedencia legal de los productos, el conductor quedó bajo investigación por la presunta comisión del delito de contrabando. Por disposición del fiscal Ernesto Chávez, tanto la mercadería como el vehículo fueron incautados.

Depósito clandestino en Santa Anita

Contrabando.

En paralelo, la Policía Fiscal ejecutó un operativo en el distrito de Santa Anita que permitió descubrir un almacén clandestino desde el cual se distribuían miles de cigarrillos de contrabando.

Tras un trabajo de inteligencia, los agentes intervinieron un inmueble ubicado en el Jr. Camino Real, donde se incautaron más de 200,000 cigarrillos. Minutos antes, la carga había sido trasladada en una minivan de placa CRJ-513, conducida por José Luis Huillca, quien tampoco presentó documentos que respaldaran la legalidad del cargamento.

En el lugar también fue intervenida Amelia Machacuay, identificada como la persona que iba a recibir los productos. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades por la presunta comisión del delito aduanero, conforme a la Ley 28008.

Las primeras diligencias señalan que los cigarrillos eran de fabricación paraguaya e ingresaron al país de manera ilegal por la frontera con Bolivia. De acuerdo con la información de inteligencia, detrás del traslado se encuentran mafias de contrabandistas que operan en coordinación con organizaciones criminales transnacionales vinculadas a delitos como minería ilegal, trata de personas y narcotráfico.

Denuncia un caso de contrabando

Incautaron mercadería ilegal.

1. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

La SUNAT es la entidad que lidera la lucha contra el contrabando.

Puedes presentar denuncias en su portal: www.sunat.gob.pe.

También puedes llamar a la Central de Consultas SUNAT: 0-801-12-100 (desde teléfonos fijos) o (01) 315-0730.

En la opción de Denuncias puedes reportar casos de contrabando, comercio ilegal de productos o evasión de impuestos.

2. Policía Nacional del Perú (PNP)

La Dirección de la Policía Fiscal (DIRPOFIS) recibe denuncias relacionadas al contrabando, piratería y evasión tributaria.

Puedes llamar al 105 (Central de emergencias) o acudir a la comisaría más cercana, solicitando la derivación a la Policía Fiscal.

Recomendaciones al denunciar:

Brinda la mayor cantidad de detalles: lugar, fecha, placas de vehículos, nombres de empresas o personas involucradas.

Si tienes pruebas (fotos, videos, documentos), adjúntalas.

Puedes pedir que tu identidad se mantenga en reserva.